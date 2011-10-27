Nokia Lumia 800'ün 25.000'i geliştiricilere gidiyor

Nokia yeni amiral gemisi olarak lanse ettiği Windows Phone 7.5 işletim sistemli Lumia 800 ile başladığı yeni adımı güçlü kılmak adına dört bir koldan agresif bir çalışma stratejisi benimseyeceğini Nokia World etkinliğini açıkladı. Bu strateji doğrultusunda 25.000 adet Lumia 800 geliştiricilere dağıtılacak

Mevcut ekosistemindeki geliştiricilerinin hızlı bir şekilde Windows Phone ortamına adapte olabilmesi, yeni geliştiricilerin bu ekosisteme giriş yapabilmesi ve bunlara bağlı olarak hızlı bir şekilde uygulama sayısının arttırılmasını hedefleyen Nokia'da, Geliştici ve Uygulama Mağazası'ndan sorumlu başkan yardımcısı Marco Argenti, "Lumia 800 güzel bir cihaz. Geliştiriciler, güzel uygulama geliştirmek adına ilham alacak, işte bu fırsat burada ve şimdi" diyerek Windows Phone platformundaki uygulama geliştirme yatırımlarına dikkat çekti.