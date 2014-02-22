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Nokia Here Maps, yakın zamanda bütün Windows 8.1 cihazlara geliyor

5 yıl
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Diğer Yazılım
Can Tunçer
Haber Editörü
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Nokia Here Maps, yakın zamanda bütün Windows 8.1 cihazlara geliyor
Nokia'nın beğenilerek kullanılan harita uygulaması Nokia Here Maps, yapılan açıklama doğrultusunda yakın zaman içerisinde bütün Windows 8.1 cihazlarla da (Bilgisayar ve tablet) kullanılabilecek.
Şuan için sadece Nokia Lumia 2520 ile uyumlu olarak çalışan HERE Maps, önümüzdeki günlerde RT ve Pro cihazlar dahil diğer Windows 8.1 bilgisayar ve tablet modelleri için de ücretsiz olarak kullanıma sunulacak. Çevrimdışı harita desteği yanında artık klavye ve fare ikilisiyle de kontrol edilebileceği belirtilen HERE Maps, geçmiş aramaları hafızasında tutacak ve yüksek çözünürlüklü görüntülerle çok daha iyi bir deneyim sağlayacak.
Konu hakkında özel olarak hazırlanan sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. 

http://360.here.com/2014/02/21/here-maps-arriving-soon-for-all-windows-8-1-devices/ Yorum Yaz
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Mr. Jingles 5 yıl
Symbian cihazlar için olmadıktan sonra bir anlamı yok. Hoş, olsa da bir anlamı yok. Benim de başıma Bornova metrosu olayı geldi. Bornova metrosu diye beni okulun girişinin olduğu yere göndermişti. Arada nerdeyse 1.5 km fark var.
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Guest-B61CB1CD0 5 yıl
Gerçekten başarılı bir uygulama ama bazı noktalarda verilerin güncellenmesi lazım.
Ama wp ve eskiden symbian cihazlarda olan navigasyon mükemmel ya bugüne kadar hep sorunsuzdu ve
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brkprlk35 5 yıl
Valla Bornova metrosuna gitmek istiyordum. Tepesindeki köprüden geçirtip "ahanda geldiniz" gibi bir durum olunca, baya dumur olmuştum. Hepsinde böyleyse neyse de hala geliştirilmesi lazım. İzmir Arena gibi bir yeri bilmiyor mesela.

Daha astronomik isteklerim de var tabi. Pazarın içinden nasıl geçeyim bazen geç diyor. Kapalı yollara sokmaya çalışıyor belki faturayı Nokia'ya yollarım. Arada oluyor yani güzel hızlı fakat çok güvenmeyin. (Pazar tabi ki şaka adamlar ne yapsın)
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