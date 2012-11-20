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Nokia Here Maps, Appstore'da yerini aldı

6 yıl
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nokia'nın Here Maps uygulaması Appstore'da yayınlanarak iOS işletim sisteminin alternatif harita uygulamaları arasındaki yerini aldı.

Finlandıya'lı üreticinin tasarım anlayışını iOS platformuna taşıyan HTML 5 tabanlı Here Maps, şirketin sahibi olduğu NAVTEQ'nun verileri ve kişisel noktaları kaydetmeye imkan tanıyan Here.net portalı desteğiyle iOS kullanıcılarına sunuyor. Nokia'nın web tabanlı haritalarındaki özellikleri bünyesinde barındıran uygulama, belirli bir bölgeyi çevrimdışı kullanabilmek için saklayabiliyor. Toplu taşıma, otomobil ve yaya gibi ulaşım seçeneklerine yol tarifleri sunabilen  Nokia Here Maps, sesli navigasyon hizmetini de bünyesinde barındırıyor. Ancak, söz konusu sesli navigasyon sistemi şu an için sadece İngilizce dil seçeneğiyle hizmet verebiliyor.

Android ve Firefox platformları içinde yayınlanması beklenen Here Maps'ın Android platformunda Google'ın haritalarına karşı ne kadar başarılı olacağını tahmin etmek zor. Ancak, harita konusunda sıkıntılar yaşayan iOS platformunda kendi kullanıcı kitlesini oluşturacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Ücretsiz olarak sunulan Nokia Here Maps'a Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.  

https://itunes.apple.com/tr/app/here-maps/id577430143?mt=8 Yorum Yaz
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*GameOver* 6 yıl en beğenilen
hadi symbiancılar bunuda açıklayın

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nightsoldier 5 yıl
Aradim ama bulamadim bende. Marketten kaldirilmis
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DD252Admin 5 yıl
Düzgün çalışmıyordu zaten; düzeltip yeniden eklerler


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seckinkyc 5 yıl
Sanirim kaldirilmis storeden
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ru1ns 5 yıl seckinkyc
Aynen bende indiremedim
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programmer_onur 5 yıl
Adamlar halâ 5 sene öncesinin uydu görüntülerini kullanıyor mobilde. Daha komiği desktop here.com'da uydu görüntüleri güncelken mobilde herkesin ortak derdi yeryüzü tarih öncesi adeta. Rezalet.
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DD252Admin 5 yıl
Konuyu takip ediyorum. HERE Maps yönünde hata bildirim başlığı var ilgileniyorsanız eğer


NOKIA & HERE Maps

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DH Misafiri 5 yıl
römercan
Yandex maps forever

Yandex Maps'in harita sağlayıcısı da Navteq yeni adıyla Here Maps :) sağ alt köşeye tıklarsan harita detaylarında görebilirsin
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SiNaPSiS 6 yıl
En iyi oldugu alanlardan birini neden rakip platforma ucretsiz cikartir ki
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TECHTRONİC 6 yıl SiNaPSiS
SiNaPSiS
En iyi oldugu alanlardan birini neden rakip platforma ucretsiz cikartir ki

Çoğu Bilinçli Nokia Kullanıcısı Nokia'nın bir İskandinav üretici olduğunu bilerek Nokia'yı tercih eder.Eğer bunu bilmiyen varsada öğrenmiş oldu.Ve en önemlisi İskandinav kültürü yararlı olacak şeyleri paylaşmayı sever kendi kafamdan uydurmuyorum okursanız öğrenirsiniz.
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AlkanExclusive 6 yıl
Çoğu bilgi eski..
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römercan 6 yıl
Yandex maps forever
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defected 6 yıl
aşırı iyi olmuş

ios 6 kullanıp google maps'ten yoksun olanlara ilaç gibi gelecektir. canlı trafik durumu da var
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*GameOver* 6 yıl
hadi symbiancılar bunuda açıklayın

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ataberk3612 6 yıl defected
defected
aşırı iyi olmuş

ios 6 kullanıp google maps'ten yoksun olanlara ilaç gibi gelecektir. canlı trafik durumu da var

Canlı trafiği nerden açıyoruz hocam ?
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