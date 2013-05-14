Nokia Lumia 925; dünyanın ilk 6 katmanlı kamera lensine ve ISO 3200 desteğine sahip akıllı telefonu

Resmi lansmanı bugün yapılan Nokia Lumia 925 için altı çizilen en önemli yenilikler, sahip olduğu yeni tasarım özellikleri ve geliştirilen kamera sistemi. Satılmakta olan Lumia 920 ile benzer şekilde 8.7 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan Lumia 925, detaylara inildiğinde önemli geliştirmeler sayesinde daha yüksek görüntü kaydına olanak tanıyor.

Yazılımsal olarak tüm görüntü algoritmasını baştan ele alan ve ciddi geliştirmeler yapan Nokia, sadece bu açıdan bile Lumia 920'den daha yüksek görüntü kalitesi sağlandığına dikkat çekiyor. Ancak bununla yetinmeyen şirket, kamera altsisteminde donanım bazında ciddi değişiklikler de yapmış. Bu noktada üzerinde durulması gereken en önemli nokta, lens sistemi zira Luma 925, dünyanın ilk 6 katmanlı lensine sahip kameralı telefon. Mukayese etmek gerekirse, iPhone 5 ve PureView 808 gibi telefonlar 5 katmanlı lens ile geliyor, dolayısıyla Lumia 925 fazla katmanın sağladığı avantaj ile görüntü kalitesini daha da yukarılara taşıyor. Düşük ışık performansı açısından bir başka önemli detay ise Lumia 925'in, dünyanın ilk ISO 3200 hassasiyetine sahip akıllı telefonu olması. Bu sayede ışığın yetersiz olduğu ortamlarda ISO seviyesi 3200'e çıkartılarak daha net görüntüler elde edilebilir.

PureView Phase 2 kamera sistemi sayesinde sınıfındaki en yüksek görüntü kalitesini vaad ettiği belirtilen Lumia 925, aynı zamanda yüksek kalitede video çekimi ve buna eşlik edek oldukça berrak ses kaydı yeteneklerine de sahip. Teknik donanım açısından Lumia 920 ile aynı olan, ekranı büyümesine rağmen hem daha ince hem de daha hafif olan Lumia 925, eksi olaraksa Lumia 920'de olan kablosuz şarj özelliği ve 32GB gibi daha yüksek depolama kapasitelerine sahip. Ancak 32GB'lık bir Lumia 925 versiyonunun Avrupa'da, Vodafone tarafından bazı pazarlarda kullanıma sunulacağı da ifade edilmiyor değil.

Nokia Lumia 925'in düşük ışık videosu;