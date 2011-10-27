Nokia Lumia 800'ün 25.000'i geliştiricilere gidiyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Nokia yeni amiral gemisi olarak lanse ettiği Windows Phone 7.5 işletim sistemli Lumia 800 ile başladığı yeni adımı güçlü kılmak adına dört bir koldan agresif bir çalışma stratejisi benimseyeceğini Nokia World etkinliğini açıkladı. Bu strateji doğrultusunda 25.000 adet Lumia 800 geliştiricilere dağıtılacak
Mevcut ekosistemindeki geliştiricilerinin hızlı bir şekilde Windows Phone ortamına adapte olabilmesi, yeni geliştiricilerin bu ekosisteme giriş yapabilmesi ve bunlara bağlı olarak hızlı bir şekilde uygulama sayısının arttırılmasını hedefleyen Nokia'da, Geliştici ve Uygulama Mağazası'ndan sorumlu başkan yardımcısı Marco Argenti, "Lumia 800 güzel bir cihaz. Geliştiriciler, güzel uygulama geliştirmek adına ilham alacak, işte bu fırsat burada ve şimdi" diyerek Windows Phone platformundaki uygulama geliştirme yatırımlarına dikkat çekti.
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ki android sanal makinadan çalışmaya devam ettigi sürece masaüstü performanslı cihazda çıksa kasacak kasacak 1gb ddr2 ramle xp çalışıyor
android takılıyor
özgür olması çok çok hoş gerçekten herşey var hiç yokluk çekmiyorsun ama buda biyere kadar insan stabilite istiyor
ki samsung meego devamı bir OS üzerinde intelle çalışıyorken android kendi markası motorola ile yoluna devam edecek ileri tarihlerde
adamlarda strateji güzel lisans yok ücret yok ekosistemindeki tüm üreticilere yazılımı ham bir şekilde ücretsiz veriyor üreticide kendine göre işletim sisteminin bızdıklıyor buda üreticinin işine geliyor kendi os yazmakla ugraşmıyor microsofta para ödemiyor ama yakın zamanda google da para isteyince ve motorolaya öncelik verdiginde pazar kızışır
Nerede kalmış ?
2 saattir ariyorum hatta kendi web sayfasindan bile baktim bulamadim. kamerasi gorunen bi foto veya bilgi varsa paylasirsan sevimirim.
Galiba arkadaş N9 ile karıştırdı. Bunun önünde kamera yok.
Bence daha dikkatli inceleme yapmalısınız ön kamera mevcut ama alt kısımda.
Facebook'a milyonlarca insan hiç düşünmeden çatır çatır bütün özel bilgilerini veriyor kimse de itiraz etmiyor da DH gibi yerel ve güvenilir bir site için bu isyan niyedir?
n9 da var
böyle saçma bir yorum sistemi olabilir mi yaaa... ne cep telefonu ne aktivasyonu kardeşim... hepi topu iki kelime yorum... beğenmedin mi yayınlama o zaman... ben sana ne diye cep numaramı vereyim ki... insan art niyet bile arasa bulur yani...
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