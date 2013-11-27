Nissan, sürücüsüz aracını Japonya'da test etmeye başladı

Dünyanın önemli otomobil üreticilerinden Nissan, geliştirdiği sürücüsüz aracını Japonya'da test etmeye başladı.

Farklı sektörlerden firmalar tarafından testleri devam eden sürücüye ihtiyaç duymadan yol alabilen araçlar, özellikle gerçek yol şartlarında gösterdikleri performans ile gerekli izinleri alabiliyor ve kişilerin satın alma süreci için yol gösterici oluyorlar. Bu konu için ciddi miktarda çalışma gösteren ve geçtiğimiz dönemde sürücüsüz Leaf adlı otomobil modelini aktif olarak test edebilmek için Japonya'da gerekli lisansı aldığını duyuran Nissan, işte bu otomobilinin prototip versiyonunu ülke içerisinde test etmeye başladı. Sagami otoyolu üzerinde yapılan testlerde otomatik şerit ortalama, şerit değiştirme, kırmızı ışıkta durma, araç sollama ve yoldan çıkış yapabilme gibi işlevleri kendi başına başarıyla yerine getirebilen Nissan Leaf, her şey yolunda giderse 2020 yılında satışa sunulacak.

Daha önce Nissan'ın aracını 2020 yılında satışa sunmayı düşündüğü için araca "20-20" rakamlarının yer aldığı özel bir plaka veren Japon hükümeti, sürücüsüz araçların gelişimine büyük önem ve destek veriyor. Konu hakkında firma tarafından hazırlanan resmi tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/11/26/nissan-leaf-is-first-autonomous-car-on-japanese-public-roads/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi