Samsung Galaxy A05 ve A05s tanıtıldı: İşte özellikleri

Samsung bugün Malezya'da en yeni Galaxy A serisi akıllı telefonlarını sessiz sedasız bir şekilde piyasaya sürdü. Galaxy A05 ve Galaxy A05s modellerinden bahsediyoruz. Her iki cihaz da bir süredir sızıntıları ile gündemi meşgul ediyordu.
Yeni modellerde 6.7 inç LCD ekran yer alıyor. Galaxy A05 versiyonu HD+, Galaxy A05s ise FHD+ çözünürlüğe sahip. A05s'in damla çentiğinde 13 megapiksel ön kamera var. Buna karşın A05 modeli 8 megapiksel selfie kamerası ile donatılmış durumda.
İki akıllı telefon arasındaki en büyük fark işlemcide yatıyor. Galaxy A05s'te Qualcomm Snapdragon 680 yonga seti var. Galaxy A05 ise gücünü MediaTek Helio G85 platformundan alıyor. Buna ek olarak telefonların 6 GB RAM ve microSD kart ile genişletilebilen 128 GB dahili depolama alanı ile sunulduğunu hatırlatalım.
Kamera ve batarya
Galaxy A05'te 50 megapiksel ana kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan bir arka kamera sistemi mevcut. Galaxy A05s de benzer bir konfigürasyona sahip ancak üçüncü bir 2 megapiksel makro kamerası daha var. Her iki telefon da 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh'lik bataryadan besleniyor.
Yeni modellerde yazılım tarafı Android 13 tabanlı OneUI Core'a emanet edilmiş. Galaxy A05 siyah, açık yeşil ve gümüş renklerde sunulurken, A05s mor renkte de mevcut. Akıllı telefonların fiyat etiketleri ve piyasaya çıkış tarihleri henüz açıklanmadı.
Samsung Galaxy A05 Özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, LCD, HD+
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP (ana) + 2 MP (derinlik)
- Ön Kamera: 8 MP
- Pil: 5.000 mAh (25W hızlı şarj)
- İşletim sistemi: Android 13 (OneUI Core)
Samsung Galaxy A05s Özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, LCD, FHD+
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 680
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 50 MP (ana) + 2 MP (derinlik) + 2 MP (makro)
- Ön Kamera: 13 MP
- Pil: 5.000 mAh (25W hızlı şarj)
- İşletim sistemi: Android 13 (OneUI Core)
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istilacı asıl sizsiniz suri çöpler... afgan çöpler... paki çöpler...
zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P
yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.