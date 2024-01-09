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    Galaxy S24 ve S24 Plus'ın renk seçenekleri belli oldu

    Uzun süredir sızıntılarla gündemde olan Samsung Galaxy S24 serisinin renk seçenekleri belli oldu. İşte Galaxy S24 ve S24+ modellerinin tasarımı ve yeni renkleri...
    Galaxy S24 ve S24 Plus'ın renk seçenekleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Samsung Galaxy S24 serisi, bildiğiniz gibi 17 Ocak'ta tanıtılacak ve şu ana kadar telefonların özelliklerine ilişkin birçok sızıntı ve söylenti ortaya çıktı. Şimdi ise sayılı günler kala, Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra'nın renk seçenekleri doğrulandı. Üstelik bu bilgi güvenilir bir kaynaktan geliyor. 

    Galaxy S24 ve S24 Plus'ın renk seçenekleri belli oldu

    Yakın tarihli paylaşımında Display Supply Chain Consultants CEO'su Ross Young, Galaxy S24 serisinin renk seçeneklerine açık getirdi. Paylaşılan listeye göre Galaxy S24 ve Plus, Amber Sarısı, Kobalt Menekşesi, Yeşim Yeşili, Mermer Grisi, Oniks Siyahı, Kumtaşı Turuncusu ve Safir Mavisi olmak üzere 7 farklı renk seneçeğiyle satışa sunulacak. Ayrıca Galaxy S24 Ultra'nın da aynı renk gruplarında tanıtılması bekleniyor. Ancak temel fark elbette titanyum olacak. 

    Ayrıca Kumtaşı Turuncusu, Safir Mavisi ve Yeşim Yeşili seçeneklerinin Galaxy S24 Ultra'da olduğu gibi Samsung.com'a özel olacağı belirtiliyor. Diğer tarafta Galaxy S23 ve S23+ modelelrinin Siyah, Bej, Yeşil ve Açık Pembe seçeneklerinde tanıtıldığını hatırlatalım. 

    Peki Galaxy S24 ve S24+ neler sunacak?

    Mevcut raporlara göre Galaxy S24 ve S24+, 2.600 nit parlaklık ve 1Hz ile 120Hz arasında değişken yenileme hızı sunan LTPO panelden güç alacak.  Ayrıca S24+ modelinin QHD+, standart modelin ise FHD+ çözünürlük sunacağı belirtiliyor. Ekran boyutlarında ise herhangi bir değişim yok. Hem Galaxy S24 hem de S24+, 6,2 inç ve 6,7 inç olacak. 

    Galaxy S24 ve S24 Plus'ın renk seçenekleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Galaxy S24 için 4.000mAh (25W şarj), Plus modelinde ise 4.900mAh (45W şarj) pil paketi tercih edilmesi muhtemel. Ayrıca yeni nesil telefonlar, satışa sunuldukları bölgeye göre Snapdragon 8 Gen 3 ve Exynos 2400 platformlarından güç alacak. Hemen aşağıdan akıllı telefonlar hakkında tüm beklenen özelliklere ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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