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    Android 15 (One UI 7) alması muhtemel Samsung telefonlar

    Google'ın Android 15 geliştirici önizlemesini yayınlamasının ardından One UI 7 alacak Samsung cihazlar merak edilmeye başlandı. İşte Android 15 alacak Samsung telefonlar ve tabletler listesi:
    android 15 güncellemesi alacak samsung cihazlar Tam Boyutta Gör
    Google Pixel telefon kullanıcılarına Android 15 geliştirici önizleme sürümü sunuldu. Yeni Android 15, I/O etkinliğine kadar Pixel serisiyle sınırlı kalacak ancak Samsung’un bu yılın sonlarında One UI 7.0 beta programını başlatması bekleniyor. Peki, hangi Samsung telefonlar ve tabletler Android 15’e güncellenecek?

    Android 15 alacak Samsung cihazlar (beklenen)

    One UI 6.1, Android 14 tabanlı en yeni Samsung arayüzü. Galaxy telefon ve tabletlerin yeni arayüzü bu yılın sonlarında birçok modele gelecek olan Android 15 tabanlı One UI 7.0 olacak. Öncelikli olarak Galaxy S24 serisinin 2024 Ağustos ayında One UI 7 betayı alması bekleniyor. Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bazı eski seriler de beta programına dahil olacak.

    Galaxy S serisi

    • Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+, Galaxy S24
    • Galaxy S23 Ultra, Galaxy S23+, Galaxy S23
    • Galaxy S23 FE
    • Galaxy S22 Ultra, Galaxy S22+, Galaxy S22
    • Galaxy S21 FE
    • Galaxy S21 Ultra, Galaxy S21+, Galaxy S21

    Galaxy Z serisi

    • Galaxy Z Fold 6, Galaxy Z Flip 6
    • Galaxy Z Fold 5, Galaxy Z Flip 5
    • Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4
    • Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3

    Galaxy A serisi

    • Galaxy A73, Galaxy A72
    • Galaxy A54, Galaxy A53
    • Galaxy A34, Galaxy A33
    • Galaxy A25, Galaxy A24, Galaxy A23
    • Galaxy A15 (LTE+5G), Galaxy A14 (LTE+5G)

    Galaxy F serisi

    • Galaxy F54
    • Galaxy F34
    • Galaxy F15

    Galaxy M serisi

    • Galaxy M54
    • Galaxy M34
    • Galaxy M53
    • Galaxy M33
    • Galaxy M15

    Galaxy Tab serisi

    • Galaxy Tab S9 FE+, Galaxy Tab S9 FE
    • Galaxy Tab S9 Ultra, Galaxy Tab S9+, Galaxy Tab S9
    • Galaxy Tab S8 Ultra, Galaxy Tab S8+, Galaxy Tab S8

    Samsung, hemen her Galaxy telefon veya tablete en az iki büyük Android yükseltmesi sağladığından Android 13’ü alan herhangi bir Galaxy cihaz Android 15’i de alacak. Samsung’un dört yıllık güncelleme politikası gereği daha eski Android sürümünü çalıştıran cihazlar da Android 15’e güncellenecek. Listedeki modeller bu doğrultuda oluşturulmuştur, resmî liste değildir.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 6 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 4 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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