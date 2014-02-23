Nokia Lumia 630 ortaya çıktı: Windows Phone 8.1 ile geliyor

Nokia'nın yeni telefonlarından Lumia 630 gün ışığına çıktı. Moneypenny kod adıyla geliştirilen akıllı telefon, Mart-Mayıs döneminde kullanıma sunulacak Windows Phone 8.1 işletim sistemini kullanıyor. Yeni güncellemenin en büyük yeniliklerinden olan ekran üstü sanal butonlara sahip telefon, tasarım olarak Lumia 620 ile büyük oranda benzerlik gösteriyor.

Donanım özellikleri hakkında net bir bilgi olmayan ancak mütevazi özelliklerle gelmesi beklenen telefonun, daha önceki bilgilere göre çift SIM kart desteği sunması bekleniyordu lakin ortaya çıkan görüntü sadece tek bir SIM kartı işaret ediyor. Henüz net bir bilgi olmasa da bu modelin tek SIM kartlı olup Lumia 635'in çift SIM kart ile gelmesi de olasılıklar arasında.

Nokia Lumia 630 hakkında yeni bilgiler geldikçe paylaşmaya devam edeceğiz.