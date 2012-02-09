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Nokia 803, Symbian Belle işletim sistemi ve 4-inç ekranla gelebilir

7 yıl
38,6b
1
62
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon çalışmalarına Windows Phone platformu ekseninde devam eden Nokia, Symbian işletim sistemini kullanan cihazlar konusunda da hazırlıklarına devam ediyor. Şirketin son dönemdeki en başarılı modellerinden biri olan N8'in yerini alması beklenen üst segmente yönelik yeni akıllı telefona ilişkin yeni haberler gelmeye devam ediyor. 803 model adıyla sürülebileceği söylenen Symbian Belle tabanlı telefonun, 4-inç boyutunda AMOLED ekrana sahip olacağı ifade ediliyor.
1GHz ya da üzeri hızlarda çalışan işlemciye sahip olması beklenen yeni telefonun, N8 ile benzer şekilde özellikle kamera yetenekleri ile ön plana çıkabileceği üzerinde duruluyor. Henüz resmi herhangi bir detay olmasa da, yeni modelde 12 Megapiksel çözünürlüğünde sensör kullanılabileceği öne sürülüyor. Diğer özellikleri arasında NFC yakın alan iletişimi teknolojisi, HDMI konnektörü ve microSIM slotu gibi detaylara yer verilecek olan Nokia 803'ün, en güçlü ihtimal olarak bu ayın sonunda gerçekleştirilecek Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılması bekleniyor.  

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ahmetdemirci 7 yıl en beğenilen K_Spartakus
K_Spartakus
erorcun

Konuya yine cahiller doluşmuş.

Sana ne kardeşim uygulama yükleyip yüklemeyeceğimden? Artık reklamlardaki sloganlar o kadar bilinçaltınıza işlemiş ki telefon = uygulama olmuş size göre.

kimse sana illla uygulama yükle demiyor ama aldığın telefon hakkını sonuna kadar vermeli ....bu akllı telefonlara verilen paralar kolay kazanılmıyor ....madem bu telefona bu kadar para veriyoruz o zaman işimi görmeli ...süs niyetine dudrmamalı ....ama illaki masaya bırakıcam kız tavlıycam dersen senin bileceğin birşey .

ama insanları cahillikle itham edemezsin , bu kadar basit bir yorumu ancak senin gbi birisi verebili ..mantıktan uzak basit bir cevapla geçiştirip kendini bir reklamla kurtarma çalışıyorsun ... o kadar fazla reklam sende fazla iz bırakmış ....youtube'daki komik reklamları izliyorsun galiba .


merak etme hocam. N8 aldığı paranın hakkını son kuruşuna kadar veriyor.android telefonlar gibi sadece işlemci ve ramla adam kandırmıyor. Mevcut belle yazılımı ile sorunsuz her işimizi hallediyor. Şu son güncelleme ile nokiadaki ücretsiz navigasyo özellikleri hiç bir ücretli android programında yok. Kamera ve video dersen tek rakibi olursa bu 803 olacak. İnternet dersen belle ile çok rahatlıkla giremediğin gezemediğin yer yok. Son belleile html5 desteğide geldi. Uygulama oyun dersen çocuk olmayanlar için yeteri kadar var. hdmi ile istediğpn filmi 720p kalitesinde ve alt yazı desteği ilede istediğin lcdye at seyret. Usb otg ,fm transmitteri anlatmama gerek yok. Şarz meselesi zaten malum. Bu kadar paraya bu kadar işi eksiksiz yapacak başka bir telefon varsa söyle hemen geçelim.n8 bir insanın multimedya olarak hertürlü ihtiyacını karşılayacak bir telefon. Ha bu arada daha sağlamlık konusunu açmadım bile
K_SpartakuserorcunKonuya yine cahiller doluşmuş.Sana ne kardeşim uygulama yükleyip yüklemeyeceğimden?...
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erci501 7 yıl
nokia ekran çözünürlüğü konusunda çok geride kaldı.801 ve 803 gibi modellerinde qhd ve hd ekranlar kullanırsa satış rakamlarına akıl yoksunu elop bile inanamaz.
nokia ekran çözünürlüğü konusunda çok geride kaldı.801 ve 803 gibi modellerinde qhd ve hd ekranlar kullanırsa satış rakamlarına akıl yoksunu elop bile inana...
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DH Misafiri 7 yıl
En basitinden zamanlı tercih ayarı yaptıran,xenon flaşı olan,kamerasının üzerinde microfon olan,2 gün şarjı oyun oynasanda dayanabilen,güzel bir hoparlör sistemi olabilen,16Gb hafızası olan üzerine flash disk takılabilen ve Hdmı dan görüntü aktarabilen bu kaloları kutu içeriğinde veren sorunsuz mükemmel bir navigasyonu olan bir TELEFON söylermisiniz bana bu saydığım özelliklere hangi 2500 Tl lik cihaz sahip ? N8 1000 TL farkında mısınız ?
En basitinden zamanlı tercih ayarı yaptıran,xenon flaşı olan,kamerasının üzerinde microfon olan,2 gün şarjı oyun oynasanda dayanabilen,güzel bir hoparlör sistem...
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ersins58 7 yıl
2008 den beri iPhone serisini kullanıyorum iki modelini kullandım şimdiye kadar ama gercekten eski günleri özlüyorum Nokia olsun sonyericsson olsun eskiden ne güzel karizma telefonlar çıkardı yapı olarak malzeme iyi yapardı mesela Nokia yani nebilim özlüyorum ya model değiştirmeleri.Şimdi herkes takmış ram olayına uygulama olayına valla artik bir özeliği kalmadı bana göre benim icin surf birazda Youtube olsun yeter
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sharpie 7 yıl ersins58
ersins58
Şimdi herkes takmış ram olayına uygulama olayına valla artik bir özeliği kalmadı bana göre benim icin surf birazda Youtube olsun yeter

işte bunu anlatamıyorsun bazı insanlara.istemiyorum kardeşim uygulama oyun,kullanmıyorum.internette bazı sitelere bakayım navigasyon belki arasıra ve kamerasıda en kalitelisi olsun....ben bunları istiyorum.ama yok illaa uygulama oyun bolca olsun şudur budur....benim hayatımı kendisi yaşıyor sanki o insanlar,herkezi kendileri gibi sanıyorlar.şu an android bir telefonum var ama oyun ve uygulama kullanmıyorum ihtiyacım yok.
ama işte burdada fiyat olayı devreye giriyor.herkes benim gibi beklentilerde değil uygulama oyun istiyor....veremiyorsan o zaman fiyatdan kısacaksın.yok fiyatdanda kısmıyorsan hayırlı işler demek kalır bize.

Teknode

Kamerayı kaliteli yaparlar, sonra 4 inç ekrana 360x640 ekran çözünürlüğü koyarlarsa da şaşırmayın.
Yine uygulama sorunları, yazılımsal sorunları çıkabilir.
Nokia bu, eski güveni veremiyor.

eğerki gerçekten bu yeni cihaza 360 x 640 ekran koyarlarsa yuh derim artık ayıptır.480 x 800 bile artık mazide kalıyor yavaş yavaş.
yine hayırlı işler der geçerim.
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DH Misafiri 7 yıl
En basitinden zamanlı tercih ayarı yaptıran,xenon flaşı olan,kamerasının üzerinde microfon olan,2 gün şarjı oyun oynasanda dayanabilen,güzel bir hoparlör sistemi olabilen,16Gb hafızası olan üzerine flash disk takılabilen ve Hdmı dan görüntü aktarabilen bu kaloları kutu içeriğinde veren sorunsuz mükemmel bir navigasyonu olan bir TELEFON söylermisiniz bana bu saydığım özelliklere hangi 2500 Tl lik cihaz sahip ? N8 1000 TL farkında mısınız ?
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Al PaC 7 yıl
Model isminin Nokia 808 olarak geleceği, MWC de tanıtılması ve bugüne kadar yapılmış en kabiliyetli kameraya sahip olacağı söyleniyor.
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DH Misafiri 7 yıl
@asisar1907
Samsung ve Bada geliyor aklıma bu yorumunla .
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DH Misafiri 7 yıl
sharpie
simaros
marazpolat Rotasını kaybetmiş nokia bi symbian diyor bi megoo diyor bi windows diyor. artık kabul etsinler akıllı tel üretmek nokianın işi değil.
yaw aynısını samsungta yapıyo Bada android tizen windows phone ama hiç yolu kaybatmiş bu samsung diyen yok
+1..........hemde fazlasını yapıyor. birde bi firma androidli ama adam gibi kamerası olan bir cihaz çıkardıda bizmi almadık.yapsınlar alalım. @mcebi001 n8in sensoru zaten büyüktü (bilmeyenler için 1/1,83)daha büyük olursa duman eder yeni cihaz.diyaframda 2,2 oldumu birde ek olarak xenonun yanına led koydularmı....dadından yinmez.

Kamerası iyi olsun diyorsan sony ericsson xperia serisinden herhangi bir telefon derim.
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ahmetdemirci 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
sharpie
Orijinalden alıntı: simaros
Orijinalden alıntı: marazpolat Rotasını kaybetmiş nokia bi symbian diyor bi megoo diyor bi windows diyor. artık kabul etsinler akıllı tel üretmek nokianın işi değil.
yaw aynısını samsungta yapıyo Bada android tizen windows phone ama hiç yolu kaybatmiş bu samsung diyen yok
+1..........hemde fazlasını yapıyor. birde bi firma androidli ama adam gibi kamerası olan bir cihaz çıkardıda bizmi almadık.yapsınlar alalım. @mcebi001 n8in sensoru zaten büyüktü (bilmeyenler için 1/1,83)daha büyük olursa duman eder yeni cihaz.diyaframda 2,2 oldumu birde ek olarak xenonun yanına led koydularmı....dadından yinmez.

Kamerası iyi olsun diyorsan sony ericsson xperia serisinden herhangi bir telefon derim.

tavsiyede bulunduğun kişi hem n8 hemde xperia neo sahibi birisi. xperia'nın hepsini toplasan n8 kalitesinde foto ve video çekemez
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sharpie 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

sharpie

simaros
marazpolat Rotasını kaybetmiş nokia bi symbian diyor bi megoo diyor bi windows diyor. artık kabul etsinler akıllı tel üretmek nokianın işi değil.
yaw aynısını samsungta yapıyo Bada android tizen windows phone ama hiç yolu kaybatmiş bu samsung diyen yok
+1..........hemde fazlasını yapıyor. birde bi firma androidli ama adam gibi kamerası olan bir cihaz çıkardıda bizmi almadık.yapsınlar alalım. @mcebi001 n8in sensoru zaten büyüktü (bilmeyenler için 1/1,83)daha büyük olursa duman eder yeni cihaz.diyaframda 2,2 oldumu birde ek olarak xenonun yanına led koydularmı....dadından yinmez.



Kamerası iyi olsun diyorsan sony ericsson xperia serisinden herhangi bir telefon derim.


sen bence ne dediğini bilmiyosun bende zaten xperia neo var derim.
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DH Misafiri 7 yıl
Merhaba Arkdaşlar
Meyve veren ağaç ancak bu kadar taşlana bilir. Ne bitmez tükenmez sevdaymış android ve ios. Henüz hiç bir program yok/sayılı çift çekirdekden randıman alasın dolayısıyla çift çekirdekli telefon zamanına daha var diye düşüyorum.
Hepsinin kendi sistemlerine göre artıları eksileri var.
Android.: Tam bir Ram cenavarı. Cihazında ram yüksekse randıman alırsın. İşlemcinde en az 1,2 - 1,4 arası olacakki normal şartlarda 1 ghz olarak kullana bilesin. Dalvik denen arka planda çalışan program mantıksız bir şey. Dolayısıyla batarya canavarı belki 2500 amper pil yaprlarsa :)
İOS.Düşünsene karşındaki kişi ıphone kullanmadığı için görüntülü görüşme yapamıyorsun. ben ıphoneyi kapalı bir kutuya benzetiyorum ne dışardan program nede müzik yükleye biliyorsun. Kullandığı işlemci güzel ancak kendileri bile bataryadan tasarruf sağlamak adına hızını düşüyorlar ramde 512. Yani 512 ramlede çok işler başarılabiliyor demekki Önemli olan stabilite.
SYMBİAN: Bunlar yokken symbian vardı. evet birazda geriden geliyor ancak az donanımla çok iş yapabilen tek sistem. İstediğin gibi şekle soka biliyorsun. Sanırım belle ile bir şeyler değişecek şuan E6 kullanıyorum bu cihaz çıksın almayı düşüyorum. Ne iosta nede androide NFC yok 12 mp. otofocus yok hdmı yok.
Malzeme ve işçilik kalitesi olarak her zaman nokia çünkü adamlar artık bu işin piri olmuşlar kardeşim kargadan başka kuş tanımam. Nokia Nokia Nokia
Carla ve donna ile beraber çok daha stabilite olacak.
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DH Misafiri 7 yıl
Belle işletim sistemini iki gün önce kullanmaya başladım. Kesinlikle bakmaya ve incelemeye değer, cünkü cok hızlı ve meego OS ye benziyor: mobixir.com/...
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Patch 7 yıl
haberi okuyunca tek tepkim:
files.sharenator.com/...
ölü doğan bir bebek daha. symbian mı kaldı artık? hangi sitenin, hangi firmanın destek yazılımları var?
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sweatcan 7 yıl
stabilite kararlılık tır. ve symbianın donanımla alakası yok ovi den program yüklüyosun aşırı olunca uygulamaların olduğu bölümü açmıyor bile takılıp kalıyor beyaz ekran oluyor.reset atıyor yoksa hantallığa kalırsa elbet android de hantal takılma vs oluyor ben 5 ay n8 kullandım illallah ettim valla. gerçi arkadaşımda var hala güncellemeden sonra çok daha iyi kullanıyor. En güzel yanı nokia nın şarjı bence iyi gidiyor. ve navigasyonda aşmış adamlar. Çok cihaz gördüm nokia nın navigasyonu kadar düzgün çalışanını görmedim hatasız buluyor yeri araçta giderken hızımızı bile tam tespit ediyor. Şimdi Desire S aldım Android kullanıyorum. Pil hariç çok memnunum nokia inşallah tek bir platform üzerinde yoğunlaşır. Oda windows phone olur. Zaten Symbian nokia tarafındanda itiraf edildi yavaş yavaş destek sona ericek. Bu durumda bu cihazlar tamamen hüsran olacak nokia adına. Bugün wp lu lumia bile aylar sonra 1 milyon barajını aşarken galaxy serisi çıkınca veya iphone serisi çıkınca gün haftada bilmem kaç milyon sattı vs. haberleri okuyoruz. Umarım nokia yı eskisinden daha iyi görürüz.
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ozzieny 7 yıl
ya millet kac cekirdek koyacagini sasirdi bunlar hala 1 ghz'de 1.2 ghz'de. bu kadar cabuk bu kadar irtifa kaybeden buyuk firma gormemistim.
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mcebi001 7 yıl
K-spartakus........ Ben n8 e 1000lira vermedim ama verenlerde internet ve uygulama icin vermiyor emin ol...tam tersi o bahsettiklerin icin ben 100 liradan fazla para vermem anla yani o kadar kıymetsiz gözumde ......
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K_Spartakus 7 yıl mcebi001
mcebi001

K-spartakus........ Ben n8 e 1000lira vermedim ama verenlerde internet ve uygulama icin vermiyor emin ol...tam tersi o bahsettiklerin icin ben 100 liradan fazla para vermem anla yani o kadar kıymetsiz gözumde ......

bence sen 2500 liraya masaya sırf gösteriş için koyulan iphone alısıyla karıştırıyorsun diğer akıllı telefon kullanıcılarını .....eh tabi haliyle sadece iphone almıyorlar , nokia alanda var gösteriş için . daha titreşimi bile olmayan nokia siroccoya 1000liranın üstünde para veren akıllılarda vardı ....aklıma geldi de sahien bu masaya telefon bırakma işini iphonecular nokialardan öğrenmemişlermiydi
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