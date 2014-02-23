Nokia Lumia 630 ortaya çıktı: Windows Phone 8.1 ile geliyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia'nın yeni telefonlarından Lumia 630 gün ışığına çıktı. Moneypenny kod adıyla geliştirilen akıllı telefon, Mart-Mayıs döneminde kullanıma sunulacak Windows Phone 8.1 işletim sistemini kullanıyor. Yeni güncellemenin en büyük yeniliklerinden olan ekran üstü sanal butonlara sahip telefon, tasarım olarak Lumia 620 ile büyük oranda benzerlik gösteriyor.
Donanım özellikleri hakkında net bir bilgi olmayan ancak mütevazi özelliklerle gelmesi beklenen telefonun, daha önceki bilgilere göre çift SIM kart desteği sunması bekleniyordu lakin ortaya çıkan görüntü sadece tek bir SIM kartı işaret ediyor. Henüz net bir bilgi olmasa da bu modelin tek SIM kartlı olup Lumia 635'in çift SIM kart ile gelmesi de olasılıklar arasında.
Nokia Lumia 630 hakkında yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.
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yok hiç işim olmaz.
ben nokia telefonları hâla aynı görüyorum hiç meraklandırmıyor beni. bi firma bukadar replay edebilirmi cihazları
bi dünya nokia wp cihazından sonra tek farklı şey sanal tuş, oda zaten firmayı batıracak türden almş
Kişisel tavsiyem: Kapağı 620 ile aynı olursa alırken düşünmek gerek, dediğim gibi çok toz alıyor içine çerçeve kenarlarından. Ayrıca bataryası da çok ufak, en azından 1700'lük bir batarya koymalılar içine. Çok şey istemiş olacağım ama kamerasını da 720 benzeri bir kamera yapabilirlerse iyi olur.
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Nokia Samsung'a değil, Samsung Nokia'ya benzedi.
Aralarında tasarım ve özellik farkı var samsung'da o da yok
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