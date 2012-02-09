Nokia 803, Symbian Belle işletim sistemi ve 4-inç ekranla gelebilir

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon çalışmalarına Windows Phone platformu ekseninde devam eden Nokia, Symbian işletim sistemini kullanan cihazlar konusunda da hazırlıklarına devam ediyor. Şirketin son dönemdeki en başarılı modellerinden biri olan N8'in yerini alması beklenen üst segmente yönelik yeni akıllı telefona ilişkin yeni haberler gelmeye devam ediyor. 803 model adıyla sürülebileceği söylenen Symbian Belle tabanlı telefonun, 4-inç boyutunda AMOLED ekrana sahip olacağı ifade ediliyor.
1GHz ya da üzeri hızlarda çalışan işlemciye sahip olması beklenen yeni telefonun, N8 ile benzer şekilde özellikle kamera yetenekleri ile ön plana çıkabileceği üzerinde duruluyor. Henüz resmi herhangi bir detay olmasa da, yeni modelde 12 Megapiksel çözünürlüğünde sensör kullanılabileceği öne sürülüyor. Diğer özellikleri arasında NFC yakın alan iletişimi teknolojisi, HDMI konnektörü ve microSIM slotu gibi detaylara yer verilecek olan Nokia 803'ün, en güçlü ihtimal olarak bu ayın sonunda gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.
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merak etme hocam. N8 aldığı paranın hakkını son kuruşuna kadar veriyor.android telefonlar gibi sadece işlemci ve ramla adam kandırmıyor. Mevcut belle yazılımı ile sorunsuz her işimizi hallediyor. Şu son güncelleme ile nokiadaki ücretsiz navigasyo özellikleri hiç bir ücretli android programında yok. Kamera ve video dersen tek rakibi olursa bu 803 olacak. İnternet dersen belle ile çok rahatlıkla giremediğin gezemediğin yer yok. Son belleile html5 desteğide geldi. Uygulama oyun dersen çocuk olmayanlar için yeteri kadar var. hdmi ile istediğpn filmi 720p kalitesinde ve alt yazı desteği ilede istediğin lcdye at seyret. Usb otg ,fm transmitteri anlatmama gerek yok. Şarz meselesi zaten malum. Bu kadar paraya bu kadar işi eksiksiz yapacak başka bir telefon varsa söyle hemen geçelim.n8 bir insanın multimedya olarak hertürlü ihtiyacını karşılayacak bir telefon. Ha bu arada daha sağlamlık konusunu açmadım bile