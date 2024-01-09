Tam Boyutta Gör Samsung Galaxy S24 serisi, bildiğiniz gibi 17 Ocak'ta tanıtılacak ve şu ana kadar telefonların özelliklerine ilişkin birçok sızıntı ve söylenti ortaya çıktı. Şimdi ise sayılı günler kala, Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra'nın renk seçenekleri doğrulandı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor.

Galaxy S24 ve S24 Plus'ın renk seçenekleri belli oldu

Yakın tarihli paylaşımında Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young, Galaxy S24 serisinin renk seçeneklerine açık getirdi. Paylaşılan listeye göre Galaxy S24 ve Plus, Amber Sarısı, Kobalt Menekşesi, Yeşim Yeşili, Mermer Grisi, Oniks Siyahı, Kumtaşı Turuncusu ve Safir Mavisi olmak üzere 7 farklı renk seneçeğiyle satışa sunulacak. Ayrıca Galaxy S24 Ultra'nın da aynı renk gruplarında tanıtılması bekleniyor. Ancak temel fark elbette titanyum olacak.

Ayrıca Kumtaşı Turuncusu, Safir Mavisi ve Yeşim Yeşili seçeneklerinin Galaxy S24 Ultra'da olduğu gibi Samsung.com'a özel olacağı belirtiliyor. Diğer tarafta Galaxy S23 ve S23+ modelelrinin Siyah, Bej, Yeşil ve Açık Pembe seçeneklerinde tanıtıldığını hatırlatalım.

Peki Galaxy S24 ve S24+ neler sunacak?

Mevcut raporlara göre Galaxy S24 ve S24+, 2.600 nit parlaklık ve 1Hz ile 120Hz arasında değişken yenileme hızı sunan LTPO panelden güç alacak. Ayrıca S24+ modelinin QHD+, standart modelin ise FHD+ çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Ekran boyutlarında ise herhangi bir değişim yok. Hem Galaxy S24 hem de S24+, 6,2 inç ve 6,7 inç olacak.

Tam Boyutta Gör Galaxy S24 için 4.000mAh (25W şarj), Plus modelinde ise 4.900mAh (45W şarj) pil paketi tercih edilmesi muhtemel. Ayrıca yeni nesil telefonlar, satışa sunuldukları bölgeye göre Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 platformlarından güç alacak. Hemen aşağıdan akıllı telefonlar hakkında tüm beklenen özelliklere ulaşabilirsiniz.

Galaxy S24 ve S24 Plus: Beklenen özellikler, fiyatı ve dahası! 4 gün önce eklendi

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

Galaxy S24 ve S24 Plus'ın renk seçenekleri belli oldu!