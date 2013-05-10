Nokia Asha 501 üçüncü çeyrekte ülkemizde satışa çıkacak





Nokia'nın dün Hindistan'da lansmanını yaptığı Asha serisinin son üyesi Asha 501, giriş seviyesine yönelik tam dokunmatik kullanıcı tecrübesi ile dikkat çekmişti.





Nokia Asha serisi cihazların kullandığı arayüzü oldukça geliştirerek akıllı telefona yakın bir tecrübe sunduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bunun için geçen yıl Smarterphone adlı firmayı bünyesine katmıştı.





Asha 501 modeli iki ana ekran arasından kullanıcıların seçim yapmasını sağlıyor. Anasayfa ekranı geleneksel ikon bazlı bir görünüm sunarken, Hızlı Erişim ise kısa süre önce bağlantı kurulan kişiler, sosyal ağlar ve uygulamalar gibi sık kullanılan özellikleri kullanıcıya listeliyor.





Asha 501 modelinde 3 inçlik 240 x 320 piksel çözünürlükte dokunmatik LCD ekran, çift veya tek SIM desteği, 2G ağlarla uyumluluk, 3.2MP çözünürlükte arka kamera, 1200mAh batarya, 17 saat konuşma, 56 saat müzik dinleme süresi, WiFi, Bluetooth, FM radyo, 128MB depolama kapasitesi, microSD girişi, 12.1mm kalınlık ve 98gr ağırlık şeklinde özellikler yer alıyor.





Nokia Türkiye yaptığı açıklamada Asha 501 modelinin yılın üçüncü çeyreğinde ülkemizde rafları süslemeye başlayacağını duyurdu. Model ile aynı anda Nokia'nın sosyal harita hizmeti HERE da indirmeye sunulacak. Model kutusundan 4GB hafıza kartı da hediye olarak çıkıyor.





Modelin yurtdışı satış fiyatı 99$ iken, ülkemizde vergilerle birlikte 300TL seviyesinden satışa sunulması bekleniyor. Model parlak kırmızı, parlak yeşil, deniz mavisi, sarı, beyaz ve siyah olarak 6 farklı renk sunuyor.