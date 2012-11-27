Nokia Asha 205 ve Nokia 206 Ocak ayında Türkiye'de

Nokia'nın dün resmi lansmanını yaptığı S40 serisinin yeni üyeleri Asha 205 ve Asha 206 modellerinin ülkemize giriş tarihi de belli oldu.





Modellerin özelliklerini kısaca hatırlamak gerekirse; 64 MB dahili depolama alanı, microSD kart girişi (32 GB'a kadar), 3.5 mm'lik kulaklık girişi ve 2.4-inç boyutunda QVGA çözünürlüğünde - 65.536 renk TFT-LCD ekran özellikleri ortak. Her iki modelin de tek ve çift SIM kartlı versiyonları mevcut.





Asha 205 farklı olarak QWERTY klavye, VGA kamera, 1020mAH bataryaya sahip. Asha 206 ise 1.3MP kamera, 1100mAh batarya bulunduruyor. Tek SIM kartlı modeller 35-50 güne kadar bekleme süresi sunarken, çift SIM kartlı versiyonlarda bu süre 25 güne kadar düşüyor.





Nokia'nın eşleşme gerekmeden Bluetooth üzerinden içerik aktarımına imkan tanıyan Slam teknolojisi ilk kez bu iki modelde kullanılacak.





Yurtdışında vergiler hariç 62$ başlangıç fiyatına sahip olacak modeller Nokia'nın duyurusuna göre Ocak 2013 tarihinde resmi olarak ülkemize de giriş yapmış olacak. Ülkemiz için nasıl bir fiyatlandırma olacağı henüz belli değil ancak 200TL seviyesinde olacağı tahmin ediliyor.