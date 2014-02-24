Nokia Here Maps, bütün Windows 8.1 cihazlarla uyumlu olarak kullanıma sunuldu

Geçtiğimiz günlerde Nokia tarafından duyurusu yapılan harita uygulaması Here Maps, bütün Windows 8.1 cihazlarla uyumlu olarak bugün kullanıma sunuldu.

Daha önce sadece Nokia Lumia 2520 ile uyumlu olarak çalışan HERE Maps, artık RT ve Pro cihazlar dahil diğer bütün Windows 8.1 işletim sistemli bilgisayar ve tablet modelleri üzerinde de aktif olarak kullanılabilir duruma geldi. Çevrimdışı harita desteği yanında artık klavye ve fare ikilisiyle de kontrol edilebilen HERE Maps, geçmiş aramaları hafızasında tutabiliyor, dünya genelinden 140 farklı şehre ev sahipliği yapıyor, yüksek çözünürlüklü görüntülerle çok daha iyi bir deneyim sağlayabiliyor, yürüyüş, otomobil ve toplu taşıma için yol tarifleri verebiliyor ve bünyesinde üç boyutlu tasarımlar yanında paylaşım için sosyal medya entegrasyonu da barındırıyor.

45 MB boyutundaki Here Maps uygulamasına ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://apps.microsoft.com/windows/en-us/app/here-maps/f8ec7f40-8a1b-4df9-8dbb-47eb30304a88