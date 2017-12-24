Tesla Model 3 karaborsaya düştü: 120.000$'a satılıyor

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Tesla, uygun fiyatlı otomobili Model 3'ü temmuz ayında tanıtmış ve şirketin üretim tesisinin bulunduğu Fremont'ta gerçekleşen törenle 30 adet Model 3 sahiplerine teslim edilmişti. Model 3 sahibi olan ilk 30 kişi ve sonrasında Model 3'lerini teslim alan kişiler Tesla'nın çalışanlarına tanıdığı öncelik programından faydalanan kişilerdi. Geçtiğimiz günlerde ise Tesla çalışanı olmayıp da ön sipariş veren kişiler araçlarını teslim almaya başladı.





400.000'den Fazla Kişi Aracını Bekliyor

Bu yılın üçüncü çeyreğinde sadece 260 adet Model 3 üretebilen Tesla, 2018'in ilk çeyreğinin sonunda haftada 5000 adet Model 3 üretmeyi planlıyor. Model 3 için bugüne kadar verilen ön siparişlerin sayısının 400.000'i aştığını göz önünde bulundurursak bu üretim hedefi, ön sipariş veren kişilerin araçlarını teslim almak için yaklaşık iki yıl beklemek zorunda kalabileceklerini gösteriyor. Model 3'lerini teslim alan kişilerden biri ise bu uzun bekleme süresinden faydalanmak için harekete geçmiş durumda.





ABD merkezli popüler ilan platformu Craigslist'te satışa çıkarılan Tesla Model 3, 120.000$'lık fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor. Tesla'nın, çalışanları ile yaptığı sözleşme uyarınca öncelik programından faydalanarak Model 3 satın alan çalışanların, araçlarını standart satış fiyatının(35.000$'ın) üstünde bir fiyata satması yasak. Tesla'nın bu yasağı sıkı denetleme kurallarıyla uyguladığı da bilinen bir gerçek. Bu durumda geriye sadece ilanı veren kişinin Model 3'ü birkaç gün önce teslim alan, Tesla çalışanı olmayan bir kullanıcı olduğu ihtimali kalıyor.





Resmi Satış Fiyatının İki Katı

Tesla'nın 35.000$'lık fiyat etiketiyle satışa sunduğu Model 3 için müşteriler ekstra ödemeler yaparak; spor janta, otomatik pilota, ekstra sensörlere ve premium pakete(ısıtmalı koltuklar, LED aydınlatma sistemi, renkli cam tavan gibi özellikler yer alıyor) sahip olabiliyor. Tüm bu seçeneklerin hepsi satın alındığında ise aracın fiyatı 60.000$'a yükseliyor. Craigslist'e verilen ilanda yer alan Model 3'te ise söz konusu yükseltmelerin çoğu bulunmuyor ancak buna rağmen aracın fiyatı Model 3'ün tavan fiyatının iki katı. Bu yüksek fiyatına rağmen ilandaki araç kısa bir süre içinde satılabilir zira ilan sahibinin de belirttiği gibi aracı satın alan kişi teslimat için haftalarca hatta aylarca beklemek zorunda kalmayacak.

https://sfbay.craigslist.org/sfc/cto/d/2017-tesla-model-3-actual-car/6434925140.html