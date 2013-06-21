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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nissan'dan 300Km/saat hızına ulaşabilen elektrikli yarış otomobili

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nissan'dan 300Km/saat hızına ulaşabilen elektrikli yarış otomobili
Nissan, Fransa’da düzenlenen 24 saat Le Mans yarışlarına önümüzdeki sene elektrikli yarış otomobili ZEOD RC ile katılacak. Şirketin uzunca bir süredir yollarda olan Leaf modeliyle aynı pil teknolojisini kullanan yarış otomobili, saatte 300Km’ye ulaşan hızı ile performanstan ödün vermeyecek.
İsmi ZEOD’un açılımı; Zero Emission On Demand Racing Car olan yani elektrikli olması itibariyle sıfır emisyon değerine vurgu yapılan araç, Nissan araçlarının performans versiyonlarını hazırlayan NISMO mühendislerinin katkılarıyla geliştiridi. Le Mans yarışlarına normal klasman yerine yenilikçi teknolojilerin sergilendiği Automobile Club de l’Ouest’s ‘Garage 56' sınıfında dahil olacak ZEOD ile Nissan, yarışlardan ziyade elektrikli ve petrol motorları arasında geçiş için alternatif teknolojiler geliştirmek ve bunları yol araçlarına uyarlamak için çaba gösteriyor.
Bu arada merak edenler veya hatırlamak isteyenler için Nissan’ın yollardaki elektrikli otomobili Leaf’in, Nissan ve NEC ortaklığında kurulan Automotive Energy Supply Corporation (AESC), isimli şirket tarafından derlenmiş, her birinde 4 adet hücre bulunan 48 modülün bir araya getirildiği 24 kWh kapasiteli pil paketinden güç aldığını belirtmek gerekiyor. Şarj edilme sıklığına bağlı olarak 10 yılın sonunda kapasitesinin %80’ine kadarını koruyan pil ile birlikte Leaf, 110 beygir güç ve 280nm tork değeri sunabiliyor, 2013 EPA değerlerine göre tam sarj ile 135 kilometre yol gidebiliyor. 

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lord_general 6 yıl
Arkadaşlar neden şu kullanılsın bi açıklar misiniz ?? Elektrik kullanılacak deniliyor elektrik ciddi miktarda zamlanir. Ama ben elektrik konusunda insanların kendi çözümlerini bulacağını Yani yenilenebilir enerjilere geçeceğini düşünüyorum . Her evde evin coğrafi şartlarına göre kendi santrallerini kuracağını düşünüyorum .
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yehenebe 6 yıl
tasarımı neden beğenmediniz anlamadım bence çok güzel olmuş araba... ben beğendim
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lord_general 6 yıl
Arkadaşlar neden şu kullanılsın bi açıklar misiniz ?? Elektrik kullanılacak deniliyor elektrik ciddi miktarda zamlanir. Ama ben elektrik konusunda insanların kendi çözümlerini bulacağını Yani yenilenebilir enerjilere geçeceğini düşünüyorum . Her evde evin coğrafi şartlarına göre kendi santrallerini kuracağını düşünüyorum .
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ssbrutality 6 yıl
mrmst
senersongur
Zerdova Mazda mı [:]

Aynen hocam. LeMans yarislarini takip edenler bilir. Bu yarislarin krali Porsche ve Audi. Mazda falan hikaye sizin de bildiginiz gibi. Zaten bir basarisi da pek yok.
Mazda piri değildir ama piri olanlarından birdir.
. Çünkü olmaz denilen wankel motor ile üç defa açık ara birinci oldu hemde sıfır arıza ile
. Bu kadar küçümsemek niye

Arkadaşların aklına porsche ve audi kazındığı için Mazdanın Rx8 yada wankelini anlamalarını beklemek yanlış olur dostum,wankel motoruyla 3 kez açık ara hemde..ama çok görmemek lazım bizim memlekette bomboş renault ve volkswagen lere 60 bin tl bayıldıkları için 32 bin Tl ye mazda 3 ve 6 Full donanımından haberleri dahi yoktur.Dahası Mazdayı bilen bilir daha fazla yorum yapmak istemıyorum.ingilizlerin yaptığı testde dünyanın en az arıza çıkaran araç marka listesinde 1.sıradadır.2 ise mercedestir sıra 19 a kadar uzar gider.kaynak forumda mevcuttur.Yeni Mazda Cx5 Sky active motoru daha saymıyorum bile 3 sayfa yazmam lazım :))
1 Yanıt Yanıtla
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Dexstz 6 yıl
Gayet başarılı
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mrmst 6 yıl ssbrutality
ssbrutality
mrmst
Orijinalden alıntı: senersongur
Orijinalden alıntı: Zerdova Mazda mı [:]

Aynen hocam. LeMans yarislarini takip edenler bilir. Bu yarislarin krali Porsche ve Audi. Mazda falan hikaye sizin de bildiginiz gibi. Zaten bir basarisi da pek yok.
Mazda piri değildir ama piri olanlarından birdir.
. Çünkü olmaz denilen wankel motor ile üç defa açık ara birinci oldu hemde sıfır arıza ile
. Bu kadar küçümsemek niye

Arkadaşların aklına porsche ve audi kazındığı için Mazdanın Rx8 yada wankelini anlamalarını beklemek yanlış olur dostum,wankel motoruyla 3 kez açık ara hemde..ama çok görmemek lazım bizim memlekette bomboş renault ve volkswagen lere 60 bin tl bayıldıkları için 32 bin Tl ye mazda 3 ve 6 Full donanımından haberleri dahi yoktur.Dahası Mazdayı bilen bilir daha fazla yorum yapmak istemıyorum.ingilizlerin yaptığı testde dünyanın en az arıza çıkaran araç marka listesinde 1.sıradadır.2 ise mercedestir sıra 19 a kadar uzar gider.kaynak forumda mevcuttur.Yeni Mazda Cx5 Sky active motoru daha saymıyorum bile 3 sayfa yazmam lazım :))

Mazda alışılmışa meydan oku diye boşuna demiyorlar...
Sky-activ için uzun bir topic hazırlayacağım zaten otomobil genelde.
Türkiyede mazda nın degeri bilinmiyor sadece.
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thinkwithbrain 6 yıl
Bunu tasarlayan kaç yaşında ya (illaki bi ton şeyi göz önüne alıp öyle tasarlamışlardır ama..) biraz daha arabaya benzeyebilirdi
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Eoudoxias 6 yıl
o tasarıma yorum yapanlar siz le mans yarışı izlediniz mi hiç. bakın bakalım le mans araçlarının tasarımlarına;
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Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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TipsizSap 6 yıl
Adam 300 km diyor. Aerodinamiği ona göre tasarlanacak elbette milyar dolar yatırım yaptıklarını söylüyor.Harcadıkları paraya göre çok bir il
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TipsizSap 6 yıl
Zenginlerin yeni oyuncağı.
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Dexter61 6 yıl
iğrenç
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Steve Jobs 6 yıl
Geçtiğimiz aylarda forumda da yayınlanana bi' ahber vardı: Ferrari'nin başkanı yeterli bulmadıkları için elektrikli motor kullanmayacaklarını söylemişti. Şimdi ne diyecek merak ediyorum
.

Düzenleme:
Konuyu buldum: forum.donanimhaber.com/... . Fakat yeterlilikle alakası yokmuş karakteristik özelliğini korumak içinmiş.
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carter 6 yıl
Zenginlerin yeni oyuncağı.
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KIZLARIN KORKULU RÜYASI 6 yıl
Şu konsept araçları niye bu kadar tipsiz yaparlar bir türlü anlamam
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DH Misafiri 6 yıl
Sorun yok o araba prototip nissan ben varım demek için yapmış.
zaten türkiyeye gelmesi imkansız diyelim geldi alıp bana da gönderin.
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