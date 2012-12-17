Nokia Lumia 800 için Windows Phone 7.8 güncellemesi dağıtılmaya başladı





İlk olarak geçtiğimiz günlerde Navifirm aracılığıyla Nokia sunucularına yüklendiği tespit edilen Mango kod adlı Windows Phone 7.5 sürümüne sahip mevcut akıllı telefonlara Microsoft'un yeni işletim sistemi versiyonu Apollo'ya eşlik eden bazı özellikleri kazandıracak WP 7.8 güncellemesi, Lumia 800 için dağıtılmaya başladı. Hollandalı WP7.nl sitesi, Zune yardımcı programı aracılığıyla cihazını son yazılıma yükseltmeyi başardı ve bunu yayınladığı ekran görüntüsüyle ortaya koydu.

Microsoft tarafından 2013'ün başında yayınlanacağı resmen açıklanan Windows Phone 7.8 versiyonu, Finlandiyalı üreticinin cihazlarına erkeden ulaşmaya başlamış gibi görünüyor. Dört farklı paket halinde gelen güncellemede ilk kurulum aygıtı 7.10.8773 işletim sistemi versiyonuna yükseltiyor. Ardından takip eden yüklemeler sırasıyla 7.10.8779.8, 7.10.8783 ve son olarak yazılımın final sürümü olarak nitelendirilen, ayrıca Nokia sunucularında da listelenen 7.10.8858.136 yazılımı Lumai 800'e yüklenmiş oluyor.

Windows Phone 8 tarzında simgeler, ana ekran özellikleri, diğer bazı arayüz ögeleri, yeni duvar kağıtları, yeni açılış ekranı, kilit ekranı için yeni arkaplanlar ve daha birçok yeniliği beraberinde getirecek olan Windows Phone 7.8 sürümünün en geç iki hafta içerisinde Avrupa'nın hemen her bölgesinde dağıtılacağı tahmin ediliyor. İlk etapta operatörsüz, uluslarası Lumia modelleri Microsoft'un güncelleme önceliğinde olacak. Daha sonra bölgesel ve operatörlere özel telefonlar bu yükseltmeyi alabilecekler. Yeni yazılım hakkında detaylı veriler paylaşması beklenen WP7.nl internet sitesine aşağıdaki kaynak bağlantısından ulaşabilir, kendi aygıtınız için güncellemenin erişilebilir olup olmadığını Microsoft Zune yazılımı ile kontrol edebilirsiniz.

http://www.wp7.nl/26292/windows-phone-7-8-update-beschikbaar-voor-nokia-lumia-800/