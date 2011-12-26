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Nokia Lumia 800, İngiltere'de yüzde 0.17 satış oranı yakalayabildi

7 yıl
8,4b
1
79
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft ve Nokia'nın sürpriz ortaklığı neticesinde Ekim ayında gösterişli bir etkinlikle lanse edilen Windows Phone yüklü iki modelden birisi olan Nokia Lumia 800, 16 Kasım itibariyle başta İngiltere olmak üzere Avrupa pazarına satışa sunulmuştu. 2011 yılı itibariyle 500 000-1 000 000 arası satış yapacağı tahmin edilen Lumia 800 modeli İngiltere'de hiç de iç açıcı sonuçlar vermiyor.

MobilesPlease firmasının perakende kanalları üzerinden yaptığı araştırmaya göre Kasım ayındaki toplam akıllı telefon satışları bakımından Nokia Lumia 800 ilk 15 günde sadece yüzde 0.17'lik bir dilime sahip olabildi. Araştırma büyük perakendeci ve çevrimiçi mağazalarda satılan 5377 cihaz baz alınarak gerçekleştirildi. Bu rakam da oldukça düşük bir Lumia 800 satışına işaret ediyor.

Kasım ayında en çok satış oranı yakalayan akıllı telefon modeli yüzde 16 ile Samsung Galaxy SII. Ardından halen güçlü satışlar yapan iPhone 4 16GB siyah versiyonu yüzde 10 ile geliyor. iPhone 4S 16GB siyah versiyonu yüzde 5.50'lik bir satış oranına sahip. iPhone 3GS modelinin de yine yüzde 3 satış oranı ile halen talep gördüğü anlaşılıyor. Liste belirli modeller üzerinden hazırlanmış.

Nokia tarafından kesin rakamlar açıklanmadığı için Lumia 800 net satışları halen bilinmiyor. Bu bakımdan pek çok iddia da ortaya atılıyor. İngiliz Orange operatörü Lumia 800'ün tarihte en çok ilgi gören Nokia modeli olduğunu açıklamıştı. Ancak MobilePlease sonuçlarıyla bu açıklama örtüşmüyor. 

Fransa'da yapılan bir ankette ise katılımcıların sadece yüzde 2'si Windows Phone yüklü bir Nokia almak istediğini belirtmiş. Bu da yukarıdaki sonuçları doğruluyor gibi görünüyor. Kesin sonuçlar elde edilmeden tahmin yapmak zor olsa da Aralık ayının Nokia için hiç de iyi geçmediği varsayımı yapılabilir.   
Model Satış yüzdesi
Samsung Galaxy SII %16.3
iPhone 4 16GB siyah %10.24
iPhone 4S 16GB siyah %5.50
BlackBerry Bold Touch 9900 %3.79
iPhone 3GS 8GB %3.03
BlackBerry Curve 3G 9300 %2.54
HTC Sensation %2.16
iPhone 4S16GB beyaz %2.01
Nokia Lumia 800 siyah %0.17

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wustti 7 yıl
telefon iyi güzel işletim sistemi bana göre piyasadaki en iyisi TR destek gelir gelmez alıcam ama nokia değil neden derseniz..
1-telefonun donanımı çok zayıf tamam şu haliyle yeterli ama bi güncelleme gelsi muhtemelen kaldırmayacak ve elimde kalacak
2-telefon çok pahalı nokia zaten düşüşte ama hala sanki pazar lideriymiş gibi davranıyor. artık tüketici güvenini çoktan kaybetti ben nokia nın ceo su olsam sırf güven tazelemek için bir iki iyi modeli belkide maliyetine ya da çok az bi kara satardım insanları yeniden markaya alıştırırdım ama nokia hiç birini yapmıyor.
3-nokia almamamın diğer sebebi de yediğim son kazıktır...
işin özü nokia bu politikayı bırakmazsa eriyip gidicek 3. sınıf marka haline gelicek belki batmicak ama şu halinden çok uzakta olacağı kesin..
işletim sistemi konusunda bence doğruyu yaptılar TR desteği gelirse bi kere kullanan farkını anlayacaktır zaten videoları bile tarafsız bi şekilde izleseniz wp un ikonlardan ibaret olmadığını görürsünüz zaten...
telefon iyi güzel işletim sistemi bana göre piyasadaki en iyisi TR destek gelir gelmez alıcam ama nokia değil neden derseniz..1-telefonun donanımı çok zayı...
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draconist 7 yıl en beğenilen
''Nokia Lumia 800 İngiltere sınırlarına girdi, ön siparişler yüzleri güldürdü''

Verdiğim şekilde bir donanımhaber konusu vardı, şimdi ne oldu da satışlar kötü diye haber çıkıyor anlamadım, ön siparişler fos çıktı sanırım.

Daha önceki habere ait link: goo.gl/...
''Nokia Lumia 800 İngiltere sınırlarına girdi, ön siparişler yüzleri güldürdü''Verdiğim şekilde bir donanımhaber konusu vardı, şimdi ne oldu da satı...
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Master-Fİ 7 yıl
Onumuzdeki 2-3 ay icersinde tango guncellemesi ile wp7 ye turkce destegi gelecek.turkce desteginin şu an olmamasi vasat ingilizcesi olan biri icin bile sorun olmaktan uzak.zira cok basit bir kullanimi var.korkmayin yani.
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar bu cihazı yurtdısından aldım şu anda yolda fakat türkçe dil paketi olmadığını yeni öğrendim bu cihaza türkçe dil paketi yükleyebiliyormuyuz ? bu konuda bilgisi olan bir arkadaş varsa yardımcı olmasını istiyorum şimdiden teşekkürler...
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yabanci_ch 7 yıl
Türkce isine bir care varsa bende almayi düsünüyorum,htc evo 3d iyice baydi
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DH Misafiri 7 yıl
Tebrikler.. Nokia (Böyle mi yazılıyodu)
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erorcun 7 yıl
Ben iPhone'dan daha çok satttığını duymuştum İngiltere'de. 3GS mi 4 mü hatırlamıyorum. Enteresan.
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electROck35 7 yıl
Windows Phone işletim sistemi olarak çok iyi ama pazarlaması çok yavaş adımlarla yapıldı ve başarısızdı, bu saatten sonra kurtaramazlar. Fakat gelmiş geçmiş en şık işletim sistemiydi hız ve stabilite açısındanda en az rakipleri kadar güçlüydü yazık oldu 2013'te piyasadan çekilme kararı gelir...
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DH Misafiri 7 yıl
o fiyatla ne kadar satmayı düsünüyordu ki acaba :)
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Afterdarq 7 yıl
Şarjı ve işletim sisteminin başarısı sebebiyle az donanımla akıcı olması bile yeter...
Görüp, denemeden uzaktan atıp tutmayın...
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DH Misafiri 7 yıl
Bu telefonu Ingiltereden gelirken aldim ve Iphone kullanmis biri olarak muhtesem oldugunu 3 haftalik test sonucunda soyleyebilirim... Ayrintiya girer isek,
Telefon ele mukemmel oturuyor, iphone kullanan arkadaslarim dahil herkesi kendine hayran birakan bir kasasi var. Son derece hafif. Ekran parlakligi mukemmel. Metro Menu olayi isletim sistemlerine yeni bir soluk getirmis.. 16GB lik dahili hafizayi agzina kadar doldursam da hiz acisindan bir kayip olmamasi ve menu gecislerinin yag gibi akiyor olmasi goz doldurucu. Ayrica bu telefonu bir cep telefonu olarak dusunmektense sosyal aglarinizi tek bir cati altinda toplayan ve sade bir sekilde size sunabilen bir smartphone olarak dusunmek cok daha mantikli. Google Windows Live Facebook Linkedin gibi sosyal baylasim aglarinizdan otomatik olarak her turlu bilgiyi (resim telefon not) almasi ve size sunmasi inanilmaz bir kolaylik (ekstra bir app kurmaniza gerek kalmadan)
Sorunlar yok mu? Var elbet...
8mp kamerasi az isik ortaminda color noise yaratiyor ki bu bir miktar can sikici.
Ayrica Turkcell microsimler calismiyor ancak onun disinda Vodafone ve Avea calisiyor (bunun sebebi de Turkcell mikrosimlerin cip kisminin Avrupa standartlarina gore buyuk olmasi)
Sonuc olarak aldigima bir gun bile pisman olmadigim bir telefon...
Hatta sirf bunu kullanabilmek icin Vodafone hatti actirdim, o derece eglenceli ve tatmin edici bir telefon...
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salihboc 7 yıl

n9 dan katça üstün olduğu kesin videolarda n9 hızı ile kıyaslandığında kanı gibi kaldığı açık ortada her ne kadar cahil yorumlar yapan kişiler şikeli video olduğunu söylesede nokia işi gücü bırakacak yeni çıkardığı n9 cihazı kötüleceyecek video ile lumia satmaya uğraşacak heyt kimlere kaldı yorumculuk
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DH Misafiri 7 yıl
bence fazla önyargılı yaklaşıyorsunuz. kimisi çift çekirdekli olmadığını söylüyor kimisi başka birşey.. bunlara niye bu kadar takılıyorsunuz sonuçta hiçbirimiz iş adamı filan değiliz yaptığımız şeyler hemen hemen aynı. mesaj,fotoğraf,müzik ve internet.. telefonun eksikleri var ama sürekli de olumsuz yönleriyle ele almaktan güzel yönlerinide kapatıyorsunuz.. ve o öve öve bitiremediğiniz androidde aslında birazda tehlike var.. hani madem seviyorsunuz onu göklere çıkartırken nokia'ı yerin dibine sokmanız mantıksız biraz..
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smart1978 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

bence fazla önyargılı yaklaşıyorsunuz. kimisi çift çekirdekli olmadığını söylüyor kimisi başka birşey.. bunlara niye bu kadar takılıyorsunuz sonuçta hiçbirimiz iş adamı filan değiliz yaptığımız şeyler hemen hemen aynı. mesaj,fotoğraf,müzik ve internet.. telefonun eksikleri var ama sürekli de olumsuz yönleriyle ele almaktan güzel yönlerinide kapatıyorsunuz.. ve o öve öve bitiremediğiniz androidde aslında birazda tehlike var.. hani madem seviyorsunuz onu göklere çıkartırken nokia'ı yerin dibine sokmanız mantıksız biraz..

akillirobot.com/...

Carrier IQ saadece HTC markalarda var. Diğerlerinde yok. Ayrıca bunu tespit edebilen programlar da Google market te var...
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At Adam 7 yıl
0.17 cok az bir deger. nokia, microsoft'la anlasarak buyuk yanlis yapti. meego'yla devam etseydi nokia belki eski gunlerine donebilirdi. koskoca guzelim firmayi ne hallere getirdiler yazik oldu yaa..
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DH Misafiri 7 yıl
haha bak by nokıa ya yakıstı ama bızım turkıyede ıyı satıs yaparlar hala nokıa nokıa dıyenler cok.her konuda oldugu gibi bundada bazılarımız 10 sene gerıden gelıyor
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oktayakgoz 7 yıl
bugün itibari ile htc hd7 kullanıyorum ve kesinlikle mükemmel bir sistem. lumia ise gerçek bi başyapıt bence. gelsin hemen alacağım
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
Nokia tam anlamiyla pavyona dusmus eski bir assolist gibi, gecen iki yillik bir mobimag buldum nokia n85 i o kadar ovmuski dergi gulmekten okuyamadim
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Chandler Bing 7 yıl
fiyatını bir yana bırakırsak cihaz güzel olmuş. uygulama desteğini de arkasına alabilirse ki windows'tan bahsediyoruz, elbet bir şekilde alacak destek, düşünülebilinir. youtube'dan videolarını izledim ve gerçekten telefon akıyor. en ufak bir takılma görmedim. menü dizaynı falan da ios ve android'in stock romlarından güzel görünüyor. android'in daha başarılı görüntüye sahip romları var tabi. bir de telefon sanırım çok dayanıklı. ne ön camı ne de kasanın geri kalanı çiziliyor sanırım. bu da bence büyük bir artı. son olarak şarjı da en az 2 gün gitmeyi başarıyorsa buraya geldiğinde düşüneceğim bu telefonu. şu an galaxy s kullanıyorum miui romla ve arada bir takılması, şarjının bir gün gitmesi can sıkıyor. ve galaxy s'te yaptığım mailleri, facebook ve twitter bildirimlerini anında alma, whatsapp ve viber kullanabilme, internete girebilme gibi fonksiyonların hepsini yerine getirebilecek gibi duruyor. oyun için ise ios'un daha başarılı buluyorum ve ipod kullanıyorum bu sebeple. yani telefon olarak gayet güzel görünüyor gözüme.

edit: ki gelmiş sanırım nokialara. fiyatı da 1500 tl imiş. gerçekten fazla ama en azından gidip görmeyi istiyorum bugün.
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