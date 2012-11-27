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Nokia Asha 205 ve Nokia 206 Ocak ayında Türkiye'de

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia'nın dün resmi lansmanını yaptığı S40 serisinin yeni üyeleri Asha 205 ve Asha 206 modellerinin ülkemize giriş tarihi de belli oldu.

Modellerin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse; 64 MB dahili depolama alanı, microSD kart girişi (32 GB'a kadar), 3.5 mm'lik kulaklık girişi ve 2.4-inç boyutunda  QVGA çözünürlüğünde - 65.536 renk TFT-LCD ekran özellikleri ortak. Her iki modelin de tek ve çift SIM kartlı versiyonları mevcut. 

Asha 205 farklı olarak QWERTY klavye, VGA kamera, 1020mAH bataryaya sahip. Asha 206 ise 1.3MP kamera, 1100mAh batarya bulunduruyor. Tek SIM kartlı modeller 35-50 güne kadar bekleme süresi sunarken, çift SIM kartlı versiyonlarda bu süre 25 güne kadar düşüyor.

Nokia'nın eşleşme gerekmeden Bluetooth üzerinden içerik aktarımına imkan tanıyan Slam teknolojisi ilk kez bu iki modelde kullanılacak. 

Yurtdışında vergiler hariç 62$ başlangıç fiyatına sahip olacak modeller Nokia'nın duyurusuna göre Ocak 2013 tarihinde resmi olarak ülkemize de giriş yapmış olacak. Ülkemiz için nasıl bir fiyatlandırma olacağı henüz belli değil ancak 200TL seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.

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DH Misafiri 6 yıl
tam bir baba telefonu. bana büyük tuşlu telefon, büyük yazılı telefon lazım diyen babalar için birebir.
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T.sngn 5 yıl
şarjı hakikaten 20 gün kadar gidiyor mu acaba? bana imkansız geliyor blackberry 9220 sabah prizden alıyorum akşam 5 'te şarjım bitiyor,işlerim aksıyor.
blackberry alıyoruz üstüne rezil oluyoruz arkadaş. bilgisi olan bilgilendirirse sevinirim
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SYE35 6 yıl
206 modelini gördüm, telefonu telefon olarak kullanacak, elleri kürek gibi adamlar için en iyi telefon. 3110C boyutlarında. Özelliklerine göre fiyat çok yüksek ancak 200 liraya inerse alınır.
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Donanım-Damı 6 yıl
nasıl bir fiyati olacak acaba.
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muzaffer9 6 yıl
Ocak ayında türkiye ye gelir denildi ama şubat bitecek gelen giden yok.
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qontak0 6 yıl
sağdaki hepsiburada da satışta

290 lira. 30 lira da çek veriyor

hepsiburada.com/...

hepsiburada.com/...





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DH Misafiri 6 yıl
bence güzel ve cüzi bir telefon.(sağdaki)
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DH Misafiri 6 yıl
telefo türkiyeye geldiği zaman lütfen haber verin onun için yorum yapamıyorum fakat geldiği zaman ilk alanlardan biri olacağım.
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Onuncu Köyü Arıyorum 6 yıl
Soldakinin Nokia X2-01'den tek farki Facebook tusunun olmasi.Nokia hala akillanmadi.
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.:Power:. 6 yıl


Şimdi bunlar niye haber yapılıyor gibi bir yorum çok saçma olmuş. Sadece baba-anne telefonu olarak kullanılmıyor artık bu telefonlar. Hatta babam benim sevemediğim ve belki de tam hakkını veremediğim c5-03'ü kullanıyor, ben 3720'mi 3 senedir kullanırken. O internet şubesinde banka işlerini hallederken ben internet ihtiyacı duymadığım için böyle telefonlara bakıyorum ve şu anda Asha 206 ile bilgi eksikliği beni delirtiyor, almak istiyorum ama ocak denmesine rağmen hiçbir işaret yok, bu kadar erken gelmesini beklemem ama en azından tek. mağazalarının haberinin olmasını beklerdim.

Haber için teşekkürler, eğer bu ay için de gelir de alabilirsem değerlendirmesini yapacağım
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DH Misafiri 6 yıl
ben alsam alsam nokia 206 alırım .çünkü hiç tlefonum olmadı bugüne kadar.:) almaya değer şunu .hem şık hemde internet hızıda iyi ...
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SystemApps 6 yıl
Sadece telefon almak isteyenler için güzel seçenekler...
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LordMayros 6 yıl
sonunda 6300 vari bi telefon yapmışlar bu telefonlar şart
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MxFxOx 6 yıl
62$ iyimiş birde
telefonlar bir şeye benzese
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Mephisto_TR 6 yıl
soldaki telefon tüplü televizyon gibi duruyor. hoş olmuş bence :D
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