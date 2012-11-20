Nokia Here Maps, Appstore'da yerini aldı

Haber Editörü
Nokia'nın Here Maps uygulaması Appstore'da yayınlanarak iOS işletim sisteminin alternatif harita uygulamaları arasındaki yerini aldı.
Finlandıya'lı üreticinin tasarım anlayışını iOS platformuna taşıyan HTML 5 tabanlı Here Maps, şirketin sahibi olduğu NAVTEQ'nun verileri ve kişisel noktaları kaydetmeye imkan tanıyan Here.net portalı desteğiyle iOS kullanıcılarına sunuyor. Nokia'nın web tabanlı haritalarındaki özellikleri bünyesinde barındıran uygulama, belirli bir bölgeyi çevrimdışı kullanabilmek için saklayabiliyor. Toplu taşıma, otomobil ve yaya gibi ulaşım seçeneklerine yol tarifleri sunabilen Nokia Here Maps, sesli navigasyon hizmetini de bünyesinde barındırıyor. Ancak, söz konusu sesli navigasyon sistemi şu an için sadece İngilizce dil seçeneğiyle hizmet verebiliyor.
Android ve Firefox platformları içinde yayınlanması beklenen Here Maps'ın Android platformunda Google'ın haritalarına karşı ne kadar başarılı olacağını tahmin etmek zor. Ancak, harita konusunda sıkıntılar yaşayan iOS platformunda kendi kullanıcı kitlesini oluşturacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Ücretsiz olarak sunulan Nokia Here Maps'a Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.
https://itunes.apple.com/tr/app/here-maps/id577430143?mt=8 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
NOKIA & HERE Maps
Yandex Maps'in harita sağlayıcısı da Navteq yeni adıyla Here Maps :) sağ alt köşeye tıklarsan harita detaylarında görebilirsin
Çoğu Bilinçli Nokia Kullanıcısı Nokia'nın bir İskandinav üretici olduğunu bilerek Nokia'yı tercih eder.Eğer bunu bilmiyen varsada öğrenmiş oldu.Ve en önemlisi İskandinav kültürü yararlı olacak şeyleri paylaşmayı sever kendi kafamdan uydurmuyorum okursanız öğrenirsiniz.
ios 6 kullanıp google maps'ten yoksun olanlara ilaç gibi gelecektir. canlı trafik durumu da var
Canlı trafiği nerden açıyoruz hocam ?
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