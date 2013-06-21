Nissan'dan 300Km/saat hızına ulaşabilen elektrikli yarış otomobili

Nissan, Fransa’da düzenlenen 24 saat Le Mans yarışlarına önümüzdeki sene elektrikli yarış otomobili ZEOD RC ile katılacak. Şirketin uzunca bir süredir yollarda olan Leaf modeliyle aynı pil teknolojisini kullanan yarış otomobili, saatte 300Km’ye ulaşan hızı ile performanstan ödün vermeyecek.

İsmi ZEOD’un açılımı; Zero Emission On Demand Racing Car olan yani elektrikli olması itibariyle sıfır emisyon değerine vurgu yapılan araç, Nissan araçlarının performans versiyonlarını hazırlayan NISMO mühendislerinin katkılarıyla geliştiridi. Le Mans yarışlarına normal klasman yerine yenilikçi teknolojilerin sergilendiği Automobile Club de l’Ouest’s ‘Garage 56' sınıfında dahil olacak ZEOD ile Nissan, yarışlardan ziyade elektrikli ve petrol motorları arasında geçiş için alternatif teknolojiler geliştirmek ve bunları yol araçlarına uyarlamak için çaba gösteriyor.

Bu arada merak edenler veya hatırlamak isteyenler için Nissan’ın yollardaki elektrikli otomobili Leaf’in, Nissan ve NEC ortaklığında kurulan Automotive Energy Supply Corporation (AESC), isimli şirket tarafından derlenmiş, her birinde 4 adet hücre bulunan 48 modülün bir araya getirildiği 24 kWh kapasiteli pil paketinden güç aldığını belirtmek gerekiyor. Şarj edilme sıklığına bağlı olarak 10 yılın sonunda kapasitesinin %80’ine kadarını koruyan pil ile birlikte Leaf, 110 beygir güç ve 280nm tork değeri sunabiliyor, 2013 EPA değerlerine göre tam sarj ile 135 kilometre yol gidebiliyor.