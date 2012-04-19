Nokia, 2012 yılı 1. çeyrek finansal raporunu paylaştı: Durumlar iyi görünmüyor

Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia, 2012 yılı birinci çeyrek finansal raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Finansal tablolara genel olarak baktığımızda Nokia açısından durumun iyi görünmediğini söylemek mümkün.







Paylaşılan güncel bilgilere göre Nokia, 2012 yılının birinci çeyreğinde 4 milyar 246 milyon Euro'luk net satış gerçekleştirilmiş. Net satışların 1 milyar 704 milyon Euro'sunu akıllı telefonlar, 2 milyar 311 milyon Euro'sunu Java platformlu cep telefonları oluşturuyor. Java platformlu cep telefonlarından elde edilen satış geliri, 2011 yılının birinci çeyreğine göre %32, 2011 yılının dördüncü çeyreğine göre %24 düşmüş. Akıllı telefonlardan elde edilen satış geliri ise 2011 yılının birinci çeyreğine göre %52, 2011 yılının dördüncü çeyreğine göre %38 düşüş sergilemiş. Özetle akıllı telefon cephesindeki kan kaybı daha yüksek.







Bu bilgilere ek olarak Nokia, 2012 yılının birinci çeyreğinde 82.7 milyon adet mobil cihaz satışı yapmış. Satışların 70.8 milyonunu java platformlu cep telefonları, 11.9 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyor. Java platformlu cep telefonu satışları, 2011 yılının birinci çeyreğine kıyasla %16, 2011 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %25 düşmüş. Akıllı telefon satışları ise 2011 yılının birinci çeyreğine kıyasla %51, 2011 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %39 düşmüş. Nokia'nın mobil cihazlardan faaliyet zararı ise 219 milyon Euro seviyesinde. Firmanın toplam zararı ise 1 milyar 340 milyon Euro'yu buluyor.



http://press.nokia.com/2012/04/19/nokia-corporation-q1-2012-interim-report/