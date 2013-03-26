Nokia, Google'ın WebM projesini açık kaynak yapmak istemesini şüpheler olduğu gerekçesiyle protesto ediyor

Haber Editörü
Google, uzun bir süredir H.264 adlı lisanslı video sıkıştırma standardına alternatif olarak bir açık kaynak video sıkıştırma standardı üzerinde çalışıyor. WebM adlı proje kapsamında yapılan çalışmalarda, VP8 adı verilen video sıkıştırma standardı, Vorbis ses standardı ile birleştirilerek ortaya açık kaynak bir web medya sıkıştırıcısı çıkarılması amaçlanıyor.
WebM projesi web için geliştirilmiş bir medya destekleme formatı konumunda ve Matruska formatını temel alıyor. Projenin başlangıç dönemine kadar ticari nedenlerden ötürü açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir video formatı olmadığı için WebM, gelecek açısından oldukça önemil görülüyordu.
Bunun için Google 106 milyon dolara video sıkıştırma algoritmaları geliştiren On2 Technology firmasını satın almış ve teknolojisini VP8 standardının altyapısı için kullanmıştı.
Google, bu standart için H.264 standardının lisans haklarını elinde tutan MPEG LA kuruluşu ile de anlaşma sağlamış durumda. Firma bu standardı diğer ortaklara açık kaynak olarak lisanslamayı planlıyor.
Ancak MPEG LA oluşumunda yer alan Nokia cephesinden konuya bir itiraz geldi. Firma bir deklarasyon yayınlayarak Google'ın çalışmalar yaptığı VP8 formatı hakkında kendine özel sakladığı bazı maddelerin olduğu ve bunun tam bir açık kaynak lisanslaması olamayacağını duyurdu.
Ayrıca VP8 standardının H.264 üzerine herhangi bir yenilik ve geliştirme getirmeyeceğini savunan Nokia, bu bakımdan VP8 ile ilişkili olan 64 patentini ve 22 patent başvurusunu herhangi bir şekilde bağışlamayacağını veya FRAND kapsamında adil kullanıma sunmayacağını vurguladı. Nokia ayrıca Google'ın bu girişimle kendi patentlerini çiğnediğinin de altını çizdi.
İki firma arasında bundan sonra nasıl bir süreç işleyeceği ve WebM'in geleceğinin nasıl etkileneceği merak konusu.
http://www.theregister.co.uk/2013/03/25/nokia_not_a_google_fan/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Gerçekten komik espriydi. Gidemezzzz. Çünkü Nokia b.kyedicibaşı...
Eleştirmiyorum ki gerçekleri söylüyorum yıllardır bize EKMEK TAHTASI sattılar.Sağlam dır diye kullandık. Yıl 2013 ,rakipleri NOKIA yı geride bırakalı uzun zaman oldu.Son çırpınışları.
Windows mobil yerine android işletim sistemi olsaydı LUMIA larda 2-3 kat daha fazla satardı.
Bazı teknolojileri ilk nokia buldu diye ne yapalım yani.
Açık kaynak tamamen gönüllülerin ortak paylaşımı ile oluşturulmuş yazılımın içindeki tüm kod dizinlerine erişilip ihtiyaca göre revize edilebileceği uygulamalara açık kaynak yazılım denir. Korsan yazılım ise mülkiyeti geliştiricisine ait ve bu ürünün kodları paylaşıma ve başkalarınca kullanıma kapalı ve ticari bir ürün haline getirilmiş bir yazılımın bedel ödenmeden ve izin alınmadan kullanılmasıdır. Açık kaynaklı Özgür yazılımlar esnek ve geliştirilmeye açık yapısı nedeniyle tüm üreticiler tarafından kullanılabilir yapıda olduğundan herhangi bir yazılım üreticisinin tekelinde olmayan geliştirilmeye ve faydalanmaya açık sistemlerdir.
Ya sizin gibiler neden hep eleştirir?Hiç araştırmaz?AR-GE çalışması yok dediğin firma mobil tarafta en çol AR-GE çalışması yapan firmadır.Onlarca patent Nokia'ya aittir.Birçok özelliği, şu anda kullanılan telefonda Wi-fi gps bunları ilk getiren firma (mobil cihazlardan bahsediyorum).BİR DEVİ SEN SON 2-3 yılında geriledi diye AR-GE çalışması yok diye nitelendirenezsin.Nokia'yı sev sevme al alma bu ne beni ne de başkasının ilgilendirir?Ayrıca umrumda da deği.Sonıçta şirket benim değil.Ama bugun mobil cihazlar için en büyük yatırımları yapan bir firma için sen böyle konuşma.Sonuçta bir emek var çaba var de mi???.
Telefon kısmına gelince 2010-2011-2012(Lumia cihazlarından önce) başarısız olmuş olabilir.Ama birçok zaman liderlik eden mobil cihazlar çıkarmıştır.O sizin dalga geçtiğimiz Symbian işletim sistemi de bir zamanların en büyük işletim sistemiydi.Birçok yeniliği ilk o destekledi.Ama sonsuza kadar devam edemezdi.Omrü bitti ve kapandı..Ha ana yukarıda belirttiğim yıllarda kotu iş çıkardı.Ama lutfen biraz emeğe saygı
Sen git patentlerini sat, batmanı geciktir...
Dostum birkaç mesajında dikkatimi çekti de; siz kimsiniz? :)