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Nokia Lumia 625 resmi : En büyük ekranlı Windows Phone cihazı

5 yıl
2,1b
1
75
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Nokia Lumia 625 resmi : En büyük ekranlı Windows Phone cihazı

Nokia'nın bugüne dair duyurduğu Londra etkinliği tamamlandı ve beklendiği gibi 4.7 inçlik Lumia 625 modeli resmen tanıtıldı.

Windows Phone ekosistemindeki en büyük ekranlı akıllı telefon ünvanını eline geçiren Lumia 625, boyutunun aksine bir alt seviye cihazı. Bazı otoriteler Lumia 520'nin dev hali şeklinde bazı yakıştırmalar yapmaya başladı.

Modelin 4.7 inçlik Gorilla Glass 2 IPS ekranına rağmen 800x480 piksel çözünürlüğe yer verildiğini görüyoruz. 1.2GHz saat hızında çalışan MSM8930 işlemcisi beraberinde Adreno 305 grafik birimini getiriyor. 512MB RAM ile bazı popüler oyunların dev ekran tecrübesi yaşatamayacağını hatırlatalım. 

Modelde 8GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD girişi, 30 kare/saniye hızında Full HD çekim yapabilen 5MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP çözünürlükte ön kamera, 2000mAh batarya, Bluetooth 4.0+ LE, 802.11b/g/n, A-GPS ve Glonass şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin satış fiyatı 220 Avro olarak belirlenirken, ülkemizde ise Eylül ayında piyasada olacak. 

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himmet_dal 5 yıl
Fandroidcilere cekirdegi dayican rami basican plastik kasaya 3 5mp dandik cekende bir kamera 5 ay da guncelleme destegi verdinmi zevkten kendilerine gelemez :) ergen demissinde arkadasin birine senin yazi stilin ondan cok daha assagi seviyede millete laf atamassin her nokia forumundada horoz gibi otme googleden para verseler bukadar sesin cikmazdi belese fanlik yap anca cin mali cekik gozlulerin adi telefonlarinida kullanmaya devam et :) tam blokluk adam.
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carter 5 yıl
0.3MP çözünürlükte ön kamera


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Illustrious. 5 yıl
Takoz noki sen daha batmadınmı nen? İyi bu gidişle uzun sürmez
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0x1 5 yıl
"Modelin 4.7 inçlik Gorilla Glass 2 IPS ekranına rağmen 800x480 piksel çözünürlüğe yer verildiğini görüyoruz."
4k çözünürlük kullansalar yine böyle dersiniz.Bu kadar kaliteli ekranda bu çözünürlük gayet iyi.
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hawloo 5 yıl Illustrious.
Mr.Spak
Takoz noki sen daha batmadınmı nen? İyi bu gidişle uzun sürmez


O bir tek size batar.
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halo586 5 yıl
djbadbul
Ah nokia ah öyle yerlerden kesiyosun ki bir türlü kendime uygun lumia telefon alamıyorum.920 de micro sd yok 820 de düşük çözünürlük geri kalan zaten 512mb ram.925 dede micro sd yok 920nin sadece daha incesini yapmışsın kakalıyorsun.Her şeyi ile düzgün en azından eksikleri göz ardı edilebilir bir telefon yapsanda galaxy s2mi atıp bir lumia alabilsem.

Windows Phone sisteminde çözünürlük çok önemli bir unsur değil. Ben 820 kullanıcısıyım ve çözünürlük ile ilgili herhangi bir sorun yaşamadım. Oyunları da sorunsuz oynayabiliyorum. Ama windows phone alırken bir kez daha düşünün. Uygulama marketi hala yetersiz.. O fiyata iphone 4 veya 4s alırsın rahatına bakarsın.
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The Tenth Doctor 5 yıl
ÇÖP.
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L4FLEUR 5 yıl
Ah nokia ah öyle yerlerden kesiyosun ki bir türlü kendime uygun lumia telefon alamıyorum.920 de micro sd yok 820 de düşük çözünürlük geri kalan zaten 512mb ram.925 dede micro sd yok 920nin sadece daha incesini yapmışsın kakalıyorsun.Her şeyi ile düzgün en azından eksikleri göz ardı edilebilir bir telefon yapsanda galaxy s2mi atıp bir lumia alabilsem.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
şu inatlarını bırakıp bir tanede olsa android cihaz yapsalar çok güzel olacak.o cihaz ile baya bir satış elde edeceklerini tahmin ediyorum.böyle bir markanın tek bir ekosisteme dahil olması bana tuhaf geliyor.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
lumia 520 yerine bu alınabilir
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mete445 5 yıl
En büyük ekranlı olması iyi olması anlamına gelimiyor ki Nokia şuan Windows Phone kullanıcılarının büyük ekran talebini yokluyor. 520'nin büyük ekranlısı olmuş fiyatıda uygun düzeyde dikkat ederseniz. Eğer model tutulursa iyi bir büyük ekranlı Lumia hemen piyasaya girecektir.
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cancanax 5 yıl
Savunulcak yerin kalmadı nokia...doğubankta girişte bir dükkan,en üst katta da bir atölye-depo ya kadar düşerse şaşırmayın..
Ya da şu açıklama gelebilir ki benzerleri çok gördük..:nokia telefon üretiminden çekiliyor..artık sadece kurumsal iletişim teknolojilerine yoğunlaşacak olan firma...
diye..
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