Android 15 (One UI 7) alması muhtemel Samsung telefonlar

Android 15 alacak Samsung cihazlar (beklenen)

One UI 6.1, Android 14 tabanlı en yeni Samsung arayüzü. Galaxy telefon ve tabletlerin yeni arayüzü bu yılın sonlarında birçok modele gelecek olan Android 15 tabanlı One UI 7.0 olacak. Öncelikli olarak Galaxy S24 serisinin 2024 Ağustos ayında One UI 7 betayı alması bekleniyor. Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı eski seriler de beta programına dahil olacak.

Galaxy S serisi

Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24

Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23

Galaxy S23 FE

Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21

Galaxy Z serisi

Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5

Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3

Galaxy A serisi

Galaxy A73, Galaxy A72

Galaxy A54, Galaxy A53

Galaxy A34, Galaxy A33

Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A23

Galaxy A15 (LTE+5G), Galaxy A14 (LTE+5G)

Galaxy F serisi

Galaxy F54

Galaxy F34

Galaxy F15

Galaxy M serisi

Galaxy M54

Galaxy M34

Galaxy M53

Galaxy M33

Galaxy M15

Galaxy Tab serisi

Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8

Samsung, hemen her Galaxy telefon veya tablete en az iki büyük Android yükseltmesi sağladığından Android 13’ü alan herhangi bir Galaxy cihaz Android 15’i de alacak. Samsung’un dört yıllık güncelleme politikası gereği daha eski Android sürümünü çalıştıran cihazlar da Android 15’e güncellenecek. Listedeki modeller bu doğrultuda oluşturulmuştur, resmî liste değildir.

