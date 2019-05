Nokia Here Maps, Appstore'da yerini aldı

Nokia'nın Here Maps uygulaması Appstore'da yayınlanarak iOS işletim sisteminin alternatif harita uygulamaları arasındaki yerini aldı.





Finlandıya'lı üreticinin tasarım anlayışını iOS platformuna taşıyan HTML 5 tabanlı Here Maps, şirketin sahibi olduğu NAVTEQ'nun verileri ve kişisel noktaları kaydetmeye imkan tanıyan Here.net portalı desteğiyle iOS kullanıcılarına sunuyor. Nokia'nın web tabanlı haritalarındaki özellikleri bünyesinde barındıran uygulama, belirli bir bölgeyi çevrimdışı kullanabilmek için saklayabiliyor. Toplu taşıma, otomobil ve yaya gibi ulaşım seçeneklerine yol tarifleri sunabilen Nokia Here Maps, sesli navigasyon hizmetini de bünyesinde barındırıyor. Ancak, söz konusu sesli navigasyon sistemi şu an için sadece İngilizce dil seçeneğiyle hizmet verebiliyor.





Android ve Firefox platformları içinde yayınlanması beklenen Here Maps'ın Android platformunda Google'ın haritalarına karşı ne kadar başarılı olacağını tahmin etmek zor. Ancak, harita konusunda sıkıntılar yaşayan iOS platformunda kendi kullanıcı kitlesini oluşturacağını söylemek yanlış olmayacaktır. Ücretsiz olarak sunulan Nokia Here Maps'a Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/here-maps/id577430143?mt=8