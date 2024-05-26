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    Samsung Galaxy F55'in fiyatı belli oldu

    Samsung'un vegan deri tasarımlı yeni akıllı telefonu Galaxy F55 5G, yakında tanıtılacak. İlk Hindistan'da satışa çıkacak telefonun özelliklerinin ardından fiyatı da ortaya çıktı.
    samsung galaxy f55 5g fiyatı Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy F55 5G akıllı telefonunu 16 Mayıs'ta Hindistan'da tanıtacaktı ancak açıklanmayan nedenlerden tanıtım etkinliği 27 Mayıs’a ertelendi. Lansman öncesinde telefonun tasarımını açıkça gösteren tanıtım görselleri, hemen ardından öne çıkan özellikleri şimdi de fiyatı belli oldu.

    Galaxy F55 5G fiyatı

    Galaxy F55 5G, ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. Baz model 8GB RAM 128GB depolama alanı sunacak. Telefonun başlangıç fiyatı 26,999 rupi (325 dolar) olacak. Depolama alanı ve bellek miktarına göre fiyatlandırma şu şekilde:

    • 8GB + 128GB: 26,999 rupi (325 dolar)
    • 8GB + 256GB: 29,999 rupi (361 dolar)
    • 12GB + 256GB: 32,999 rupi (397 dolar)

    Galaxy F55, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile gelecek. Snapdragon 7 Gen 1 işlemcili telefon, 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit parlaklık sunan Super AMOLED ekrana sahip olacak. Arkada 4K 30fps video kaydedebilen 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kameraya sahipken, önde 4K 30fps video kaydı yapabilen 50MP kameraya sahip olacak. Telefona 5000 mAh batarya (45w hızlı şarj desteği) güç verecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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