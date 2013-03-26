Nokia, Google'ın WebM projesini açık kaynak yapmak istemesini şüpheler olduğu gerekçesiyle protesto ediyor





Google, uzun bir süredir H.264 adlı lisanslı video sıkıştırma standardına alternatif olarak bir açık kaynak video sıkıştırma standardı üzerinde çalışıyor. WebM adlı proje kapsamında yapılan çalışmalarda, VP8 adı verilen video sıkıştırma standardı, Vorbis ses standardı ile birleştirilerek ortaya açık kaynak bir web medya sıkıştırıcısı çıkarılması amaçlanıyor.





WebM projesi web için geliştirilmiş bir medya destekleme formatı konumunda ve Matruska formatını temel alıyor. Projenin başlangıç dönemine kadar ticari nedenlerden ötürü açık kaynak kodlu ve ücretsiz bir video formatı olmadığı için WebM, gelecek açısından oldukça önemil görülüyordu.





Bunun için Google 106 milyon dolara video sıkıştırma algoritmaları geliştiren On2 Technology firmasını satın almış ve teknolojisini VP8 standardının altyapısı için kullanmıştı.





Google, bu standart için H.264 standardının lisans haklarını elinde tutan MPEG LA kuruluşu ile de anlaşma sağlamış durumda. Firma bu standardı diğer ortaklara açık kaynak olarak lisanslamayı planlıyor.





Ancak MPEG LA oluşumunda yer alan Nokia cephesinden konuya bir itiraz geldi. Firma bir deklarasyon yayınlayarak Google'ın çalışmalar yaptığı VP8 formatı hakkında kendine özel sakladığı bazı maddelerin olduğu ve bunun tam bir açık kaynak lisanslaması olamayacağını duyurdu.





Ayrıca VP8 standardının H.264 üzerine herhangi bir yenilik ve geliştirme getirmeyeceğini savunan Nokia, bu bakımdan VP8 ile ilişkili olan 64 patentini ve 22 patent başvurusunu herhangi bir şekilde bağışlamayacağını veya FRAND kapsamında adil kullanıma sunmayacağını vurguladı. Nokia ayrıca Google'ın bu girişimle kendi patentlerini çiğnediğinin de altını çizdi.

İki firma arasında bundan sonra nasıl bir süreç işleyeceği ve WebM'in geleceğinin nasıl etkileneceği merak konusu.

http://www.theregister.co.uk/2013/03/25/nokia_not_a_google_fan/