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Tam Boyutta Gör Samsung, Galaxy F55 5G akıllı telefonunu 16 Mayıs'ta Hindistan'da tanıtacaktı ancak açıklanmayan nedenlerden tanıtım etkinliği 27 Mayıs’a ertelendi. Lansman öncesinde telefonun tasarımını açıkça gösteren tanıtım görselleri, hemen ardından öne çıkan özellikleri şimdi de fiyatı belli oldu.

Galaxy F55 5G fiyatı

Galaxy F55 5G, ilk olarak Hindistan’da satışa çıkacak. Baz model 8GB RAM 128GB depolama alanı sunacak. Telefonun başlangıç fiyatı 26,999 rupi (325 dolar) olacak. Depolama alanı ve bellek miktarına göre fiyatlandırma şu şekilde:

8GB + 128GB: 26,999 rupi ( 325 dolar )

) 8GB + 256GB: 29,999 rupi ( 361 dolar )

) 12GB + 256GB: 32,999 rupi (397 dolar)

Samsung Galaxy F55'in özellikleri resmi olarak açıklandı 1 hf. önce eklendi

Galaxy F55, Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile gelecek. Snapdragon 7 Gen 1 işlemcili telefon, 6.7 inç, FHD+, 120Hz, 1000 nit parlaklık sunan Super AMOLED ekrana sahip olacak. Arkada 4K 30fps video kaydedebilen 50MP ana kamera, 8MP ultra geniş açılı kamera ve 2MP makro kameraya sahipken, önde 4K 30fps video kaydı yapabilen 50MP kameraya sahip olacak. Telefona 5000 mAh batarya (45w hızlı şarj desteği) güç verecek.

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Samsung Galaxy F55'in fiyatı belli oldu