    Honor Power 2'nin devasa pili doğrulandı: 10.000 mAh batarya ile gelecek

    Honor'un yüksek batarya kapasiteli Power 2 modelinin batarya kapasitesi doğrulandı. Çin'de 3C sertifikasından geçen batarya tam 10.000 mAh kapasiteye sahip olacak. 

    Honor'un yüksek batarya kapasiteli Power 2 modelinin batarya kapasitesi belli oldu. Çin'de 3C sertifikasından geçen batarya tam 10.000 mAh kapasiteye sahip olacak. Böylece Honor Power 2, ana akımda 10.000 mAh sınırına ulaşan ilk telefon olacak.

    Büyük bataryalı başka modeller de yolda

    Honor Power 2, 10.000 mAh batarya ile gelecek Tam Boyutta Gör
    Ancak görünüşe göre Honor burada durmayacak. Weibo'daki sızıntı kaynağı Digital Chat Station'a göre, marka aslında devasa bataryalara sahip üç farklı orta sınıf cihaz piyasaya sürmeyi planlıyor. Honor Power 2, Dimensity 8500 yonga setini kullanacak, diğer ikisi ise sırasıyla Snapdragon 7s Gen 4 ve Snapdragon 7 Gen 4 işlemcileriden güç alacak. Diğer modellerin tam olarak 10.000 mAh pillere mi yoksa farklı kapasitelere mi sahip olacakları henüz belli değil.

    Daha önceki söylentilere göre Honor Power 2, 2026 ilk yarısında piyasaya sürülecek. Cihazın 1,5K çözünürlüğe sahip 6,79 inç LTPS OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Devasa bataryaya rağmen telefonun 8 mm civarında bir kalınlığa sahip olacağı iddia ediliyor. 

