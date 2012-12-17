Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil İşletim Sistemleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia Lumia 800 için Windows Phone 7.8 güncellemesi dağıtılmaya başladı

6 yıl
2,4b
1
12
Cep İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İlk olarak geçtiğimiz günlerde Navifirm aracılığıyla Nokia sunucularına yüklendiği tespit edilen Mango kod adlı Windows Phone 7.5 sürümüne sahip mevcut akıllı telefonlara Microsoft'un yeni işletim sistemi versiyonu Apollo'ya eşlik eden bazı özellikleri kazandıracak WP 7.8 güncellemesi, Lumia 800 için dağıtılmaya başladı. Hollandalı WP7.nl sitesi, Zune yardımcı programı aracılığıyla cihazını son yazılıma yükseltmeyi başardı ve bunu yayınladığı ekran görüntüsüyle ortaya koydu.
Microsoft tarafından 2013'ün başında yayınlanacağı resmen açıklanan Windows Phone 7.8 versiyonu, Finlandiyalı üreticinin cihazlarına erkeden ulaşmaya başlamış gibi görünüyor. Dört farklı paket halinde gelen güncellemede ilk kurulum aygıtı 7.10.8773 işletim sistemi versiyonuna yükseltiyor. Ardından takip eden yüklemeler sırasıyla 7.10.8779.8, 7.10.8783 ve son olarak yazılımın final sürümü olarak nitelendirilen, ayrıca Nokia sunucularında da listelenen 7.10.8858.136 yazılımı Lumai 800'e yüklenmiş oluyor.
Windows Phone 8 tarzında simgeler, ana ekran özellikleri, diğer bazı arayüz ögeleri, yeni duvar kağıtları, yeni açılış ekranı, kilit ekranı için yeni arkaplanlar ve daha birçok yeniliği beraberinde getirecek olan Windows Phone 7.8 sürümünün en geç iki hafta içerisinde Avrupa'nın hemen her bölgesinde dağıtılacağı tahmin ediliyor. İlk etapta operatörsüz, uluslarası Lumia modelleri Microsoft'un güncelleme önceliğinde olacak. Daha sonra bölgesel ve operatörlere özel telefonlar bu yükseltmeyi alabilecekler. Yeni yazılım hakkında detaylı veriler paylaşması beklenen WP7.nl internet sitesine aşağıdaki kaynak bağlantısından ulaşabilir, kendi aygıtınız için güncellemenin erişilebilir olup olmadığını Microsoft Zune yazılımı ile kontrol edebilirsiniz.

http://www.wp7.nl/26292/windows-phone-7-8-update-beschikbaar-voor-nokia-lumia-800/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
cchn80 6 yıl
Bu guncelleme ile turkce dil destegi geldimi bilen varmi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Pascal.Nouma 6 yıl
Türkçe dil gelmiyor.

Mantık aramadan update'i şu şekilde yapın gelecektir


Telefonu zune'a bağlayıp güncelleştirmeleri kontrol et kısmına kadar gelin.

Güncelleştirmeleri kontrol et dedikten 5-6 saniye sonra internet bağlantısını kesin. Güncelleştirmeyi bulacaktır. Bulamama durumu da var bulamadığında şu 2 hatadan birisini verecek.
1- Cihazınız zaten güncel.
2- internet bağlantınızı kontrol ediniz.

1. hatayı verirse internet bağlantısını geç kesmişsinizdir, 2. hatayı verirse erken kesmişsinizdir.

Yukarda verdiğim 5-6 saniye internet hızınızla orantılı olarak kısalabilir de uzayabilir de. Dolayısıyla 5-6 denemede ne kadar beklemeniz gerektiğini anlayabilirsiniz.

7,8 update'i gelmeden önce 2 tane update gelecek. 7.8 update'i 3. update olarak gelecek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
bende 800 ama olmuyo yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 6 yıl
gülcelleme hep vardı ztn. telefon türkiye piyasasına girmediği için. resmi olarak zune yazılımında gözükmüyor zten. nokia care suite yazılımıyla yüklenebiliyor yeni versiyonlar. 7.8 dahil... ben lumia 800 kullanıyorum. telefonumu 7.8 tango versiyonuna yükselttim arkadaşlar. ilgililere duyurulur !!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mkykal 6 yıl
Lumia 900 lerde durum nedir ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ama=neden 6 yıl
Türkiye'de hep bir hafta kadar sonra başlıyor güncelleme
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Temiz Ahlak_ 6 yıl
gelsin bakalım
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seyru 6 yıl
Ben de lumia 800 var denedim güncelleme felan yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2353 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep İşletim Sistemleri, uygulama haber ve
4 etiket daha microsoft nokia güncelleme Yazılım
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Lenovo ThinkPad Twist video inceleme "O hem bir dizüstü bilgisayar hem de bir tablet" 6 yıl Seagate GoFlex Satellite video inceleme 6 yıl Uygulama Haber 34. Bölüm "Mobil dünyada hayatınızı değiştirecek ne var burada" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim