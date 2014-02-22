Nokia Here Maps, yakın zamanda bütün Windows 8.1 cihazlara geliyor

Nokia'nın beğenilerek kullanılan harita uygulaması Nokia Here Maps, yapılan açıklama doğrultusunda yakın zaman içerisinde bütün Windows 8.1 cihazlarla da (Bilgisayar ve tablet) kullanılabilecek.

Şuan için sadece Nokia Lumia 2520 ile uyumlu olarak çalışan HERE Maps, önümüzdeki günlerde RT ve Pro cihazlar dahil diğer Windows 8.1 bilgisayar ve tablet modelleri için de ücretsiz olarak kullanıma sunulacak. Çevrimdışı harita desteği yanında artık klavye ve fare ikilisiyle de kontrol edilebileceği belirtilen HERE Maps, geçmiş aramaları hafızasında tutacak ve yüksek çözünürlüklü görüntülerle çok daha iyi bir deneyim sağlayacak.

Konu hakkında özel olarak hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://360.here.com/2014/02/21/here-maps-arriving-soon-for-all-windows-8-1-devices/