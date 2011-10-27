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Nokia Lumia 800'ün 25.000'i geliştiricilere gidiyor

7 yıl
26,5b
1
39
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia yeni amiral gemisi olarak lanse ettiği Windows Phone 7.5 işletim sistemli Lumia 800 ile başladığı yeni adımı güçlü kılmak adına dört bir koldan agresif bir çalışma stratejisi benimseyeceğini Nokia World etkinliğini açıkladı. Bu strateji doğrultusunda 25.000 adet Lumia 800 geliştiricilere dağıtılacak
Mevcut ekosistemindeki geliştiricilerinin hızlı bir şekilde Windows Phone ortamına adapte olabilmesi, yeni geliştiricilerin bu ekosisteme giriş yapabilmesi ve bunlara bağlı olarak hızlı bir şekilde uygulama sayısının arttırılmasını hedefleyen Nokia'da, Geliştici ve Uygulama Mağazası'ndan sorumlu başkan yardımcısı Marco Argenti, "Lumia 800 güzel bir cihaz. Geliştiriciler, güzel uygulama geliştirmek adına ilham alacak, işte bu fırsat burada ve şimdi" diyerek Windows Phone platformundaki uygulama geliştirme yatırımlarına  dikkat çekti.

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innformatics 7 yıl en beğenilen
Market adına güzel bir gelişme. Nokia ağır kaldı derken yastık altından projeleri çıkarmaya başladı. Orta vadede Microsoftla güzel başarılara imza atacak gibi.
Market adına güzel bir gelişme. Nokia ağır kaldı derken yastık altından projeleri çıkarmaya başladı. Orta vadede Microsoftla güzel başarılara imza atacak gibi....
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ciwano 7 yıl
Önemli olan teknik detaylar degil, isletim sistemiyle donanimin ne kadar uyustugudur, WP7 ye bu donanim yeterlidir,iphone baksaniza gercekte adamlar 800 mhz kullanmislar (her nekadar 1 ghz yazsa da) ama en kral android e kafa tutuyor her yönuyle ,MeeGo da 1 ghz ama hicbir takilma yok
Önemli olan teknik detaylar degil, isletim sistemiyle donanimin ne kadar uyustugudur, WP7 ye bu donanim yeterlidir,iphone baksaniza gercekte adamlar 800 mhz kul...
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DH Misafiri 7 yıl
Valla bi gelsin de oyle. zamaninda N8 aldim elimde patladi. azcik alsin millet kullansin. yorumlari okumadan almam.
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LordMayros 7 yıl
iphone de ön kamera varda ne işe yarıyor facetime sadece androiddede extra yazılım yoksa görüntülü görüşme de yok hoş zaten kullanan da yok bede SGS2 var önde 2mp kamera var sadece ayna olarak kullanıyorum :)

ki android sanal makinadan çalışmaya devam ettigi sürece masaüstü performanslı cihazda çıksa kasacak kasacak 1gb ddr2 ramle xp çalışıyor

android takılıyor

özgür olması çok çok hoş gerçekten herşey var hiç yokluk çekmiyorsun ama buda biyere kadar insan stabilite istiyor

ki samsung meego devamı bir OS üzerinde intelle çalışıyorken android kendi markası motorola ile yoluna devam edecek ileri tarihlerde

adamlarda strateji güzel lisans yok ücret yok ekosistemindeki tüm üreticilere yazılımı ham bir şekilde ücretsiz veriyor üreticide kendine göre işletim sisteminin bızdıklıyor buda üreticinin işine geliyor kendi os yazmakla ugraşmıyor microsofta para ödemiyor ama yakın zamanda google da para isteyince ve motorolaya öncelik verdiginde pazar kızışır
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Awesome 7 yıl
Nokia başlığında ön kamera tartışılması çok doğal. Millet nerede kalmış....
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danGerfuLL 7 yıl
Awesome

Nokia başlığında ön kamera tartışılması çok doğal. Millet nerede kalmış....

Nerede kalmış ?
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afk1905 7 yıl
Tasarım olarak oldukça şık, wp7'de güzel bir arayüze sahip en azından diğer tüm mobil işletim sistemlerine göre çok farklı bir arayüz ! Eğer stabil bir sistemse ve dengeli bir fiyatlandırma politikası izlenirse nokia güzel günler geçirir. Bana kalırsa nokia bu telefonda fiyatlandırmayı kar odaklı olmaktan ziyade wp7'yi kullanıcı ile buluşturma amacıyla yapmalı çünkü bu cihaz markanın dönüm noktası olabilir !
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erci501 7 yıl
sudeeymen
erci501n9 da ve lumia 800 de ön kamera yok. böyle amiral gemisi mi olurmuş. eski bir nokia hastası olarak üzüldüm. :(
Bence daha dikkatli inceleme yapmalısınız ön kamera mevcut ama alt kısımda.

2 saattir ariyorum hatta kendi web sayfasindan bile baktim bulamadim. kamerasi gorunen bi foto veya bilgi varsa paylasirsan sevimirim.
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eP_362 7 yıl
erci501

sudeeymen



erci501n9 da ve lumia 800 de ön kamera yok. böyle amiral gemisi mi olurmuş. eski bir nokia hastası olarak üzüldüm. :(
Bence daha dikkatli inceleme yapmalısınız ön kamera mevcut ama alt kısımda.




2 saattir ariyorum hatta kendi web sayfasindan bile baktim bulamadim. kamerasi gorunen bi foto veya bilgi varsa paylasirsan sevimirim.

Galiba arkadaş N9 ile karıştırdı. Bunun önünde kamera yok.

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sudeeymen 7 yıl
erci501
n9 da ve lumia 800 de ön kamera yok. böyle amiral gemisi mi olurmuş. eski bir nokia hastası olarak üzüldüm. :(

Bence daha dikkatli inceleme yapmalısınız ön kamera mevcut ama alt kısımda.
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DemirKipi 7 yıl
htaskiran
lafım site yöneticilerine....böyle saçma bir yorum sistemi olabilir mi yaaa... ne cep telefonu ne aktivasyonu kardeşim... hepi topu iki kelime yorum... beğenmedin mi yayınlama o zaman... ben sana ne diye cep numaramı vereyim ki... insan art niyet bile arasa bulur yani...

Facebook'a milyonlarca insan hiç düşünmeden çatır çatır bütün özel bilgilerini veriyor kimse de itiraz etmiyor da DH gibi yerel ve güvenilir bir site için bu isyan niyedir?
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erci501 7 yıl
n9 da ve lumia 800 de ön kamera yok. böyle amiral gemisi mi olurmuş. eski bir nokia hastası olarak üzüldüm. :(
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c34 7 yıl erci501
erci501

n9 da ve lumia 800 de ön kamera yok. böyle amiral gemisi mi olurmuş. eski bir nokia hastası olarak üzüldüm. :(

n9 da var
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DH Misafiri 7 yıl
tamamiyle kişiye özel düzenlenebilen tek işletim sistemi android. hiç bir işletm sistemiyle benzerlik taşımıyor,kullanıcısını itunes gibi zımbırtılara bağımlı bırakmıyor,özgürce kullanabiliyorsunuz... Ayrıca dostum; bir araba dolusu iphone alıp zevkine parçalayablecek kadar param var,anliyacağın parasızlıktan kullanmıyorum androidi, kaldı ki kullandığım cihaz 1900 lira civarında ama doğru diyosun bence bu da ucuz bir rakam ;)
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erci501 7 yıl
n9 da ve lumia 800 de ön kamera yok. böyle amiral gemisi mi olurmuş. eski bir nokia hastası olarak üzüldüm. :(
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htaskiran 7 yıl
lafım site yöneticilerine....
böyle saçma bir yorum sistemi olabilir mi yaaa... ne cep telefonu ne aktivasyonu kardeşim... hepi topu iki kelime yorum... beğenmedin mi yayınlama o zaman... ben sana ne diye cep numaramı vereyim ki... insan art niyet bile arasa bulur yani...
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