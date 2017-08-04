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Nokia 2 görselleri ortaya çıktı

Nokia’nın en giriş seviyesine yönelik olarak hazırladığı Nokia 2 adındaki akıllı telefonu sertifika onaylarında ortaya çıktı. Nokia 2 daha çok düşük fiyata oynayan bir model konumunda.
1 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia 2 görselleri ortaya çıktı

Bir taraftan amiral gemi akıllı telefonunu piyasaya sürmek için hazırlıklar yapan HMD Global markası Nokia, bir taraftan da alt seviye segmenti boş bırakmamaya çalışıyor. Firma yakın zamanda Nokia 2 adında yeni bir telefon daha tanıtacak.

En giriş seviyesi

Yetkili kurum onay sertifikalarında ortaya çıkan Nokia 2, daha çok giriş seviyesine hitap eden bir akıllı telefon. Polikarbonat bir gövde ile gelecek olan modelde parmak izi okuyucu yer almadığı görülüyor. TA-1029 model numarasına sahip olan cihazın Bluetooth 4.1 standardına sahip olduğu ifade ediliyor. Bunun haricinde kayda değer bir bilgi yok.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 satışları 20 milyonu geçti"

Telefon ile ilgili tahminlere bakmak gerekirse 4.7 inçlik veya 5 inçlik HD ekrandan bahsediliyor. Ayrıca 4 adet Cortex-A7 çekirdeği barındıran Snapdragon 212 yonga setinden güç alacak. Ayrıca 1GB RAM de tahminler arasında. Yani performans tarafında Nokia 2’den pek de bir şey beklememek gerekiyor.

Nokia 2 daha çok düşük fiyata oynayacak bir akıllı telefon konumunda. Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında 100$ altında bir fiyat etiketi, markanın gücünü de arkasına olarak başarılı satışlar yapabilir. 

 
Nokia 2 görselleri ortaya çıktı
 

https://www.phonearena.com/news/First-official-Nokia-2-pictures-emerge-show-front-and-back-sides-of-the-budget-phone_id96690 Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
Dalga mı geçiyorlar ya s200 nedir ya.
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BERKYABGU 1 yıl
Satış fiyatı en az 800 tl olacaktır
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limoncu7 1 yıl
Daha ortaya çıkamamış :)
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cosica 1 yıl
bir de " en girişi seviyesi" çıktı başımıza. Nokia-3 neydi, hâlâ giremedin mi ey Nokia!
bir de kaça satılıcak o da önemli. Asus Zenfone Live 799 TL! çok iyi bir telefon değil ama bu Nokia-2'den de iyidir sanırım. ya da Nokia-2 500'e falan satılırsa belki kurtarır.
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karahuso 1 yıl
vestel yapmış bir canavar, gücünü tadım bol tuzlu çekirdekten alıyormuş..
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12 Angry Men 1 yıl
Sırf ismi var diye alırlar, çinli markaların telefonları bundan daha iyi ve ucuzlar.
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SeKSandDoRT 1 yıl

qualcommun işlemciye çekirdek koyduğundan eminmiyiz ???
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mustafadari 1 yıl
Qualcomm 200 serisi işlemcilerin Snapdragon olarak isimlendirilmesi hatalı olmuş defalarca dile getirildi bu konu. Telefona gelince, Nokia giriş seviyesini bırakması, adam gibi kendine has bir arayüz geliştirmesi lazım saf Android yerine, ondan sonra Zeiss lensler ve premium malzeme kalitesi ile piyasada büyük rol sahibi olur. Şahsen Nokia alacaksam bile şu an saf Android arayüzü kullandığı için almam, onun yerine Android one cihaz alırım daha iyi.
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