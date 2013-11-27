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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan, sürücüsüz aracını Japonya'da test etmeye başladı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nissan, sürücüsüz aracını Japonya'da test etmeye başladı
Dünyanın önemli otomobil üreticilerinden Nissan, geliştirdiği sürücüsüz aracını Japonya'da test etmeye başladı.
Farklı sektörlerden firmalar tarafından testleri devam eden sürücüye ihtiyaç duymadan yol alabilen araçlar, özellikle gerçek yol şartlarında gösterdikleri performans ile gerekli izinleri alabiliyor ve kişilerin satın alma süreci için yol gösterici oluyorlar. Bu konu için ciddi miktarda çalışma gösteren ve geçtiğimiz dönemde sürücüsüz Leaf adlı otomobil modelini aktif olarak test edebilmek için Japonya'da gerekli lisansı aldığını duyuran Nissan, işte bu otomobilinin prototip versiyonunu ülke içerisinde test etmeye başladı. Sagami otoyolu üzerinde yapılan testlerde otomatik şerit ortalama, şerit değiştirme, kırmızı ışıkta durma, araç sollama ve yoldan çıkış yapabilme gibi işlevleri kendi başına başarıyla yerine getirebilen Nissan Leaf, her şey yolunda giderse 2020 yılında satışa sunulacak.
Daha önce Nissan'ın aracını 2020 yılında satışa sunmayı düşündüğü için araca "20-20" rakamlarının yer aldığı özel bir plaka veren Japon hükümeti, sürücüsüz araçların gelişimine büyük önem ve destek veriyor. Konu hakkında firma tarafından hazırlanan resmi tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.engadget.com/2013/11/26/nissan-leaf-is-first-autonomous-car-on-japanese-public-roads/?utm_medium=feed&utm_source=Feed_Classic&utm_campaign=Engadget&ncid=rss_semi Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
khytr89 6 yıl en beğenilen
Helal olsun adamlara. Görme engelli insanlar da artık eve mahkum olmaktan kurtulacak.
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Statistik 6 yıl
bizde de uygulayip tum taksi,dolmus ve Ozel halk otobuslerini surucusuz yapsalar cok iyi olur
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haqy 6 yıl
Bizim şeritsiz yollarda araç nereye gideceğini bilemez :)
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DH Misafiri 5 yıl
uçaklarda otomatik plot sisteminin arabaya uygulaması gibi ançak tüm yollarımızın şeritli olması şart görme engelliler için muhteşem tabiki fiyat faktörüde çok önemli
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Yesil1903 6 yıl
adamlar yapıyor
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redbloodedman 6 yıl
khytr89
Helal olsun adamlara. Görme engelli insanlar da artık eve mahkum olmaktan kurtulacak.

Tamam güzel buluş da görme engellilerin araba sürmediği için eve mahkum olduğu sonucuna nasıl vardın?
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Bradley Cooper 6 yıl
ülkemizde sürücüsüz araç olayı tutmaz arkadaş. hiçbir Türk erkeği arabayı kendi haline bırakmaz

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haqy 6 yıl
Bizim şeritsiz yollarda araç nereye gideceğini bilemez :)
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SEO-Uzmanı 6 yıl
yaşasın teknolojik kapitalizm :D
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4lone 6 yıl
bide şöle bakın olaya sabah işe giderken arka koltukta uzanıp pc veya telefondan dh ye girmek var
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muratkaya 6 yıl 4lone
4lone
bide şöle bakın olaya sabah işe giderken arka koltukta uzanıp pc veya telefondan dh ye girmek var


Metro.
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Mariachi@ 6 yıl
Peki biz ne yapiyoruz ?
Bos islerle ugrasmaya devam
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Anthony Hopkins 6 yıl
Abi bu ne ya ne zevki kaldı ki araba kullanmanın
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Sanki Bana Pele 6 yıl
Google üst düzey yöneticilerinden birisi sürücüsüz araçla işe gidip geliyor. Hala test aşaması...
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üstyayla 6 yıl
Kimse bu çirkin aracı sürmeye yanaşmayınca nissan da sürücüsüz araç testlerine başlamış :)
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seven44 6 yıl
makas atıyormu acaba
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Statistik 6 yıl
bizde de uygulayip tum taksi,dolmus ve Ozel halk otobuslerini surucusuz yapsalar cok iyi olur
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