Nokia Lumia 800, İngiltere'de yüzde 0.17 satış oranı yakalayabildi

Microsoft ve Nokia'nın sürpriz ortaklığı neticesinde Ekim ayında gösterişli bir etkinlikle lanse edilen Windows Phone yüklü iki modelden birisi olan Nokia Lumia 800, 16 Kasım itibariyle başta İngiltere olmak üzere Avrupa pazarına satışa sunulmuştu. 2011 yılı itibariyle 500 000-1 000 000 arası satış yapacağı tahmin edilen Lumia 800 modeli İngiltere'de hiç de iç açıcı sonuçlar vermiyor.





MobilesPlease firmasının perakende kanalları üzerinden yaptığı araştırmaya göre Kasım ayındaki toplam akıllı telefon satışları bakımından Nokia Lumia 800 ilk 15 günde sadece yüzde 0.17'lik bir dilime sahip olabildi. Araştırma büyük perakendeci ve çevrimiçi mağazalarda satılan 5377 cihaz baz alınarak gerçekleştirildi. Bu rakam da oldukça düşük bir Lumia 800 satışına işaret ediyor.





Kasım ayında en çok satış oranı yakalayan akıllı telefon modeli yüzde 16 ile Samsung Galaxy SII. Ardından halen güçlü satışlar yapan iPhone 4 16GB siyah versiyonu yüzde 10 ile geliyor. iPhone 4S 16GB siyah versiyonu yüzde 5.50'lik bir satış oranına sahip. iPhone 3GS modelinin de yine yüzde 3 satış oranı ile halen talep gördüğü anlaşılıyor. Liste belirli modeller üzerinden hazırlanmış.





Nokia tarafından kesin rakamlar açıklanmadığı için Lumia 800 net satışları halen bilinmiyor. Bu bakımdan pek çok iddia da ortaya atılıyor. İngiliz Orange operatörü Lumia 800'ün tarihte en çok ilgi gören Nokia modeli olduğunu açıklamıştı. Ancak MobilePlease sonuçlarıyla bu açıklama örtüşmüyor.





Fransa'da yapılan bir ankette ise katılımcıların sadece yüzde 2'si Windows Phone yüklü bir Nokia almak istediğini belirtmiş. Bu da yukarıdaki sonuçları doğruluyor gibi görünüyor. Kesin sonuçlar elde edilmeden tahmin yapmak zor olsa da Aralık ayının Nokia için hiç de iyi geçmediği varsayımı yapılabilir.