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Nokia Asha 501 üçüncü çeyrekte ülkemizde satışa çıkacak

6 yıl
3,7b
1
41
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Asha 501 üçüncü çeyrekte ülkemizde satışa çıkacak

Nokia'nın dün Hindistan'da lansmanını yaptığı Asha serisinin son üyesi Asha 501, giriş seviyesine yönelik tam dokunmatik kullanıcı tecrübesi ile dikkat çekmişti.

Nokia Asha serisi cihazların kullandığı arayüzü oldukça geliştirerek akıllı telefona yakın bir tecrübe sunduğunu her fırsatta dile getiriyor. Bunun için geçen yıl Smarterphone adlı firmayı bünyesine katmıştı. 

Asha 501 modeli iki ana ekran arasından kullanıcıların seçim yapmasını sağlıyor. Anasayfa ekranı geleneksel ikon bazlı bir görünüm sunarken, Hızlı Erişim ise kısa süre önce bağlantı kurulan kişiler, sosyal ağlar ve uygulamalar gibi sık kullanılan özellikleri kullanıcıya listeliyor.

Asha 501 modelinde 3 inçlik 240 x 320 piksel çözünürlükte dokunmatik LCD ekran, çift veya tek SIM desteği, 2G ağlarla uyumluluk, 3.2MP çözünürlükte arka kamera, 1200mAh batarya, 17 saat konuşma, 56 saat müzik dinleme süresi, WiFi, Bluetooth, FM radyo, 128MB depolama kapasitesi, microSD girişi, 12.1mm kalınlık ve 98gr ağırlık şeklinde özellikler yer alıyor. 

Nokia Türkiye yaptığı açıklamada Asha 501 modelinin yılın üçüncü çeyreğinde ülkemizde rafları süslemeye başlayacağını duyurdu. Model ile aynı anda Nokia'nın sosyal harita hizmeti HERE da indirmeye sunulacak. Model kutusundan 4GB hafıza kartı da hediye olarak çıkıyor.

Modelin yurtdışı satış fiyatı 99$ iken, ülkemizde vergilerle birlikte 300TL seviyesinden satışa sunulması bekleniyor. Model parlak kırmızı, parlak yeşil, deniz mavisi, sarı, beyaz ve siyah olarak 6 farklı renk sunuyor.

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seconder77 6 yıl en beğenilen
bu telefonun video incelemesini izledim
içindeki s40'a java demeye bin şahit ister
akıcılıkta ve görsellikte android'i ezer o derece diyorum
1 Yanıt Yanıtla +22
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DH Misafiri 4 yıl
ben kullanıyorum 2 kere göle düşürdüm hala çalışıyor bir tek wahtsapp sıkıntı çıkarıyor bence iyi
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DH Misafiri 4 yıl
bence bu telefon yanımızda veya evimizde ikincil amaçlı kullanılabilecek bir telefon ama düz konuşma ağırlıklı karizması yerinde bir telefon olarak bakmak lazım faceboook vs. filan hiç gerek yok dediğim gibi 2g ile sadece alo demek , sms amaçlı şık telefon diyebilirim onu bunu ararsan bu fiyatların üstünde olurdu telefon olay bu ben donanımı iyi bir telefon kullanıyorum onunla herşeyi yapıyorum bundan bir tane alıp ikincil amaçlı alo için değer bence şu an fiyatı 239tl. düştü tarih 22.2.2015 gitti gidiyorda var değerlendirin bence bu fiyata düz tuşlu telefon satıyorlar ancak.
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MotoDahi 5 yıl
Merhaba Bildiğim Kadarıyla Nokia 501 Satılıyor Zaten Görünüş Olarak Nokia 301 Benzese De Dokunmatik Özelliği Vardır Bu Telefonu Canlı Olarak Teknosa'da Görmüştüm Beklemenize Gerek Yok Nokia 501 Raflarda Yerını Aldı. Hayırlı Forumlar.
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ReCoMaX 5 yıl
takip.
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DH Misafiri 5 yıl
ben kullanıyorum gayet memnunum,dokunmatiği çoğutelefonlardan oldukça güzel bir tek whatsapp sıkıntısı çekiyorum :)
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DH Misafiri 5 yıl
Whatsapp yükleniyor mu???
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Master_Evil 5 yıl
berbat tasarım
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DH Misafiri 5 yıl
whatsapp yok line ve wechat var
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DH Misafiri 5 yıl
bunda arkadaşlar whatsapp var mı ama?
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DH Misafiri 5 yıl
arkadaşlar bu telefon genpa.com da 350 tlden satısta almayı dusunuyorum sizce????
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onur01651 5 yıl
Dokunmatiği asha ailesine benzemez inşallah, telefona bir damla sıu değiyor, güm
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zotacing 5 yıl
Wifi denen gereksiz özelliği koyana kadar 3G koysalarmış, telefon gayet iyiymiş.
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