Samsung Galaxy F55'in fiyatı belli oldu

Galaxy F55 5G fiyatı
Galaxy F55 5G, ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. Baz model 8GB RAM 128GB depolama alanı sunacak. Telefonun başlangıç fiyatı 26,999 rupi (325 dolar) olacak. Depolama alanı ve bellek miktarına göre fiyatlandırma şu şekilde:
- 8GB + 128GB: 26,999 rupi (325 dolar)
- 8GB + 256GB: 29,999 rupi (361 dolar)
- 12GB + 256GB: 32,999 rupi (397 dolar)
Galaxy F55, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile gelecek. Snapdragon 7 Gen 1 işlemcili telefon, 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit parlaklık sunan Super AMOLED ekrana sahip olacak. Arkada 4K 30fps video kaydedebilen 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kameraya sahipken, önde 4K 30fps video kaydı yapabilen 50MP kameraya sahip olacak. Telefona 5000 mAh batarya (45w hızlı şarj desteği) güç verecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.