Android 15 (One UI 7) alması muhtemel Samsung telefonlar

- Android 15 alacak Samsung cihazlar (beklenen)
- Galaxy S serisi
- Galaxy Z serisi
- Galaxy A serisi
- Galaxy F serisi
- Galaxy M serisi
- Galaxy Tab serisi
- Yorumlar
Android 15 alacak Samsung cihazlar (beklenen)
One UI 6.1, Android 14 tabanlı en yeni Samsung arayüzü. Galaxy telefon ve tabletlerin yeni arayüzü bu yılın sonlarında birçok modele gelecek olan Android 15 tabanlı One UI 7.0 olacak. Öncelikli olarak Galaxy S24 serisinin 2024 Ağustos ayında One UI 7 betayı alması bekleniyor. Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı eski seriler de beta programına dahil olacak.
Galaxy S serisi
- Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24
- Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23
- Galaxy S23 FE
- Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22
- Galaxy S21 FE
- Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21
Galaxy Z serisi
- Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5
- Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4
- Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3
Galaxy A serisi
- Galaxy A73, Galaxy A72
- Galaxy A54, Galaxy A53
- Galaxy A34, Galaxy A33
- Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A23
- Galaxy A15 (LTE+5G), Galaxy A14 (LTE+5G)
Galaxy F serisi
- Galaxy F54
- Galaxy F34
- Galaxy F15
Galaxy M serisi
- Galaxy M54
- Galaxy M34
- Galaxy M53
- Galaxy M33
- Galaxy M15
Galaxy Tab serisi
- Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8
Samsung, hemen her Galaxy telefon veya tablete en az iki büyük Android yükseltmesi sağladığından Android 13’ü alan herhangi bir Galaxy cihaz Android 15’i de alacak. Samsung’un dört yıllık güncelleme politikası gereği daha eski Android sürümünü çalıştıran cihazlar da Android 15’e güncellenecek. Listedeki modeller bu doğrultuda oluşturulmuştur, resmî liste değildir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.