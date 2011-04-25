Nintendo doğruladı: Yeni nesil Wii oyun konsolu 2012'de geliyor

Ve Nintendo beklenen açıklamayı yaptı; donanım özellikleri açısından olmasa da oynanabilirlik konusundaki yenilikçi yaklaşımı ve özel oyunları sayesinde dünya çapında 86 milyondan fazla satan popüler oyun konsolu Wii'nin, Cafe kod adını taşıyan yeni versiyonu 7-9 Haziran tarihlerinde Las Vegas'daki E3 Fuarı'nda tanıtılacak. E3 Fuarı'nda yeni konsol için bir ön-izleme gösterisi yapacak olan Nintendo, konsolun oynanabilir versiyonunu da katılımcıların denemesi için hazır bulunduracak ancak resmi satışa Mart 2012 öncesinde başlamayacak. Peki Japon elektronik devi, yeni nesil Wii (Wii 2,Wii HD?) ile neler vaad ediyor olabilir? Olası özellikleri masaya yatırıyoruz.

Nintendo'nun beşinci oyun konsolu olan ve GameCube'ün yerini alan Wii hakkındaki ilk bilgiler 2004 yılındaki E3 Fuarı'nda açıklanmış, konsolun resmi çıkışı ise 2005'deki E3'te yapılmıştı. Nintendo tepe yöneticisi Satoru Iwata tarafından yenilikçi kontrolcüsüne ait prototipin 2005'in Eylül ayında düzenlenen Tokyo Oyun Fuarı'nda tanıtıldığı Wii, resmi olarak pazara sürüldüğünde ise takvim yaprakları 26 Kasım 2006'yı gösteriyordu. Microsoft'un Xbox 360'ı ve Sony'nin PlayStation 3'üne rakip olarak gösterilen Wii, yukarıda da belirttiğimiz gibi donanım özellikleri ve grafik kalitesiyle olmasa bile harekete duyarlı özel kontrolcüleriyle oyun deneyimine yeni bir boyut getirmeyi başardı. Zaten dünya çapındaki satış rakamlarıyla Xbox 360 ve PlayStation 3'ün önünde olması ve 2009'un Kasım ayında Amerika'da kırdığı satış rekoruyla Wii, bu anlamda başarısını pekiştirmiş oldu.

Yeni nesil Wii'nin detaylarına geçmeden önce mevcut konsolun temel özelliklerini hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyoruz. Bilindiği üzere Nintendo Wii'nin merkezinde, IBM tarafından geliştirilen Broadway kod adlı işlemci yer alıyor. 90nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ve Wii platformu için özel olarak modifiye edilen işlemci 90nm SOI teknolojisiyle üretiliyor ve 729MHz'de çalışıyor. 32-bit tamsayı ve 64-bit kayar nokta ünitelerine sahip olan işlemcide ayrıca 64 Kb büyüklüğünde Seviye 1 ve 256 Kb büyüklüğünde Seviye 2 bellek bulunuyor. İşlem gücü 2.9 GFLOP olarak belirtilen Broadway işlemcisi, IBM'in East Fishkill, New York'taki tesislerinde üretiliyor. 2009'un Mart ayında 50 milyon Broadway işlemcisi sattıığını açıklayan IBM'in, konsolun yeni versiyonu gelmeden önce 100 milyon rakamını aşması da olası görünüyor.

Nintendo Wii'nin diğer önemli bileşeni ise AMD'nin Grafik Bölümü (ATi) tarafından geliştirilen Hollywood isimli grafik birimi. 90nm CMOS üretim teknolojisi kullanılarak hazırlanan Hollywood GPU'su genel olarak MCM yani çok yongalı modül formunda olup iki çipten oluşuyor. Bu çiplerden ilki Napa kod adını taşuyor ve giriş-çıkış fonksiyonlarıyla birlikte bellek erişimini yönetiyor. GPU işlevini yerine getiren diğer yonga ise Vegas kod adını taşıyor ve aynı zamanda ses sinyal işlemcisi ile gömülü DRAM'e de ev sahipliği yapıyor. AES ve SHA-1 komutları için donanımsal hızlandırma yeteneğine de sahip olan Hollywood GPU'su, CPU ile haberleşmesini ise özelleştirilmiş IPC (Inter-process communication) arabirimi üzerinden gerçekleştiriyor. Tabi bu donanımlarla Wii, performans açısından Xbox 360 ve PS3'e karşılık veremese de maliyet açısından avantaj sağlıyorlar.

Yeni nesil Nintendo Wii'nin işlemci olarak, Xbox 360'dakine benzer şekilde, IBM'in PowerPC mimarisini temel alan üç çekirdekli özel bir çözüm kullanöası bekleniyor. Henüz Nintendo tarafından doğrulanmış olmasa da bile, kullanılacak CPU'nun, işlem gücü açısından Xbox 360'dan çok daha fazlasını sunacağı belirtiliyor. Nintendo'nun grafik tarafındaki tercihi ise muhtemelen AMD'nin Evergreen kod adlı R700 mimarisini temel alan özelleştirilmiş bir tasarım olacak ve en az 512MB bellek ile desteklenecek. Bu noktada dikkat çeken detay ise R700 mimarisinin DirectX 11 destekli olması yani yeni Wii, çıkış tarihi de dikkate alınırsa, DX11 seviyesinde donanım sunan ilk konsol olacak gibi görünüyor. Belirttiğimiz gibi henüz resmi olarak doğrulanmamakla birlikte yeni nesil Wii'nin, DirectX 11 sınıfı yeni GPU'su ile 720p çözünürlüğünde gelişmiş grafikler sunması bekleniyor.

Nintendo yeni oyun konsoluyla, kontrolcü tarafında da bir takım sürprizler yapabilir. Wii ile tüm dünyayı şaşırtan firmanın, yeni versiyonda üzerinde büyük dokunmatik ekranlar bulunan özel kontrolcüler kullanacağı iddia ediliyor. Görünüşe bakılırsa firma, geleneksel kontrol butonlarının yanı sıra dokunmatik ekran ile melez bir kontrol sistemi sunabilir. Yani görünen o ki Nintendo her halukarda yeni bir kontrolcü tasarımı sunmaya hazırlanıyor. Xbox 360'ın Kinect'i ve P3'ün Move paketi düşünüldüğünde, Wii ile zaten harekete duyarlı kontrolcü sunan firmanın farklı bir sürpriz planlıyor olabileceği ihtimalini de güçlendiriyor. Şimdi gözler E3 Fuarı'nda, bakalım Nintendo bir kez daha şaşırtmayı başarabilecek mi?

http://www.nintendo.co.jp/ir/pdf/2011/110425_4e.pdf