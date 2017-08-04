Nokia 2 görselleri ortaya çıktı

Bir taraftan amiral gemi akıllı telefonunu piyasaya sürmek için hazırlıklar yapan HMD Global markası Nokia, bir taraftan da alt seviye segmenti boş bırakmamaya çalışıyor. Firma yakın zamanda Nokia 2 adında yeni bir telefon daha tanıtacak.

En giriş seviyesi

Yetkili kurum onay sertifikalarında ortaya çıkan Nokia 2, daha çok giriş seviyesine hitap eden bir akıllı telefon. Polikarbonat bir gövde ile gelecek olan modelde parmak izi okuyucu yer almadığı görülüyor. TA-1029 model numarasına sahip olan cihazın Bluetooth 4.1 standardına sahip olduğu ifade ediliyor. Bunun haricinde kayda değer bir bilgi yok.

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Telefon ile ilgili tahminlere bakmak gerekirse 4.7 inçlik veya 5 inçlik HD ekrandan bahsediliyor. Ayrıca 4 adet Cortex-A7 çekirdeği barındıran Snapdragon 212 yonga setinden güç alacak. Ayrıca 1GB RAM de tahminler arasında. Yani performans tarafında Nokia 2’den pek de bir şey beklememek gerekiyor.

Nokia 2 daha çok düşük fiyata oynayacak bir akıllı telefon konumunda. Özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarında 100$ altında bir fiyat etiketi, markanın gücünü de arkasına olarak başarılı satışlar yapabilir.