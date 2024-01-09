- Galaxy S24 ve S24 Plus'ın renk seçenekleri belli oldu
- Peki Galaxy S24 ve S24+ neler sunacak?
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Galaxy S24 ve S24 Plus'ın renk seçenekleri belli oldu
Yakın tarihli paylaşımında Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young, Galaxy S24 serisinin renk seçeneklerine açık getirdi. Paylaşılan listeye göre Galaxy S24 ve Plus, Amber Sarısı, Kobalt Menekşesi, Yeşim Yeşili, Mermer Grisi, Oniks Siyahı, Kumtaşı Turuncusu ve Safir Mavisi olmak üzere 7 farklı renk seneçeğiyle satışa sunulacak. Ayrıca Galaxy S24 Ultra'nın da aynı renk gruplarında tanıtılması bekleniyor. Ancak temel fark elbette titanyum olacak.
Ayrıca Kumtaşı Turuncusu, Safir Mavisi ve Yeşim Yeşili seçeneklerinin Galaxy S24 Ultra'da olduğu gibi Samsung.com'a özel olacağı belirtiliyor. Diğer tarafta Galaxy S23 ve S23+ modelelrinin Siyah, Bej, Yeşil ve Açık Pembe seçeneklerinde tanıtıldığını hatırlatalım.
Peki Galaxy S24 ve S24+ neler sunacak?
Mevcut raporlara göre Galaxy S24 ve S24+, 2.600 nit parlaklık ve 1Hz ile 120Hz arasında değişken yenileme hızı sunan LTPO panelden güç alacak. Ayrıca S24+ modelinin QHD+, standart modelin ise FHD+ çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Ekran boyutlarında ise herhangi bir değişim yok. Hem Galaxy S24 hem de S24+, 6,2 inç ve 6,7 inç olacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.