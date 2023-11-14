Samsung, Android 14 alacak yeni cihazları açıkladı: İşte liste

Bildiğiniz gibi Google tarafından geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan Android 14, akıllı telefonlara yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Android tarafın güçlü isimleri ise sürümü cihazlarına entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bu isimler arasından Samsung, önümüzdeki beş hafta içerisinde Android 14 güncellemesi alacak telefonları duyurdu.

Samsung, Android 14 alacak yeni cihazları açıkladı

Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Android 14 güncellemesini önümüzdeki 5 hafta içerisinde 30'dan fazla cihaza ulaştıracak. Bildiğiniz gibi yeni sürüm halihazırda Galaxy S23 modellerine ulaşmaya başladı. Bunun ardından ilk etapta, S23 FE, Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra, S21 serisi, Galaxy A54 5G ve Galaxy A34 5G modelleri için sunulacak. Hemen sonrasında en geç 8 Aralığa kadar orta seviye cihazlarda erişilebilir olacak.

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Samsung tarafından paylaşılan listenin Avrupa pazarını kapsadığını belirtelim. Ancak son zamanlarda Samsung, güncellemeleri farklı bölgelerde birbirine oldukça yakın bir şekilde sunuyor. Bu nedenle belirtilen tarihler arasında yeni sürümü kontrol etmeyi unutmayın. İşte önümüzdeki haftalarda güncelleme alacak Samsung cihazlar:

Üst Seviye - Galaxy S serisi, Galaxy Flip&Fold

Galaxy S22 : 15 Kasım

Galaxy S22+ : 15 Kasım

Galaxy S22 Ultra : 15 Kasım

Galaxy S23 FE : 20 Kasım

Galaxy Z Flip5 : 13 Kasım

Galaxy Z Fold5 : 13 Kasım

Galaxy S21 5G : 20 Kasım

Galaxy S21 FE 5G : 24 Kasım

Galaxy S21 Ultra 5G : 20 Kasım

Galaxy S21+ 5G : 20 Kasım

Galaxy Z Flip4 : 20 Kasım

Galaxy Z Fold4 : 20 Kasım

Galaxy Z Flip3 5G : 27 Kasım

Galaxy Z Fold3 5G : 27 Kasım

Giriş ve Orta seviye

Galaxy A04 serisi : 4 Aralık

Galaxy A52 : 27 Kasım

Galaxy A52 5G : Karar verilmedi

Galaxy A52s 5G: 27 Kasım

Galaxy A53 5G : 20 Kasım

Galaxy Tab A7 Lite : Karar verilmedi

Galaxy XCover5 : 8 Aralık

Galaxy A25 5G : 1 Aralık

Galaxy A23 5G : 27 Kasım

Galaxy A13 : 20 Kasım

Galaxy A72 : 30 Kasım

Galaxy A33 5G : 20 Kasım

Galaxy A13 5G : 27 Kasım

Galaxy A14 5G : Karar verilmedi

Galaxy A54 5G : 13 Kasım

Galaxy A34 5G : 13 Kasım

One UI 6 neler sunuyor?

Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:

Samsung klavye için yeni emoji tasarımı

Tabletler için Windows bağlantısı

Yenilenen hızlı ayarlar

Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği

Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri

Daha fazla paylaşma seçeneği

Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati

Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri

Galeri için çift elle sürükle bırak desteği

Yeni Hava Durumu araç takımı

Çeşitli kamera iyileştirmeleri

Daha akıllı uçak modu

Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma

Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı

Bixby geliştirmeleri

Daha fazla erişilebilirlik özelliği

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Samsung, Android 14 alacak yeni cihazları açıkladı: İşte liste