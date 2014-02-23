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Nokia Lumia 630 ortaya çıktı: Windows Phone 8.1 ile geliyor

5 yıl
812
1
28
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia Lumia 630 ortaya çıktı: Windows Phone 8.1 ile geliyor
Nokia'nın yeni telefonlarından Lumia 630 gün ışığına çıktı. Moneypenny kod adıyla geliştirilen akıllı telefon, Mart-Mayıs döneminde kullanıma sunulacak Windows Phone 8.1 işletim sistemini kullanıyor. Yeni güncellemenin en büyük yeniliklerinden olan ekran üstü sanal butonlara sahip telefon, tasarım olarak Lumia 620 ile büyük oranda benzerlik gösteriyor.
Donanım özellikleri hakkında net bir bilgi olmayan ancak mütevazi özelliklerle gelmesi beklenen telefonun, daha önceki bilgilere göre çift SIM kart desteği sunması bekleniyordu lakin ortaya çıkan görüntü sadece tek bir SIM kartı işaret ediyor. Henüz net bir bilgi olmasa da bu modelin tek SIM kartlı olup Lumia 635'in çift SIM kart ile gelmesi de olasılıklar arasında. 
Nokia Lumia 630 hakkında yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.

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Cihat_, 5 yıl en beğenilen
Sanal tuşları sevmeyen tek benmiyim?
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Merto! 5 yıl
Madem ekran üstü sanal butonlar geldi o alttaki boşluk ne öyle [>:]
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inexo 5 yıl
sanal tuş yapacaksanız freezone reklamındaki gibi bir telefon yapın arkadaş
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xaimwadi 5 yıl
Nokia atak yapmaya çalışıyor ama dur bakalım nolcak, fiyat uygun olsa güzel olur...
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cosica 5 yıl
Milfshake


cosica

Milfshake


cosica

Milfshake


cosica

Milfshake


cosica

620 tasarımı ile gelmeseymiş iyiymiş çok toz kaçıyordu içine.

Kişisel tavsiyem: Kapağı 620 ile aynı olursa alırken düşünmek gerek, dediğim gibi çok toz alıyor içine çerçeve kenarlarından. Ayrıca bataryası da çok ufak, en azından 1700'lük bir batarya koymalılar içine. Çok şey istemiş olacağım ama kamerasını da 720 benzeri bir kamera yapabilirlerse iyi olur.

Nereye domalıyoduk kardeş

kımıldama öyle iyi.

Kalktı


orasını anladım zaten, sen pozisyonu bozma yeter, indirir birileri.

Daha kaba ol daha kaba

Kullanıcı adın sakat, bir yorum yaptım altına yazdığın yorum sakat, ben daha kaba olmayayım boş ver gerek yok.

Pmden devam diyosun


yok hiç işim olmaz.
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Guaire 5 yıl
Nokia'nın 5-5.5 inç büyüklüğünde uygun fiyatlı modellerde bir boşluğu var.
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soneday 5 yıl
18.1de gelse
ben nokia telefonları hâla aynı görüyorum hiç meraklandırmıyor beni. bi firma bukadar replay edebilirmi cihazları
bi dünya nokia wp cihazından sonra tek farklı şey sanal tuş, oda zaten firmayı batıracak türden almş
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3DMystic 5 yıl
sanal tuş hiç mi hiç olmamış gereksiz ekranda yer kaplamasını geçtim çerçeve gereksiz boşluk yaratmış maliyetten kısmak için sanal tuş akımını kim başlattıysa burdan anıyorum onları
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foreveriphone 5 yıl
bu arayüze sanal tuş gitmez
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cosica 5 yıl
620 tasarımı ile gelmeseymiş iyiymiş çok toz kaçıyordu içine.

Kişisel tavsiyem: Kapağı 620 ile aynı olursa alırken düşünmek gerek, dediğim gibi çok toz alıyor içine çerçeve kenarlarından. Ayrıca bataryası da çok ufak, en azından 1700'lük bir batarya koymalılar içine. Çok şey istemiş olacağım ama kamerasını da 720 benzeri bir kamera yapabilirlerse iyi olur.
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Drakoid 5 yıl
Bunlarda iyicene samsung'a benzemeye basladi. 620-625-630-635... Nedir bu ya?

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The Tenth Doctor 5 yıl Drakoid
Mæster

Bunlarda iyicene samsung'a benzemeye basladi. 620-625-630-635... Nedir bu ya?



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e55 e61 e62 e63 e65 e71 e72
Nokia Samsung'a değil, Samsung Nokia'ya benzedi.
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parberk9999 5 yıl Drakoid
Mæster

Bunlarda iyicene samsung'a benzemeye basladi. 620-625-630-635... Nedir bu ya?



Aralarında tasarım ve özellik farkı var samsung'da o da yok
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keremec 5 yıl
620 deki kapasitif tuslarida kaldirip yerine sanal tus koyarak daha kolay operator logosu basmayimi amacladilar acaba bundan baska mantikli hic bir aciklama yok.
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berkaytunali 5 yıl
Bu şekilde bi çerçeve olcaksa keşke kapasitif olsaymış.
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Paul Klee 5 yıl
Sanal tuşlar berbat görünüyor. Haberdeki resim temsilîdir inşallah
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haqy 5 yıl
Telefonlu çerçeve.
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