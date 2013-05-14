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Nokia Lumia 925; dünyanın ilk 6 katmanlı kamera lensine ve ISO 3200 desteğine sahip akıllı telefonu

6 yıl
5,7b
1
81
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia Lumia 925; dünyanın ilk 6 katmanlı kamera lensine ve ISO 3200 desteğine sahip akıllı telefonu
Resmi lansmanı bugün yapılan Nokia Lumia 925 için altı çizilen en önemli yenilikler, sahip olduğu yeni tasarım özellikleri ve geliştirilen kamera sistemi. Satılmakta olan Lumia 920 ile benzer şekilde 8.7 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan Lumia 925, detaylara inildiğinde önemli geliştirmeler sayesinde daha yüksek görüntü kaydına olanak tanıyor.
Yazılımsal olarak tüm görüntü algoritmasını baştan ele alan ve ciddi geliştirmeler yapan Nokia, sadece bu açıdan bile Lumia 920'den daha yüksek görüntü kalitesi sağlandığına dikkat çekiyor. Ancak bununla yetinmeyen şirket, kamera altsisteminde donanım bazında ciddi değişiklikler de yapmış. Bu noktada üzerinde durulması gereken en önemli nokta, lens sistemi zira Luma 925, dünyanın ilk 6 katmanlı lensine sahip kameralı telefon. Mukayese etmek gerekirse, iPhone 5 ve PureView 808 gibi telefonlar 5 katmanlı lens ile geliyor, dolayısıyla Lumia 925 fazla katmanın sağladığı avantaj ile görüntü kalitesini daha da yukarılara taşıyor. Düşük ışık performansı açısından bir başka önemli detay ise Lumia 925'in, dünyanın ilk ISO 3200 hassasiyetine sahip akıllı telefonu olması. Bu sayede ışığın yetersiz olduğu ortamlarda ISO seviyesi 3200'e çıkartılarak daha net görüntüler elde edilebilir.
PureView Phase 2 kamera sistemi sayesinde sınıfındaki en yüksek görüntü kalitesini vaad ettiği belirtilen Lumia 925, aynı zamanda yüksek kalitede video çekimi ve buna eşlik edek oldukça berrak ses kaydı yeteneklerine de sahip. Teknik donanım açısından Lumia 920 ile aynı olan, ekranı büyümesine rağmen hem daha ince hem de daha hafif olan Lumia 925, eksi olaraksa Lumia 920'de olan kablosuz şarj özelliği ve 32GB gibi daha yüksek depolama kapasitelerine sahip. Ancak 32GB'lık bir Lumia 925 versiyonunun Avrupa'da, Vodafone tarafından bazı pazarlarda kullanıma sunulacağı da ifade edilmiyor değil. 
Nokia Lumia 925'in düşük ışık videosu;
 
 

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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
Bu nokia, fotoğraf makinesi üretse daha iyi para kazanırdı.
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Jacoff 6 yıl
6 katman lens, 3200 ISO ne demek? Lumia 920'nin kamerası zaten beni benden alıyor, Lumia 920'mi satıp direk bunu alıcam, hele bi çıksın :)
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mdgntkn 6 yıl
Bu telefonun sayısal degerlerini niye hala yüksek değil diyen arkadaslar, ya wp8 hiç kullanmadılar ya da Camur atıyorlar.goruntuleme kamera ve video teknolojisi zaten son çıkan cihazların hepsinin üstünde ki 920 bile, siz hala yok niye soyle niye böyle..tarayıcı performansı,ses performansı,sistem calışma hızı,kalitesi var hala niye dört çekirdekli değil 14 mp kamera değil.. Siz diğer telefonların kusurlarını bilmiyorsunuz galiba,bana göre biliyorsunuz da,her neyse...
Su an elestirilebilecek tek nokta wp8 in kusurları,onlarda giderilecek. Ornegin, bildirim merkezi,dosya yoneticisi gibi...
Bu telefonun sayısal degerlerini niye hala yüksek değil diyen arkadaslar, ya wp8 hiç kullanmadılar ya da Camur atıyorlar.goruntuleme kamera ve video teknolojis...
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DH Misafiri 4 yıl
bugün aldım 925'i. lumai'a kullanımı android oranla zıt. samsung'lar o yüzden lumia pek sevmiyorlar. kullanınca anladım, cok farklılar.
ama kimse biribirini kötülememeli, isteyen istedigini kullanır.
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Göztepe. 4 yıl
WP lara ısınamadım bir türlü ya
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GOTHAM CITY 4 yıl
YUKARI
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Mar00N 5 yıl
Zamanında en kral telefon nokiaydı
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AERN 5 yıl
Kamera açısından gerçekten Nokia güzel.
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sudabatmayanadam 5 yıl
bende aldım pişman oldum. satamıyorumda elimde patladı,gidipsamsung alıp takasa verdim samsung s4 aldım nokıa ya 10 çeker....bence kameraya aldanıp nokıa almayın pişman olursunuz,,,,
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redbest 5 yıl
Ama yine de iyi fotograf cekemiyor.
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Mutfak Artisti 5 yıl
Koskoca Nokia nın düştüğü hallere bak.
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DH Misafiri 5 yıl
vidyo açıldıgında arkapilandaki müzik hangisiii :/
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Yukki 5 yıl
nokia microsoft'a satıldı.
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black_67 5 yıl
kameranın telefonu var
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medverdev 5 yıl
Kameraya odaklanmaya çalışıyor ama markalaşmaya odaklanmalı.
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multiTYRT 6 yıl
Enstantane seçenekleri de varsa kamerası için alınabilecek bir telefon
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baybarut 6 yıl
Kablosuz şarj standı ;tasarımı bence hoş ,ekstrası kullanmak için gerekli olan kapak


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Brky 6 yıl
O teldeki minicik sensör ile 3200 de oluşacak olan noise u tahmin edemiyorum.Noise dan fotoğraf,fotoğraf olmaktan çıkar.Fotoğrafı çektikten sonra tel noise reduction falan yapıcak o ozaman daha da çöp olucak.Yani sensör boyutundan dolayı beyhude bir çaba.
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aycibin 6 yıl
evet 3200 ISO saçma olmuş.MP savaşı gibi yazılımla şişirilen bir özellik.kompakt canon makinamda bile 1600 üzerini seçinde noise oluşuyor.telefonun minicik sensoründe kim bilir neler çıkar.
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