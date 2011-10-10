Nokia 800'ün reklam görüntüleri ortaya çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Mobil iletişim devi Nokia'nın, Windows Phone platformunu kullanan ilk telefonu resmi tanıtım materyalleriyle birlikte ortaya çıktı. 26-27 Ekim tarihlerinde İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenecek Nokia World etkinliğinde tanıtılması beklenen SeaRay kod adlı yeni telefonun Nokia 800 adı altında sunulması beklenirken, tasarım olarak yakın zamanda ülkemizde satışa sunulacak N9 ile büyük benzerlikler taşıdığını görüyoruz.
Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemiyle gelmesi beklenen telefonun, donanım anlamında en rekabetçi Nokia çözümlerinden biri olacağı ifade ediliyor. Platforma özgü yeteneklerin yanı sıra Nokia'yı farklı kılacak çeşitli özellikleri bünyesinde barındıracağı ifade edilen Nokia 800'ün yıl sona ermeden önce pazara sunulması bekleniyor.
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windows mobile'da benim için gerekli bütün uygulamalar var. oyunu da zaten ben oynamıyorum, bunlar şarjları az giden telefonlar, oyun oynasan dert oynamasan dert.