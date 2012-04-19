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Nokia, 2012 yılı 1. çeyrek finansal raporunu paylaştı: Durumlar iyi görünmüyor

7 yıl
7b
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia, 2012 yılı 1. çeyrek finansal raporunu paylaştı: Durumlar iyi görünmüyor
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Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia, 2012 yılı birinci çeyrek finansal raporunu resmi internet sitesi üzerinden paylaştı. Finansal tablolara genel olarak baktığımızda Nokia açısından durumun iyi görünmediğini söylemek mümkün.

Paylaşılan güncel bilgilere göre Nokia, 2012 yılının birinci çeyreğinde 4 milyar 246 milyon Euro'luk net satış gerçekleştirilmiş. Net satışların 1 milyar 704 milyon Euro'sunu akıllı telefonlar, 2 milyar 311 milyon Euro'sunu Java platformlu cep telefonları oluşturuyor. Java platformlu cep telefonlarından elde edilen satış geliri, 2011 yılının birinci çeyreğine göre %32, 2011 yılının dördüncü çeyreğine göre %24 düşmüş. Akıllı telefonlardan elde edilen satış geliri ise 2011 yılının birinci çeyreğine göre %52, 2011 yılının dördüncü çeyreğine göre %38 düşüş sergilemiş. Özetle akıllı telefon cephesindeki kan kaybı daha yüksek.

Bu bilgilere ek olarak Nokia, 2012 yılının birinci çeyreğinde 82.7 milyon adet mobil cihaz satışı yapmış. Satışların 70.8 milyonunu java platformlu cep telefonları, 11.9 milyonunu akıllı telefonlar oluşturuyor. Java platformlu cep telefonu satışları, 2011 yılının birinci çeyreğine kıyasla %16, 2011 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %25 düşmüş. Akıllı telefon satışları ise 2011 yılının birinci çeyreğine kıyasla %51, 2011 yılının dördüncü çeyreğine kıyasla %39 düşmüş. Nokia'nın mobil cihazlardan faaliyet zararı ise 219 milyon Euro seviyesinde. Firmanın toplam zararı ise 1 milyar 340 milyon Euro'yu buluyor.
Nokia, 2012 yılı 1. çeyrek finansal raporunu paylaştı: Durumlar iyi görünmüyor
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http://press.nokia.com/2012/04/19/nokia-corporation-q1-2012-interim-report/ Yorum Yaz
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Ekabirr 7 yıl en beğenilen
Ne hallere düştün Nokia.
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Mr. Jingles 7 yıl
Sorun Symbian'da değil Nokia'nın kullanmakta ısrar ettiği düşük donanım konfigürasyonunda. Milletin artık öncelikleri değişti. Tüketiciler için kamera ikinci planda. Ilk önce donanıma, yazılıma bakıyorlar. Donanıma bakınca direkt olarak kaybettiği için insanlar bakmıyor bile yüzüne. 2012'ye gelinmis hala Symbian cihazına (808 PV) ARM11 işlemci koyuyor. Bu işlemciden hala neyin performansını bekliyorlar anlamıyorum. Yakında Dual-Core Cortex-A15 cihazlar çıkacak. Bunlar güzelım sistemi ARM11'e mahkûm ettiler. Müstehak bunlara. Bu söylediklerimizi eşşeğe söylesek o bile anlardı.
Sorun Symbian'da değil Nokia'nın kullanmakta ısrar ettiği düşük donanım konfigürasyonunda. Milletin artık öncelikleri değişti. Tüketiciler için kamera ikinci p...
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SPaCeLoRD 7 yıl
Kamerası güzel telefon yapmak yetmiyor demek ki :)
1 Yanıt Yanıtla +6
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DarkEnergy 7 yıl
En kötü Android kullanır ya sorun yok. Burda vık vık edenler Android cihaz çıkardığı an Nokia'cı olurlar yine.
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Kelâg 7 yıl
Yalnız Nokia'nın Symbian'dan vazgeçmesi yenilgiyi kabullenmek gibi bir şey olacak. Bence kendi işletim sisteminden vazgeçmeyip Symbian'ı şu an bulunduğu yerden çok daha ötesine taşıması ve donanım konusunda biraz daha çalışma yapması Nokia'yı eskiden sahip olduğu konuma geri getirebilir. Ama bu hemen olacak bir şey değil tabii ki, uzun vadede konuşuyorum. Bunları yapmaya vakit kalmadan iflasın eşiğine gelebilirler. Ancak ve ancak, eğer Nokia bu anlattıklarımı yapacak gücü kendinde görmüyorsa en mantıklısı Symbian'dan vazgeçmektir artık.
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minimalist 7 yıl
Nokia kamera işini iyi yapıyor. Anlamıyorum rakamlar yüksek ama yinede zarar var. Demek giderleri çok fazla. Herkesin yaptığı hesap bunlar çinde 100 dolara maal oluyor. Ticaret yapmamış adam mantığı..
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farego 7 yıl
en dandik telefonu bile cok pahalı nokianın ddvir android devri
nokia tas devrinde.
tamam cok faydasını gorduk ama dandik bir teli 150 tl oha
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bonan61 7 yıl
takmışsınız symbian'a, bende e72 kullanıyorum çok da memnunum bi kere bile donduğu yok.
Androidli telefonlar gibi şarjı da yarım günde bitmiyor.
Nokia'nın hatası bence, megoo'yu kullanmayarak WP kullanması. Dokunmatik telefonların aynı inçteki rakip telefonlardan ufak olması, bazı özellikleri dayatması otofokussuz kamera gibi.
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RC3 7 yıl bonan61
bonan61

takmışsınız symbian'a, bende e72 kullanıyorum çok da memnunum bi kere bile donduğu yok.
Androidli telefonlar gibi şarjı da yarım günde bitmiyor.
Nokia'nın hatası bence, megoo'yu kullanmayarak WP kullanması. Dokunmatik telefonların aynı inçteki rakip telefonlardan ufak olması, bazı özellikleri dayatması otofokussuz kamera gibi.

Şaka yapıyorsun herhalde ya da belli ki android kötüleyip nokia övmek için para almışsın kesin android ile sybian karşılaştıran bence en yakın köprüden kendini atmalı [>:]
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Mr. Jingles 7 yıl
Kişiselleştirme konusunda Symbian gayet başarılıdır. Mesela menu içinde yeni bir klasör açıp uygulamaları o klasör içine taşıyabilirsın. Ama yanlış hatırlamiyorsam Android'de böyle bir şey yok. Hepsi menu içinde.
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MadSoulChild 7 yıl
Persembenin gelisi carsambadan belliydi...
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Miyamoto Musashi 7 yıl
Şu ibare bütün nokiacılarda var ben buna körü körüne inanmak diyorum , ibare ise şu : nokia taş gibi telefon geçenlerde 3 metreden elimden düştü hiç bir şey olmadı " nasıl biz zihniyettir bu ??? ee benimde htc telefonum tam 3. kattan zemin kata düştü ve sadece ufak bir yerinde toplu iğne başı kadar bir ezilme oldu bu HTC yi en iyi telefonmu yapar? kılıf vardı korudu ,düşüş açısı yüzünden fazla zarar görmedi fakat şunuda yaşadım bir arkadaşımın aynı model htc si yere düştü ekran paramparça , benim eski bir nokiam vardı e65 elimden düştü 50 parçaya ayrıldı. Ne alakası var :)))
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Mobile Prof. 7 yıl
İnsanlarin koyun olmadigini bir kez daha gordun, Nokia .
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mert1907 7 yıl
Mıcrosoft varken durumun daha da kotuye gıdıcek.Teknolojı popularıteyı takıp etmektır,ve su anda sevsende sevmesende populer olan Androıd.Madem Androıd ıstemıyorsun barı MeeGo yu canlandır ya adam gıbı donanımla yap kral bı cıhaz duzgun bır market koy bak neler oluyor o zaman.
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cem1907 7 yıl
ben nokia telefonumdan vaz gecmem 1100 6610-6610i ve son olarak nokia c5 kullanmaktayım taş gibi telefon bana yetiyorda artıyor kaç kere beton zemine düşürdüm banamısın demedi eğer günün birinde telefon alıcak olsam gene nokia alırım
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sertacarslan 7 yıl
Birşeyleri yanlış yaptıklarını ne zaman farkedecekler, ben de bunu merak ediyorum.
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semo_86 7 yıl
Nokia android de kullansa, IOS da kullansa durumun degisecegini zannetmiyorum. Nokia'nin sikintisi, markanin ve imajin eskimesi, genclere hitap etmemesi. Blackberry'yi dusunun BBM gencler arasinda bir sure populer oldu, telefon satis rekorlari kirdi. Sonradan BBM populerligini kaybetti, telefon genclerin elinden dustu, RIM skntiya girdi.
Bu zamanda telefon satmak icin genclere hitap edeceksin "trendy" olacaksin. Nokia o eskimis kohne imajini bir an once yenileyip, genclere hitap edip tekrar "trendy" bir marka olursa, eski basarisini tekrar yakalayacaktir.
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White1nk 7 yıl
Açıkcası üzüldüm... Şu an elimde nokia cihaz var ve bence kendini geliştirseydi kullanım kolaylığı bakımından ve milletin nokia alışkanlığı yüzünden halen daha lider olabilirdi diye düşünüyorum... Eskiden derlerdi Nokia dan vazgeçme diye... Bu geleneği sürdürseydi gerçekten rakipsiz olucaktı ama kendini tekrarlayıp durdu.
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FnL 7 yıl semo_86
semo_86

Nokia android de kullansa, IOS da kullansa durumun degisecegini zannetmiyorum. Nokia'nin sikintisi, markanin ve imajin eskimesi, genclere hitap etmemesi. Blackberry'yi dusunun BBM gencler arasinda bir sure populer oldu, telefon satis rekorlari kirdi. Sonradan BBM populerligini kaybetti, telefon genclerin elinden dustu, RIM skntiya girdi.
Bu zamanda telefon satmak icin genclere hitap edeceksin "trendy" olacaksin. Nokia o eskimis kohne imajini bir an once yenileyip, genclere hitap edip tekrar "trendy" bir marka olursa, eski basarisini tekrar yakalayacaktir.

aslında en net cevap bu
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