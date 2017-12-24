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Tesla Model 3 karaborsaya düştü: 120.000$'a satılıyor

Tesla Model 3 için ön sipariş veren 400.000'in üzerinde kişi araçlarını teslim almak için bekliyor. Model 3'ün ilk sahipleri ise bu bekleyişi fırsata çevirmek istiyor.
1 yıl
5,2b
1
20
Otomobil Teknolojileri
Furkan Babur
Yazar
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Tesla Model 3 karaborsaya düştü: 120.000$'a satılıyor
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Tesla, uygun fiyatlı otomobili Model 3'ü temmuz ayında tanıtmış ve şirketin üretim tesisinin bulunduğu Fremont'ta gerçekleşen törenle 30 adet Model 3 sahiplerine teslim edilmişti. Model 3 sahibi olan ilk 30 kişi ve sonrasında Model 3'lerini teslim alan kişiler Tesla'nın çalışanlarına tanıdığı öncelik programından faydalanan kişilerdi. Geçtiğimiz günlerde ise Tesla çalışanı olmayıp da ön sipariş veren kişiler araçlarını teslim almaya başladı. 


400.000'den Fazla Kişi Aracını Bekliyor 

Bu yılın üçüncü çeyreğinde sadece 260 adet Model 3 üretebilen Tesla, 2018'in ilk çeyreğinin sonunda haftada 5000 adet Model 3 üretmeyi planlıyor. Model 3 için bugüne kadar verilen ön siparişlerin sayısının 400.000'i aştığını göz önünde bulundurursak bu üretim hedefi, ön sipariş veren kişilerin araçlarını teslim almak için yaklaşık iki yıl beklemek zorunda kalabileceklerini gösteriyor. Model 3'lerini teslim alan kişilerden biri ise bu uzun bekleme süresinden faydalanmak için harekete geçmiş durumda.


ABD merkezli popüler ilan platformu Craigslist'te satışa çıkarılan Tesla Model 3, 120.000$'lık fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor. Tesla'nın, çalışanları ile yaptığı sözleşme uyarınca öncelik programından faydalanarak Model 3 satın alan çalışanların, araçlarını standart satış fiyatının(35.000$'ın) üstünde bir fiyata satması yasak. Tesla'nın bu yasağı sıkı denetleme kurallarıyla uyguladığı da bilinen bir gerçek. Bu durumda geriye sadece ilanı veren kişinin Model 3'ü birkaç gün önce teslim alan, Tesla çalışanı olmayan bir kullanıcı olduğu ihtimali kalıyor.


Resmi Satış Fiyatının İki Katı 

Tesla'nın 35.000$'lık fiyat etiketiyle satışa sunduğu Model 3 için müşteriler ekstra ödemeler yaparak; spor janta, otomatik pilota, ekstra sensörlere ve premium pakete(ısıtmalı koltuklar, LED aydınlatma sistemi, renkli cam tavan gibi özellikler yer alıyor) sahip olabiliyor. Tüm bu seçeneklerin hepsi satın alındığında ise aracın fiyatı 60.000$'a yükseliyor. Craigslist'e verilen ilanda yer alan Model 3'te ise söz konusu yükseltmelerin çoğu bulunmuyor ancak buna rağmen aracın fiyatı Model 3'ün tavan fiyatının iki katı. Bu yüksek fiyatına rağmen ilandaki araç kısa bir süre içinde satılabilir zira ilan sahibinin de belirttiği gibi aracı satın alan kişi teslimat için haftalarca hatta aylarca beklemek zorunda kalmayacak. 


https://sfbay.craigslist.org/sfc/cto/d/2017-tesla-model-3-actual-car/6434925140.html Yorum Yaz
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nefendim 1 yıl en beğenilen stalker(1979)
stalker(1979)
Böyle şeyler Türkiye de olsa şaşırmazdım ama amerika da olması şaşırttı beni :)

Amerika’dak bir Türk olmadığı ne malum..
stalker(1979)Böyle şeyler Türkiye de olsa şaşırmazdım ama amerika da olması şaşırttı beni :)Amerika’dak bir Türk olmadığı ne m...
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2 Yanıt Yanıtla +36
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kadirirdem 1 yıl
Türk olma ihtimali %90 :D
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Fashionality 1 yıl
amerikada genelde bu tur cakalliklari turkler ve hispanikler yapiyordu
bizzat arkadasim craigslist uzerinde genelde cok acil nakit ihtiyaci sebebiyle ucuz fiyatlarda satilan son model telefonlari bulup ustune 50 - 100 dolar arasi koyup yine ayni sitede satiyordu
haftada en az 10 - 15 tane bu sekil ilan oluyordu
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elcas 1 yıl
vw amblemi koysan burada gideri var.
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Hasan07-36 1 yıl
Akıl var mantık var arkadaş. Bu arabayı 120.000 dolara alacağıma giderim bayiye Model S ya da Model X alır çıkarım. Bu fiyata alıcısı varsa o alan kişinin bir psikologa görünmesinde fayda var.
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kadirirdem 1 yıl Hasan07-36
Katılıyorum.
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TheCaliph_ 1 yıl
Hep diyorum Tesla nin bu kadar reklam olmasinin amaci baska. Elon Musk basarili bir girisimci helal olsun ama Tesla abartilmis bir balondu ve patlamaya basladi. Ha sektore katkisi cok oldu ama nasil 1. Dunya Savasinda birileri elektrikten icten yanmaliya geciste para kazandi nasil 1970 petrol krizinde de tam tersiyle yine para kazandi bugun de ayni sey.
Esas olay Yakit Hucreli araclarda
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Guest-F2673E0F4 1 yıl TheCaliph_
TheCaliph_

Hep diyorum Tesla nin bu kadar reklam olmasinin amaci baska. Elon Musk basarili bir girisimci helal olsun ama Tesla abartilmis bir balondu ve patlamaya basladi. Ha sektore katkisi cok oldu ama nasil 1. Dunya Savasinda birileri elektrikten icten yanmaliya geciste para kazandi nasil 1970 petrol krizinde de tam tersiyle yine para kazandi bugun de ayni sey.



Esas olay Yakit Hucreli araclarda

Hidrojenin uretim maliyeti ve tasima zorlugu asilana kadar hidrojen mantikli secenek degil. Hbaere gelirsek hadi 50.000-60.000 dolari anlarimda 120.000 dolara Model X alirsin 75.000 dolardan basliyor Model X
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Kerim5100 1 yıl
Kesin Türk. Hatta Türk'ü geçtim Kayserili :D
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LambayaFunfDe 1 yıl
Kardeşim böyle şirket mi olur 1 günde üretilecek sayıda arabayı koca bir senede üretemiyorsun üstüne de bir güzel rezervasyonları alıyorsun ama. Neymiş 2018in ilk çeyreğinin sonunda haftada 5000 adetmiş... Ölme eşeğim ölme. Sen rezerveleri teslim edene kadar diğer firmalar senin model 3ünü ezip üstüne toprak atacak arabaları çıkarırlar ki çıkarıyorlar da. Tesla bi balon olduğunu bu gidişle göstermeye başlıyor.
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corpixx 1 yıl
kesin türktür
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BekirTemel 1 yıl
Fırsatçı her yerde fırsatçı arkadaş
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Selçuk ALAGÖZ 1 yıl
Bizde aylarca VW için sıra bekleyenler vardı. Tesla gibi dünyada eşi bulunmayan bir otomobil için beklemişsin çok mu
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