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Nokia 800'ün reklam görüntüleri ortaya çıktı

7 yıl
22,4b
1
26
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia 800'ün reklam görüntüleri ortaya çıktı
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Mobil iletişim devi Nokia'nın, Windows Phone platformunu kullanan ilk telefonu resmi tanıtım materyalleriyle birlikte ortaya çıktı. 26-27 Ekim tarihlerinde İngiltere'nin Londra kentinde düzenlenecek Nokia World etkinliğinde tanıtılması beklenen SeaRay kod adlı yeni telefonun Nokia 800 adı altında sunulması beklenirken, tasarım olarak yakın zamanda ülkemizde satışa sunulacak N9 ile büyük benzerlikler taşıdığını görüyoruz.
Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemiyle gelmesi beklenen telefonun, donanım anlamında en rekabetçi Nokia çözümlerinden biri olacağı ifade ediliyor. Platforma özgü yeteneklerin yanı sıra Nokia'yı farklı kılacak çeşitli özellikleri bünyesinde barındıracağı ifade edilen Nokia 800'ün yıl sona ermeden önce pazara sunulması bekleniyor. 
Nokia 800'ün reklam görüntüleri ortaya çıktı
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octaine 7 yıl en beğenilen
N9'un siyah rengine, 3.9" amoled ekranına, ekran çözünürlüğüne (251 ppi) ve kamerasına (8 mp + dual led + carl zeiss) sahip olarak gelirse hiç düşünmeden alırım.

windows mobile'da benim için gerekli bütün uygulamalar var. oyunu da zaten ben oynamıyorum, bunlar şarjları az giden telefonlar, oyun oynasan dert oynamasan dert.
N9'un siyah rengine, 3.9" amoled ekranına, ekran çözünürlüğüne (251 ppi) ve kamerasına (8 mp + dual led + carl zeiss) sahip olarak gelirse hiç düşünmeden alırı...
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DH Misafiri 7 yıl
Yorumlara göz attım da şunları gördüm. Açık kaynak diye tutuluyormuş Android.
Yalanınızı sevsinler sanki açık kaynak kod diye içini açıp baktınız. O açık kaynak kodun belirli kısımları açık. Siz sanıyor musunuz google hepsini veriyor açık kaynak olarak.
Heyyavrum hey daha açık kaynağın ne olduğunu bilmiyorlar ama laf olarak canına okuyorlar.
Akıl var mantık var. Kaçınız açık kaynak kod diye android aldınız. IPhone açık kaynak kodlu IOS mu kullanıyor. Hayır ama adam çatır çatır satıyor. Birbirinizi kandırıp ms ye çamur atmayın.
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Elessar Eredhian 7 yıl
SystemApps
nokia 801 de symbian olsun bari.Şu symbian adam akıllı donnaım görsün bi sefer yaf.insallah bu gerçek olur
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
winphone için de üst seviye donanımlara geçmesi gerekecek acilen.Stabil çalışsa da şu haliyle bi amiral gemisi şart bence.

Şu gerçek olsa keşke ya. Da hiç sanmam çift işlemciyi de arm11 yapar bunlar :D
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RevengeR 7 yıl
mokiayı gerçekten severim arkadaşlar kusura bakmazsanız
ama tahmin ediyorum ki sgs3 çıkınca nokia kepenkleri kapatır gibime geliyor
bi de üstüne iphone 5 çıktı mı tamam işte iptal
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silver021 7 yıl
nokia daha çıkartıcakta satışa sunacak :) HTC ve Samsung WP7 yi ele geçireli 2 yıldan fazla oldu. halende WP7 cihazları üretiyor. Hergün bir telefon fırlıyor. Ancak android kadar çok tutmuyor. Tutmasıda mümkün değil. AÇIK KAYNAK KODLU OLMADIĞI SÜRECE HİÇ BİR İŞE YARATAMAZ.
Nokia meegoyu bırakırak en büyük hatasını yaptı. Fişini kendi çekti. ne diyelim. yakında samsung tek kalemde nokiayıyı harcar diye düşünüyorum.
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ATTILA 7 yıl silver021
silver021
nokia daha çıkartıcakta satışa sunacak :) HTC ve Samsung WP7 yi ele geçireli 2 yıldan fazla oldu. halende WP7 cihazları üretiyor. Hergün bir telefon fırlıyor. Ancak android kadar çok tutmuyor. Tutmasıda mümkün değil. AÇIK KAYNAK KODLU OLMADIĞI SÜRECE HİÇ BİR İŞE YARATAMAZ.
Nokia meegoyu bırakırak en büyük hatasını yaptı. Fişini kendi çekti. ne diyelim. yakında samsung tek kalemde nokiayıyı harcar diye düşünüyorum.

Bu telefon Windows Phone 7.5 Mango işletim sistemli! Yani wp7 degil ve tamamen farkli!
Klasik sallama yorum yapmayin lutfen.
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i3e 7 yıl
telefonda windows mu? bilgisayardakiler yetmiyormu? sıktı...
ben tizen bekliyorum. ne wp7 ile microsoft'a nede sanal makina üzerinde çalışan androide para veremem. meego bekledim 1 yıl. nokia çamaşırlarımı ütüleyen telefon çıkarsa nafile, manevi anlamda nokia tarafından aldatılmış hissediyorum. nokia almam artık, aldırmamda...
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gokhan381985 7 yıl
bazı insanalar acı cekmekten hoşlanır. bence bütün nokia kullanıcıları bu tür insanlardan :))
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SystemApps 7 yıl
nokia 801 de symbian olsun bari.Şu symbian adam akıllı donnaım görsün bi sefer yaf.insallah bu gerçek olur
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winphone için de üst seviye donanımlara geçmesi gerekecek acilen.Stabil çalışsa da şu haliyle bi amiral gemisi şart bence.
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Windows10 7 yıl SystemApps
SystemApps

nokia 801 de symbian olsun bari.Şu symbian adam akıllı donnaım görsün bi sefer yaf.insallah bu gerçek olur
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



winphone için de üst seviye donanımlara geçmesi gerekecek acilen.Stabil çalışsa da şu haliyle bi amiral gemisi şart bence.


şu an için wp7.5 çift çekirdekli işlemcileri desteklemiyor. ama wp8 güncellemesi ile bu destek gelecek. ms, wp7.5in işlemci gereksinimi konusunda emin, tek çekirdeğin yeterli olduğundan.
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turbo-powwer 7 yıl
merttr
Bu görselleri görünce aklıma ilk microsoft un ise aldığı eleman aklıma geldi bir kaç ay önce youtube videosu ile.

Aynen hocam benim de aklımdan o geçiyodu :)
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umutarslan.com 7 yıl
inşallah n9 daki gibi göz alıcı renkler olur.
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Al PaC 7 yıl
Windows Phone platformunda farklılık neyle yaratılacak merak ediyorum. Arayüze bile müdahele edilmemiş, edilemiyor veya ettirilmiyor. Koyulacak ekran büyüklüğü ve panel, bir de kamera performansı ile fark yaratılacak gibi. Bu mudur yani? Her ne kadar beğenmese de farklılaştırma açısından Android platformunda daha fazla imkanı vardı diye düşünüyorum. Hele ki Nokia nın en iyi yaptığı iş, multimedia performansıyla öne çıkan cihazları Android platformundaki belki de en büyük eksikliği kapatarak, iyi satış rakamları yakalayabilirdi. Gerçi WP platformunda da benzer bir durum olabilir fakat alternatif yaratma imkanı çok daha kısıtlı.

Diğer taraftan, nerede o eski Nokia tanıtımlarındaki merak ve heyecan... Özellikleri, yapısı, vb şeyleri üç aşağı beş yukarı bilinen, çok büyük ihtimalle bir farklılık yaratamayacak, standart donanımlı cihazlar...
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artcraft35 7 yıl
Batuist
pazara rakabet getirsinde gerisi önemli değil almak zorunda değilsiniz sonuçta.. diğerlerini daha iyi olmaya itecektir buda diğer işletim sistemlerini kullananlara dolaylı yoldan fayda sağlayacaktır..

artık rakiplerinin nokiadan çekineceğini sanmıyorum
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Mr. Jingles 7 yıl
Symbian gelecek diye dedikodular vardı ama değilmiş demek.
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octaine 7 yıl
N9'un siyah rengine, 3.9" amoled ekranına, ekran çözünürlüğüne (251 ppi) ve kamerasına (8 mp + dual led + carl zeiss) sahip olarak gelirse hiç düşünmeden alırım.

windows mobile'da benim için gerekli bütün uygulamalar var. oyunu da zaten ben oynamıyorum, bunlar şarjları az giden telefonlar, oyun oynasan dert oynamasan dert.
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Lepanto 7 yıl Mr. Jingles
sugar_klavyeci
Symbian gelecek diye dedikodular vardı ama değilmiş demek.

801 idi o, belki gelir belli olmaz :)
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