Samsung, Android 14 alacak yeni cihazları açıkladı: İşte liste

- Samsung, Android 14 alacak yeni cihazları açıkladı
- Üst Seviye - Galaxy S serisi, Galaxy Flip&Fold
- Giriş ve Orta seviye
- One UI 6 neler sunuyor?
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Bildiğiniz gibi Google tarafından geçtiğimiz Şubat ayında tanıtılan Android 14, akıllı telefonlara yavaş yavaş ulaşmaya başladı. Android tarafın güçlü isimleri ise sürümü cihazlarına entegre etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Şimdi bu isimler arasından Samsung, önümüzdeki beş hafta içerisinde Android 14 güncellemesi alacak telefonları duyurdu.
Samsung, Android 14 alacak yeni cihazları açıkladı
Aktarıldığı kadarıyla Samsung, Android 14 güncellemesini önümüzdeki 5 hafta içerisinde 30'dan fazla cihaza ulaştıracak. Bildiğiniz gibi yeni sürüm halihazırda Galaxy S23 modellerine ulaşmaya başladı. Bunun ardından ilk etapta, S23 FE, Galaxy S22, S22+ ve S22 Ultra, S21 serisi, Galaxy A54 5G ve Galaxy A34 5G modelleri için sunulacak. Hemen sonrasında en geç 8 Aralığa kadar orta seviye cihazlarda erişilebilir olacak.
Samsung tarafından paylaşılan listenin Avrupa pazarını kapsadığını belirtelim. Ancak son zamanlarda Samsung, güncellemeleri farklı bölgelerde birbirine oldukça yakın bir şekilde sunuyor. Bu nedenle belirtilen tarihler arasında yeni sürümü kontrol etmeyi unutmayın. İşte önümüzdeki haftalarda güncelleme alacak Samsung cihazlar:
Üst Seviye - Galaxy S serisi, Galaxy Flip&Fold
- Galaxy S22 : 15 Kasım
- Galaxy S22+ : 15 Kasım
- Galaxy S22 Ultra : 15 Kasım
- Galaxy S23 FE : 20 Kasım
- Galaxy Z Flip5 : 13 Kasım
- Galaxy Z Fold5 : 13 Kasım
- Galaxy S21 5G : 20 Kasım
- Galaxy S21 FE 5G : 24 Kasım
- Galaxy S21 Ultra 5G : 20 Kasım
- Galaxy S21+ 5G : 20 Kasım
- Galaxy Z Flip4 : 20 Kasım
- Galaxy Z Fold4 : 20 Kasım
- Galaxy Z Flip3 5G : 27 Kasım
- Galaxy Z Fold3 5G : 27 Kasım
Giriş ve Orta seviye
- Galaxy A04 serisi : 4 Aralık
- Galaxy A52 : 27 Kasım
- Galaxy A52 5G : Karar verilmedi
- Galaxy A52s 5G: 27 Kasım
- Galaxy A53 5G : 20 Kasım
- Galaxy Tab A7 Lite : Karar verilmedi
- Galaxy XCover5 : 8 Aralık
- Galaxy A25 5G : 1 Aralık
- Galaxy A23 5G : 27 Kasım
- Galaxy A13 : 20 Kasım
- Galaxy A72 : 30 Kasım
- Galaxy A33 5G : 20 Kasım
- Galaxy A13 5G : 27 Kasım
- Galaxy A14 5G : Karar verilmedi
- Galaxy A54 5G : 13 Kasım
- Galaxy A34 5G : 13 Kasım
One UI 6 neler sunuyor?
Samsung One UI 6.0, yeniden tasarlanmış bir Hızlı Panel'in yanı sıra Galeri için Yapay Zeka özellikleri (Fotoğraf Yeniden Düzenleme, Nesne Silgisi ve daha fazlasını) getiriyor. Ayrıca yeni kamera widgetları ve Samsung Studio'a ek olarak, çoklu görev yeteneklerinde de bazı değişiklikler içeriyor. Örneğin bir açılır pencere kullanırken Son uygulamalar'a gittiğinizde, pencere artık simge durumuna küçülmek yerine, onu kullanmaya devam edebileceksiniz. Diğer yenilikler ise şu şekilde:
- Samsung klavye için yeni emoji tasarımı
- Tabletler için Windows bağlantısı
- Yenilenen hızlı ayarlar
- Ana ekranda görev çubuğunu otomatik gizleme ve sürükle-bırak desteği
- Paylaş panelinde resim ve video önizlemeleri
- Daha fazla paylaşma seçeneği
- Serbestçe konumlandırılabilen kilit ekranı saati
- Ana ekran için basitleştirilmiş uygulama simgesi etiketleri
- Galeri için çift elle sürükle bırak desteği
- Yeni Hava Durumu araç takımı
- Çeşitli kamera iyileştirmeleri
- Daha akıllı uçak modu
- Samsung İnternet tarayıcıda arka planda video oynatma
- Kötü amaçlı uygulamalara karşı ekstra koruma katmanı
- Bixby geliştirmeleri
- Daha fazla erişilebilirlik özelliği
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.