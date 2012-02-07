Nokia 801 ile ilgili yeni görseller ortaya çıktı

Microsoft ile yapılan ortaklık neticesinde Windows Phone 7 işletim sistemli Lumia cihazlarına ağırlık veren Nokia bilindiği gibi bir süre sonra Symbian işletim sistemine verdiği desteği sona erdirecek. Ancak firma bu ana kadar Symbian akıllı telefon modellerini piyasaya sürmeye devam edeceğini belirtmişti. Bunun yanında Symbian Belle işletim sistemi yerine artık Nokia Belle işletim sistemi tanımlaması yapılıyor.





700 ve 701 modelleri ile önemli satış başarısı elde eden Nokia'nın 801 adlı yeni bir Belle modeli üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Smartphonegeeks sitesi tarafından da bu yeni modele ait biri tanıtım için olmak üzere iki farklı görseli internete sızdırıldı.





Sitenin firma içi bir kaynağa dayanarak elde ettiği bilgiye göre Nokia 801 modeli 4 inçlik AMOLED ClearBlack dokunmatik ekran, muhtemelen 360 x 640 piksel ekran çözünürlüğü, Bluetooth 3.0, GPS, WiFi, 1.4GHz hızında çalışan tek çekirdekli işlemci, 512MB RAM, yakın alan iletişimi NFC yongası, çift LED flaşlı 12MP otomatik odaklamalı kamera, 1080p video kaydı sunacak. Bu açıdan şu ana kadar ki en iyi donanıma sahip Belle modeli olacağını söyleyebiliriz.





Kasa tasarımı olarak N8, N9 veya Lumia 800 ile aynı yapıda olduğu görülüyor. Polikarbonat yekpare kasa ise Lumia serisi ile aynı. Bunun yanında N8 ve Lumia 910 ile birlikte firmanın en iyi kameraya sahip üçüncü modeli ve 1080p video kaydı yapabilen ilk modeli. Pek çok akıllı telefon modelini piyasaya çıkmadan internete sızdıran ünlü teknoloji editörü Eldar Murtazin de 801 modelini doğruladı.





Daha önce internete sızan 801 bilgilerinde 1.2GHz hızında çalışan işlemci ve 3.8 inçlik 360 x 640 piksel çözünürlükte AMOLED ekran özelliklerine yer verilmişti. Bu kez donanım özellikleri biraz daha farklı.





Diğer bir iddia ise 801'in Nokia'nın Symbian işletim sistemini tamamen rafa kaldıracağı N8'in devamı niteliğinde olan (N8-01) model olacağı. 801 ile ilgili yeni bilgiler geldikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz.







