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Nokia 801 ile ilgili yeni görseller ortaya çıktı

7 yıl
8,2b
1
67
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ile yapılan ortaklık neticesinde Windows Phone 7 işletim sistemli Lumia cihazlarına ağırlık veren Nokia bilindiği gibi bir süre sonra Symbian işletim sistemine verdiği desteği sona erdirecek. Ancak firma bu ana kadar Symbian akıllı telefon modellerini piyasaya sürmeye devam edeceğini belirtmişti. Bunun yanında Symbian Belle işletim sistemi yerine artık Nokia Belle işletim sistemi tanımlaması yapılıyor.

700 ve 701 modelleri ile önemli satış başarısı elde eden Nokia'nın 801 adlı yeni bir Belle modeli üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Smartphonegeeks sitesi tarafından da bu yeni modele ait biri tanıtım için olmak üzere iki farklı görseli internete sızdırıldı.

Sitenin firma içi bir kaynağa dayanarak elde ettiği bilgiye göre Nokia 801 modeli 4 inçlik AMOLED ClearBlack dokunmatik ekran, muhtemelen 360 x 640 piksel ekran çözünürlüğü, Bluetooth 3.0, GPS, WiFi, 1.4GHz hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 512MB RAM, yakın alan iletişimi NFC yongası, çift LED flaşlı 12MP otomatik odaklamalı kamera, 1080p video kaydı sunacak. Bu açıdan şu ana kadar ki en iyi donanıma sahip Belle modeli olacağını söyleyebiliriz. 

Kasa tasarımı olarak N8, N9 veya Lumia 800 ile aynı yapıda olduğu görülüyor. Polikarbonat yekpare kasa ise Lumia serisi ile aynı. Bunun yanında N8 ve Lumia 910 ile birlikte firmanın en iyi kameraya sahip üçüncü modeli ve 1080p video kaydı yapabilen ilk modeli. Pek çok akıllı telefon modelini piyasaya çıkmadan internete sızdıran ünlü teknoloji editörü Eldar Murtazin de 801 modelini doğruladı.

Daha önce internete sızan 801 bilgilerinde 1.2GHz hızında çalışan işlemci ve 3.8 inçlik 360 x 640 piksel çözünürlükte AMOLED ekran özelliklerine yer verilmişti. Bu kez donanım özellikleri biraz daha farklı.

Diğer bir iddia ise 801'in Nokia'nın Symbian işletim sistemini tamamen rafa kaldıracağı N8'in devamı niteliğinde olan (N8-01) model olacağı. 801 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.
Nokia 801 ile ilgili yeni görseller ortaya çıktı
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khytr89 7 yıl en beğenilen
symbianın suçu yok tek suçlu nokia. kısıtlı donanımla anca bu kadar olur. ayrıca teknolojik gelişmelere en çabuk ayak uydurabilen sistem symbian. İlk kameraya ve renkli ekrana 7650 ile sahip olduk. Hafıza kartı takma 3650 ile ve ilk 3g 6630 la görüntülü görüşme de 6680 le yapıldı. Gps 6110 la tele girdi,n73 le foto makinası kalitesinde resimler çekildi.n79 la mp3leri ek parça olmadan arabada dinledik. N8 le amr kalitesi gitti hd ses geldi. Bunların ortak yönü symbian oluşu. Birçok yenilik bu sistemle geldi şimdiyse beğenen yok. Herşey gösterişli bir ekrandan ibaret değil. Nokia yı değil symbianı savunuyorum. Nokia baştan ramı ve işlemciyi yüksek tutsaydı batmazdı zaten
symbianın suçu yok tek suçlu nokia. kısıtlı donanımla anca bu kadar olur. ayrıca teknolojik gelişmelere en çabuk ayak uydurabilen sistem symbian. İlk kameraya ...
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Al PaC 7 yıl
Ekran 640*360 olacaksa çıkmasın gerek yok. 4" te pixel saymanın alemi yok. O snapdragon un 1ghz liğini N8 e koymuş olsaydın şimdi çok farklıydı bazı şeyler.
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Mr. Jingles 7 yıl
4 inç ekranda 360 x 640 piksel öyle mi? Yeni hayalkırıklığı!

Ayrıca anlamadığım şekilde bazı çelişkiler de var. nHD ekranda 1080p video izlemek bana saçma geliyor. Çünkü nHD bu çözünürlük için fazlasıyla küçük. O çözünürlükte 1080p izlemenin keyfini alamazsın. Ek olarak hangi Snapdragon S2 işlemci 1080p desteği sunuyor? Yanlış bilmiyorsam 1080p desteği veren tek çekirdekli bir işlemci yok. Bunu yapabilmesi için Snapdragon S2 + BCM2763 çözümlemesi gerekiyor. Ki böyle bir çözümleme de açıkçası çok saçma. Onu da geçtim Snapdragon platformu içinde Symbian sürücüsü yok. Yani desteklemiyor. Desteklediği işletim sistemleri Android, Windows Phone ve webOS. Zaten bugüne kadar hiçbir Symbian cihazında Qualcomm kullanılmamıştır. Tek çekirdekli Cortex olarak OMAP 3 var Symbian destekliyor. Bunun dışında destekleyen de var mı bilmiyorum. OMAP3630 + BCM2763 gelme ihtimali de olabilir. Içinde zaten dahili GPU'su olan bir yonga içine bu tarz bir çözümleme yapılmasını saçma buluyorum. Bunu yapacağına çift çekirdek koy daha iyi. Doğrudan 1080p desteği sunan işlemcilere(ARM Cortex-A9) baktığımızda Symbian sürücüsü bulunan iki platform var. Biri OMAP 4 diğeri de NovaThor. Açıkçası bu iki platformdan birini kullansa işte istediğim cihaz budur dedirtecek bir cihaz olur. Nokia ST-Ericsson ile sıkı bir iş ortağı. Bu durumda NovaThor U8500'i Symbian cihazlarda görebiliriz diye düşünüyorum. Ama fazla umudum yok. Şu çözünürlük de çok can sıkıcı. 1080p için en uygunu qHD.
4 inç ekranda 360 x 640 piksel öyle mi? Yeni hayalkırıklığı!Ayrıca anlamadığım şekilde bazı çelişkiler de var. nHD ekranda 1080p video izlemek bana s...
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DH Misafiri 6 yıl
Markhov
Tasarımı güzel. Ama symbianı bir süre sonra desteklemeyecek neden hala symbianlı telefon çıkarıyor ilginç.

nedenmi hala symbian cıkarıyor ben sizin gibi insanalara şaşıyorum hiç araştırma yaptınmı bugün dünyanın en güzel telefon oyunlarını n-gage cıkarıyor dimi peki sana soruyorum n-gage oyunlarını bugün dünyada hangi telefon yada kactanesi oynatabiliyor hiç araştırdınmı evet efsane geri döndü nokiayayı gene göklere cıkaralım bi googleye yaz bakalım sana ne acıcak n-gage oyunlarını oynayan telefon diye yaz:)) buda sana olsun byy
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baybarut 7 yıl
Tasarımı v.s. bir tarafa koyalım ama gerçekten sağlam performans veren bir telefon olursa N8'in üzerine kat be kat konulup ihtiyaçlar göz önüne alınarak çıkarsa nokianın son bombası olur ama kimin elinde patlar muamma şimdilik.Bir an önce gelsin görelim , en erken ikinci çeyrek belki üçüncü çeyrek te beklemedeyiz....
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Master-Fİ 7 yıl
herkes peşin peşin konuşuyor,bu zemin kaygan bir zemin,teknoloji dunyasinda marka fani olmaya gerek yok.birkac sene biri zirve yapar diger birkac sene bir başkasi.sonra tukurdugunuzu yalarsiniz,gerek yok.nokia tek 1model android cihaz cikarsaydi yine piyasayi domine ederdi.
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K_Spartakus 7 yıl Master-Fİ
Master-Fİ

herkes peşin peşin konuşuyor,bu zemin kaygan bir zemin,teknoloji dunyasinda marka fani olmaya gerek yok.birkac sene biri zirve yapar diger birkac sene bir başkasi.sonra tukurdugunuzu yalarsiniz,gerek yok.nokia tek 1model android cihaz cikarsaydi yine piyasayi domine ederdi.


windows mobiledan androide ve tekrar windows' ( phone 7 ) geri dönen birisi olarak ve özelliklede android konusunda az buçuk kullanım deneyimime bakacak olursam söyeldiğin her söze katılıyorum . htcden başka bir marka kullanmayan birisi olarakta söyleyebilirmki nokia fanatiği olmaya hiç gerek yok . eskiden bende nokiadan başka birşey bilmezdim taaki nokia güzellik uykusuna dalana kadar . tabiki htcninde fanatiği değilim , sadece ilk tercihimdir .
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Burak1916 7 yıl
nokia gene saçmalamış doğal olarak. n8 kullanıcısı olarak artık nokiaya kaptıracak param yok. androide iosa müthiş oyunlar uygulamalar var symbianda hiçbirşey yok! ios market aldı başını gitti androidde öyle nokia hala symbian diyor kusura bakma nokia ama artık ben yokum.
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Mehmet_22 7 yıl
symbian kullanmasını bilenlere tum kapılarını acan, bilmeyene de kapatan bir isletim sistemi... Yani symbian bu cocuk oyuncagı degil... Ben yıllardır bu isletimden baska kullanmadım... Fakat android ve iosunda ne oldugunu biliyorum onlarda super calısıyor ama symbian bambaska birsey... Symbiandan iyi anlayan birisi kendini cok ozel hisseder kullanırken... Evet ovi store digerleri gibi gelismedi dogru.. Keske onuda fazlasıyla gelistirselerdi... Ayrıca diyorlar ki symbiana uygulama yuklenmiyor mus, ve birden cok uygulama calıstırılamıyormus: vallahi yalan :) oyle uygulamalar yukleniyor ki bircok kisi tahmin bile edemez ve birden fazla uygulamayıda calıstırabiliyorum... Unutmayın beyler: symbian varken piyasada kimse yoktu :) benim icin o rakipsizdir ve vazgecilmezimdir...
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DH Misafiri 7 yıl
TASARIMI GUZEL AMA BUNU ALCAĞINA GS2 YADA İPHONE4S ALIRSIN DAHA İYİİ
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salihboc 7 yıl
Akla bak ayni kasa ile lumia n9 vede 801 yuh be arkadas bu kadar nalet olsun diye policarbon malzeme ile telefon cikartilirmi insan farkli tasarima gider inanamiyorum 14 sene nokia kullanan ben sirocco luna arte koleksoyonu yapan ben o kadar guzel cihazlara bakarak bir efsanenin cokusune sahit oluyorum sonunda gittim iphone 4s aldin oh be dunya otesi varmis dedim ne takilma nede baska sorun ahh nokia vah nokia ne hale geldin sen
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07ONUR 7 yıl salihboc
salihboc

Akla bak ayni kasa ile lumia n9 vede 801 yuh be arkadas bu kadar nalet olsun diye policarbon malzeme ile telefon cikartilirmi insan farkli tasarima gider inanamiyorum 14 sene nokia kullanan ben sirocco luna arte koleksoyonu yapan ben o kadar guzel cihazlara bakarak bir efsanenin cokusune sahit oluyorum sonunda gittim iphone 4s aldin oh be dunya otesi varmis dedim ne takilma nede baska sorun ahh nokia vah nokia ne hale geldin sen


Sanki iphone'nun tasarımı çok değişti de 5 senedir.
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TearsForFears 7 yıl
Sadece konuşmak için telefon alacaksanız Nokia tam size göre.Geri kalan herşey için samsung
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K_Spartakus 7 yıl
sugar_klavyeci
BurayaNeYazıyoruzIphone varken gidip nokia alan adamın akından şüphe ederim
Bkz: Nick yorum uyumu.

vallahi iphone alıyorsa süper zekalı olsa gerek ....o kadar süper zekalı ki bu kadar süper ötesi bir yorum yazabilmiş . bence bu süper zekalı arkadaş buralarda kendini harcamamalı ....haksızmıyım ?
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musti545 7 yıl
Yalan olmasın ama tasarımı gerçekten çok şık...
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senatorlines 7 yıl
Çerkezköy'de Nokia ve Blackberry'ye kılıf üreten Trexta fabrikası var, 5-6 aydan beri ne işçilerine doğru düzgün maaş ödüyordu ne de işini yapan taşaronlara, bir grup mağdur doğrudan NOKIA'ya şikayette bulunmuş, NOKIA hemen 2 müfettiş göndermiş hem işçilerin vem de taşaronların parasını odeyin ismimizin geçtiği yerlerde böyle şeyler olmasını istemiyoruz yoksa siparişlerimizi başka yere geçeriz demişler. Taşaron bana anlattı Allah razı olsun Nokia'dan içerde olan parasını hem işçiler hem taşeronlar aldı dedi. Çan Çunlar olsaydı ne olurdu acaba, gelmezler ki Türkiye'ye zaten hep uzakdoğuda üretip bize satmaya çalışırlar, onu brak bizim üreticiler bile burda kapatıp oraya fab. açmaya başladılar, işçimize iş yok devlete vergi yok! Nasıl iyi mi?
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