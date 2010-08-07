Nokia: Android'le ilgili planımız yok, MeeGo'lu ilk telefon kilometretaşı olacak

Akıllı telefon pazarında Apple, BlackBerry ve HTC gibi rakiplerine karşı pazar payı kaybeden Nokia, üzerinde çalıştığı yeni ürünlerle bu gidişe son vermeyi ve güçlü bir pozisyon elde etmeyi hedefliyor. Finlandiya kökenli firmanın pazarlamadan sorumlu yöneticisi ve kıdemli başkan yardımcısı Niklas Savander, verdiği yeni bir röportajında önemli bazı açıklamalar yaptı. İşte Niklas Savander'in röportajından bazı satır başları;

N8 Üzerine: N8, en üst seviye telefon segmentinde yer almayacak, üst orta segmente konumlandırılacak. Çok etkileyici, yüksek üretim adetlerinde, başarılı bir ürün olacak.

MeeGo Üzerine: Nokia, Intel ile geliştirdiği MeeGo platformuna sahip ilk telefonu yıl sona ermeden lanse edecek. Firma için kilometretaşı olarak nitelendirilen bu ürün için özel bir kullanıcı ara birimi de hazırlanıyor.

Android Üzerine: Nokia, Android platformuyla ilgili plan yapmıyor, kendi kontrolünde olmayan platformlara sıcak bakmıyor.

Tabletler ve Büyük Ekranlı Telefonlar Üzerine: Tablet pazarı için alınmış bir karar bulunmuyor. Büyük ekranlı telefonların kullanışsız olduğu düşünülüyor.

Netbook'lar Üzerine: Booklet 3G'nin fiyatı bir miktar yüksek ancak bugün hala piyasada.

4G Üzerine: Nokia'nın WiMAX'le ilgili bir planı bulunmuyor ancak LTE (Long Term Evolution) üzerine yoğunlaşılması planlanıyor.