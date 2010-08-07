Nokia: Android'le ilgili planımız yok, MeeGo'lu ilk telefon kilometretaşı olacak

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Akıllı telefon pazarında Apple, BlackBerry ve HTC gibi rakiplerine karşı pazar payı kaybeden Nokia, üzerinde çalıştığı yeni ürünlerle bu gidişe son vermeyi ve güçlü bir pozisyon elde etmeyi hedefliyor. Finlandiya kökenli firmanın pazarlamadan sorumlu yöneticisi ve kıdemli başkan yardımcısı Niklas Savander, verdiği yeni bir röportajında önemli bazı açıklamalar yaptı. İşte Niklas Savander'in röportajından bazı satır başları;
- N8 Üzerine: N8, en üst seviye telefon segmentinde yer almayacak, üst orta segmente konumlandırılacak. Çok etkileyici, yüksek üretim adetlerinde, başarılı bir ürün olacak.
- MeeGo Üzerine: Nokia, Intel ile geliştirdiği MeeGo platformuna sahip ilk telefonu yıl sona ermeden lanse edecek. Firma için kilometretaşı olarak nitelendirilen bu ürün için özel bir kullanıcı ara birimi de hazırlanıyor.
- Android Üzerine: Nokia, Android platformuyla ilgili plan yapmıyor, kendi kontrolünde olmayan platformlara sıcak bakmıyor.
- Tabletler ve Büyük Ekranlı Telefonlar Üzerine: Tablet pazarı için alınmış bir karar bulunmuyor. Büyük ekranlı telefonların kullanışsız olduğu düşünülüyor.
- Netbook'lar Üzerine: Booklet 3G'nin fiyatı bir miktar yüksek ancak bugün hala piyasada.
- 4G Üzerine: Nokia'nın WiMAX'le ilgili bir planı bulunmuyor ancak LTE (Long Term Evolution) üzerine yoğunlaşılması planlanıyor.
dimi yani gel aşka :D Valla 4.3 ekranlı telefonum var aşığım ona n95 8gb'da internete girdiğimde ( daha doğrusu giremiyordukta girdik diyelim :D ) hiçbirşey göremiyordum zaten 320x240 çözünürlüklüydü :D Büyük ekran nimettir nimet çoğu kızlarda görüyorum 4 inç telefonla geziyorlar yani kullanışsız olsa onlar almaz :)) Artı tablet çıkarmayacakmış aman ondan eksik olduğu iyi oldu şimdi symbianlı tablet yapardı millet kafayı yerdi intahar olayları felan olurdu :D
arkadaşım ne içtiysen aynısından istiyorum. en son şubat 2011de yazılmış, ne oldu vahiy filan geldi ki konuya yazmış olmanın mantıklı bir açıklaması olsun.
Bu Nokia elemanlarını anlamak mümkün değil. Şaka gibiler. Hay sizi yönetici yapanın... :))
Ben de bunlara gülüyorum. Arkadaş, sen ve senin gibiler harcanıyorsunuz buralarda... Gidin Nokia'ya başvurun da artık şu engin fikirlerinizden faydalansınlar, eğer Türkiye'de o kadar önemli işlerle uğraşmıyorsanız böyle değerler harcanmasın buralarda. Siz gidip Nokia'yı kurtarın da biz de içinde tüm özellikleri olan hatasız, sorunsuz, en mükemmel cihazları kullanalım. Hadi...
J
Kamerası dışında mı :D sanırım kamerası+hdmi bağlantısı+MKV desteği+ 1,5terabyte diske bağlayıp destekleyen media dosyalarını hiç kasmadan açabilme özelliklerini söylemeyi unuttun. ayrıca Symbian'ın bu serisinde 250 yenilik var, eski symbianlar ile karıştırmayın. Bu seri oldukça hızlı.