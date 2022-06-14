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    Yeni 2022 Suzuki S-Cross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Üçüncü nesline geçiş yapan 2022 Suzuki S-Cross, yenilenen iç ve dış tasarımı, 48V hafif hibrit sistemi ve teknolojileriyle tüketiciyle buluşmaya hazırlanıyor. İşte Suzuki S-Cross fiyat listesi:
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    Yeni 2022 Suzuki S-Cross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Geçen yıl kasım ayında örtüsü kaldırılan yeni 2022 Suzuki S-Cross Türkiye'de satışa sunuldu. Yeni Suzuki S-Cross fiyatı 759.000 TL'den başlıyor.

    2022 Suzuki S-Cross, özellikleriyle neler sunuyor?

    2022 Suzuki S-Cross'ta 127 beygir güç ve 235 Nm tork üreten 1.4 litre Boosterjet turbo benzinli ünite görev yapıyor. 48V hafif hibrit sistemi de elektrik motoru fonksiyonuna sahip bir 48V ISG (Entegre Marş Alternatörü), 48V lityum iyon batarya ve 48-12V DC/DC dönüştürücüden oluşuyor. Bu sayede ani hızlanma gibi durumlarda ekstra tork desteğine de kavuşan yeni S-Cross, 0-100 km/s hızlanmasını 9,5 saniyede tamamlıyor. 6 ileri otomatik şanzımanla gelen modelde 4 farklı sürüş modu sunan AllGrip Select 4x4 sürüş sistemi de tercih edilebiliyor.

    Yeni 2022 Suzuki S-Cross Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Yeni Suzuki S-Cross Türkiye'de GL Elegance ve GLX Premium donanım seviyeleriyle tercih edilebiliyor. İlk basamakta LED farlar ve LED gündüz sürüş farları, 17 inç alüminyum alaşımlı jantlar, anahtarsız giriş ve çalıştırma, çift bölgeli otomatik klima, 7 inç dokunmatik ekranlı multimedya, Apple CarPlay ve Android Auto, yağmur sensörü, ön çarpışma önleme sistemi, direksiyon müdahalesi ve yorgunluk sensörü özellikli şerit takip uyarı sistemi ve ön-arka park sensörleri gibi standart özellikler dikkat çekiyor.

    Yenilenen SUV'un GLX Premium donanım seviyesinde ise 17 inç parlak siyah dekorlu alüminyum alaşımlı jantlar, 9 inç dokunmatik ekranlı multimedya, kablosuz Apple CarPlay desteği, 360 derece çevre görüş sistemi ve deri-kumaş karışımı koltuklar ilk basamağa göre fark yaratıyor. 430 litre ile 1230 litre arasında bagaj hacmi sunan yeni Suzuki S-Cross'ta yedi farklı dış renk seçeneği sunuluyor.

    2022 Suzuki S-Cross fiyat listesi
    Versiyon Fiyat
    1.4 MHEV GL Elegance 759.000 TL
    1.4 MHEV GL Elegance AllGrip 4x4 819.000 TL
    1.4 MHEV GLX Premium 829.000 TL
    1.4 MHEV GLX Premium AllGrip 4x4 889.000 TL

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    oha

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 5 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 6 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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