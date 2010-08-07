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Nokia: Android'le ilgili planımız yok, MeeGo'lu ilk telefon kilometretaşı olacak

8 yıl
22,3b
1
62
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akıllı telefon pazarında Apple, BlackBerry ve HTC gibi rakiplerine karşı pazar payı kaybeden Nokia, üzerinde çalıştığı yeni ürünlerle bu gidişe son vermeyi ve güçlü bir pozisyon elde etmeyi hedefliyor. Finlandiya kökenli firmanın pazarlamadan sorumlu yöneticisi ve kıdemli başkan yardımcısı Niklas Savander, verdiği yeni bir röportajında önemli bazı açıklamalar yaptı. İşte Niklas Savander'in röportajından bazı satır başları;

  • N8 Üzerine: N8, en üst seviye telefon segmentinde yer almayacak, üst orta segmente konumlandırılacak. Çok etkileyici, yüksek üretim adetlerinde, başarılı bir ürün olacak.
  • MeeGo Üzerine: Nokia, Intel ile geliştirdiği MeeGo platformuna sahip ilk telefonu yıl sona ermeden lanse edecek. Firma için kilometretaşı olarak nitelendirilen bu ürün için özel bir kullanıcı ara birimi de hazırlanıyor.
  • Android Üzerine: Nokia, Android platformuyla ilgili plan yapmıyor, kendi kontrolünde olmayan platformlara sıcak bakmıyor.
  • Tabletler ve Büyük Ekranlı Telefonlar Üzerine:  Tablet pazarı için alınmış bir karar bulunmuyor. Büyük ekranlı telefonların kullanışsız olduğu düşünülüyor.
  • Netbook'lar Üzerine: Booklet 3G'nin fiyatı bir miktar yüksek ancak bugün hala piyasada.
  • 4G Üzerine: Nokia'nın WiMAX'le ilgili bir planı bulunmuyor ancak LTE (Long Term Evolution) üzerine yoğunlaşılması planlanıyor.

 

 


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Nightmare70 7 yıl
realcem
Nokia aşkendini artık !!!

dimi yani gel aşka :D Valla 4.3 ekranlı telefonum var aşığım ona n95 8gb'da internete girdiğimde ( daha doğrusu giremiyordukta girdik diyelim :D ) hiçbirşey göremiyordum zaten 320x240 çözünürlüklüydü :D Büyük ekran nimettir nimet çoğu kızlarda görüyorum 4 inç telefonla geziyorlar yani kullanışsız olsa onlar almaz :)) Artı tablet çıkarmayacakmış aman ondan eksik olduğu iyi oldu şimdi symbianlı tablet yapardı millet kafayı yerdi intahar olayları felan olurdu :D
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Windows10 7 yıl Nightmare70
Nightmare70

realcem

Nokia aşkendini artık !!!


dimi yani gel aşka :D Valla 4.3 ekranlı telefonum var aşığım ona n95 8gb'da internete girdiğimde ( daha doğrusu giremiyordukta girdik diyelim :D ) hiçbirşey göremiyordum zaten 320x240 çözünürlüklüydü :D Büyük ekran nimettir nimet çoğu kızlarda görüyorum 4 inç telefonla geziyorlar yani kullanışsız olsa onlar almaz :)) Artı tablet çıkarmayacakmış aman ondan eksik olduğu iyi oldu şimdi symbianlı tablet yapardı millet kafayı yerdi intahar olayları felan olurdu :D


arkadaşım ne içtiysen aynısından istiyorum. en son şubat 2011de yazılmış, ne oldu vahiy filan geldi ki konuya yazmış olmanın mantıklı bir açıklaması olsun.
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Miller57 8 yıl
Nokia beni güldürmeye devam ediyor :))
Bu Nokia elemanlarını anlamak mümkün değil. Şaka gibiler. Hay sizi yönetici yapanın... :))
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andaluz 8 yıl

Miller57

Nokia beni güldürmeye devam ediyor :))
Bu Nokia elemanlarını anlamak mümkün değil. Şaka gibiler. Hay sizi yönetici yapanın... :))

Ben de bunlara gülüyorum. Arkadaş, sen ve senin gibiler harcanıyorsunuz buralarda... Gidin Nokia'ya başvurun da artık şu engin fikirlerinizden faydalansınlar, eğer Türkiye'de o kadar önemli işlerle uğraşmıyorsanız böyle değerler harcanmasın buralarda. Siz gidip Nokia'yı kurtarın da biz de içinde tüm özellikleri olan hatasız, sorunsuz, en mükemmel cihazları kullanalım. Hadi...
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vlk0076 8 yıl
Herkese selamlar.sayfanin basindan beri takip ediyorum cogu nokia yi ye goye sigdiramamis ben 9 sene nokia kullanan biri olarak diyorumki 2-3 sene oncesine kadar nokia evet en mantikli tercihti ama suan icin oyle degil artik herkes parasinin karsiligini istiyor sadece ici bos telefonlarin kasasinin degistirilerek pazarlanmasina kanmiyor. ben su anda samsung galaksi.s. Kullaniyorum ve cokta memnunum nokia isletim sistemi olarak symbianda israr ettikce daha cok pazar payi.kaybeder
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vlk0076 8 yıl
U
J
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summerwalker 8 yıl
Lutfen karistirmayalim n900 tamamen acik bir platform cesili mobil linux surumleri ile android bile kuruluyor uzerine o yuzden n900 u farkli kilan ozelligi bu.Nokia ya kizdigim tek nokta symbianli telefonlarina baska isletim sistemi aktarilamamasi acik port bile yok yani gayriresmi olarak bile yapilamiyor bu cok kotu bence sebebi daha farkli bunlarin biraz daha akilci dusunmek gerekirse bence iletisim uzerinden bilgi toplamanin(istihbarat)obeklesmis devi olmaya calisiyorlar bu gibi sirketler.(ne cumle oldu ama :)
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inexo 8 yıl
Samsung bile çabalıyor i phone a cevap veriyor. Nokia n 8 i bile erteledi neyi bekliyor
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sotoxs 8 yıl
aklına bir fikir geldiyse japonlar yapmadan önce yap. daha hızlı olmak iyidir
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draconist 8 yıl
wentworthscofield'den alıntı.
nokia n8'i üst orta segment görüyorsa çok iddialı geliyor demektir ve bu neden n8'in(kamerası dışında) diğer telefonların gerisinde gözüktüğünü açıklıyor

Kamerası dışında mı :D sanırım kamerası+hdmi bağlantısı+MKV desteği+ 1,5terabyte diske bağlayıp destekleyen media dosyalarını hiç kasmadan açabilme özelliklerini söylemeyi unuttun. ayrıca Symbian'ın bu serisinde 250 yenilik var, eski symbianlar ile karıştırmayın. Bu seri oldukça hızlı.
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IRFUN4EVER 8 yıl
Evet arkadaşlar Nokia davet etti. Eğer vize sorunu çıkmaz ise Londrada Nokia Worlddeyim. Zamanı gelince hangi kanallardan beni takip edebileceğinizi belirteceğim. Ama Yapılmayanı yapmaya çalışacağım. Türkiyede bir ilk olacak belkide anlık fotoğraflı yazılı bir yayın yapacağım ve bol bol cihaz inceleyeceğim. Bakalım umarım Meegolu ilk telefon orada gelir.
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DH Misafiri 8 yıl
adaşlar boşuna kapışıyorsunuz önemli olan fiyat ve kullanılabilir özellikler olarak bize hitap etmesidir sizler nerdeyse şirketlerin avukatlığını yapacaksınız sanki onların düdüğünde sizin bu kadar yazılar yazmanız boşuna 2011 bekleyin bakın ne pda alar çıkacak
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