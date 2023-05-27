MIUI 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi telefonlar açıklandı: İşte liste

- MIUI 14, yakında 7 telefona daha geliyor
- MIUI 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi telefonlar
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MIUI 14, yakında 7 telefona daha geliyor
XiaomiUI tarafından hazırlanan rapora göre Xiaomi, MIUI 14 güncellemesini 7 akıllı telefona daha göndermeye hazırlanıyor. Bu noktada Android 12 ve Android 13 işletim sistemini temel alacak sürüm, çok yakında Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro, POCO M5s, Redmi Note 11, Redmi Note 11 NFC, Redmi Note 11S 5G, Redmi Note 11S ve Redmi 10 modelleri için kullanılabilir olacak.
MIUI 14'e gelirsek, daha az sistem uygulaması ve geliştirilmiş bir sistem mimarisi ile karşımıza çıkan güncelleme, belge taraması, çeviriler ve filtreleme yeteneği kazanan Mi AI Sesli Asistan'a ek olarak yeni widget formatı, ana ekran klasörleri ve Süper ikonlarla yeni kişiselleştirme seçenekleri sunuyor.
Ayrıca yeni sürümün, bellek tarafında verimlilik artışı ve daha kararlı bir performans sağlayan Foton Motoru ile geldiğini hatırlatalım. Üçüncü taraf uygulama geliştiricileri tarafından erişilebilen ve temel Android çekirdeği üzerine kurulan bu özellik, MIUI uygulamalarının yanı sıra üçüncü taraf uygulamalarda da kullanılabiliyor.
MIUI 14 güncellemesi alacak yeni Xiaomi telefonlar
- Redmi Note 11 Pro 5G / Redmi Note 11E Pro
- POCO M5s
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 NFC
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11S
- Redmi 10
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)