Nokia Lumia 625 resmi : En büyük ekranlı Windows Phone cihazı





Nokia'nın bugüne dair duyurduğu Londra etkinliği tamamlandı ve beklendiği gibi 4.7 inçlik Lumia 625 modeli resmen tanıtıldı.





Windows Phone ekosistemindeki en büyük ekranlı akıllı telefon ünvanını eline geçiren Lumia 625, boyutunun aksine bir alt seviye cihazı. Bazı otoriteler Lumia 520'nin dev hali şeklinde bazı yakıştırmalar yapmaya başladı.





Modelin 4.7 inçlik Gorilla Glass 2 IPS ekranına rağmen 800x480 piksel çözünürlüğe yer verildiğini görüyoruz. 1.2GHz saat hızında çalışan MSM8930 işlemcisi beraberinde Adreno 305 grafik birimini getiriyor. 512MB RAM ile bazı popüler oyunların dev ekran tecrübesi yaşatamayacağını hatırlatalım.





Modelde 8GB depolama kapasitesi, 64GB'a kadar microSD girişi, 30 kare/saniye hızında Full HD çekim yapabilen 5MP çözünürlükte arka kamera, 0.3MP çözünürlükte ön kamera, 2000mAh batarya, Bluetooth 4.0+ LE, 802.11b/g/n, A-GPS ve Glonass şeklinde diğer özellikler mevcut. Modelin satış fiyatı 220 Avro olarak belirlenirken, ülkemizde ise Eylül ayında piyasada olacak.