Nissan'dan 300Km/saat hızına ulaşabilen elektrikli yarış otomobili

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nissan, Fransa’da düzenlenen 24 saat Le Mans yarışlarına önümüzdeki sene elektrikli yarış otomobili ZEOD RC ile katılacak. Şirketin uzunca bir süredir yollarda olan Leaf modeliyle aynı pil teknolojisini kullanan yarış otomobili, saatte 300Km’ye ulaşan hızı ile performanstan ödün vermeyecek.
İsmi ZEOD’un açılımı; Zero Emission On Demand Racing Car olan yani elektrikli olması itibariyle sıfır emisyon değerine vurgu yapılan araç, Nissan araçlarının performans versiyonlarını hazırlayan NISMO mühendislerinin katkılarıyla geliştiridi. Le Mans yarışlarına normal klasman yerine yenilikçi teknolojilerin sergilendiği Automobile Club de l’Ouest’s ‘Garage 56' sınıfında dahil olacak ZEOD ile Nissan, yarışlardan ziyade elektrikli ve petrol motorları arasında geçiş için alternatif teknolojiler geliştirmek ve bunları yol araçlarına uyarlamak için çaba gösteriyor.
Bu arada merak edenler veya hatırlamak isteyenler için Nissan’ın yollardaki elektrikli otomobili Leaf’in, Nissan ve NEC ortaklığında kurulan Automotive Energy Supply Corporation (AESC), isimli şirket tarafından derlenmiş, her birinde 4 adet hücre bulunan 48 modülün bir araya getirildiği 24 kWh kapasiteli pil paketinden güç aldığını belirtmek gerekiyor. Şarj edilme sıklığına bağlı olarak 10 yılın sonunda kapasitesinin %80’ine kadarını koruyan pil ile birlikte Leaf, 110 beygir güç ve 280nm tork değeri sunabiliyor, 2013 EPA değerlerine göre tam sarj ile 135 kilometre yol gidebiliyor.
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Arkadaşların aklına porsche ve audi kazındığı için Mazdanın Rx8 yada wankelini anlamalarını beklemek yanlış olur dostum,wankel motoruyla 3 kez açık ara hemde..ama çok görmemek lazım bizim memlekette bomboş renault ve volkswagen lere 60 bin tl bayıldıkları için 32 bin Tl ye mazda 3 ve 6 Full donanımından haberleri dahi yoktur.Dahası Mazdayı bilen bilir daha fazla yorum yapmak istemıyorum.ingilizlerin yaptığı testde dünyanın en az arıza çıkaran araç marka listesinde 1.sıradadır.2 ise mercedestir sıra 19 a kadar uzar gider.kaynak forumda mevcuttur.Yeni Mazda Cx5 Sky active motoru daha saymıyorum bile 3 sayfa yazmam lazım :))
Mazda alışılmışa meydan oku diye boşuna demiyorlar...
Sky-activ için uzun bir topic hazırlayacağım zaten otomobil genelde.
Türkiyede mazda nın degeri bilinmiyor sadece.
Düzenleme:
Konuyu buldum: forum.donanimhaber.com/... . Fakat yeterlilikle alakası yokmuş karakteristik özelliğini korumak içinmiş.
zaten türkiyeye gelmesi imkansız diyelim geldi alıp bana da gönderin.