Nokia N8, bu sefer bir derginin kapak fotoğrafı çekiminde konuk oldu

Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) - HSDPA (10.2 Mbps) - HSUPA desteği, 680 MHz ARM11 işlemci, 256 MB RAM, 3.5 inç boyutunda 360x640 piksel dokunmatik AMOLED kapasitif ekran, ışık - ivme sensörler, çift mikrofon, 16 GB dahili flash bellek, microSD kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, HDMI portu, RDS'li FM radyo ve 1200 mAh bataryayı bir araya getiren telefonu N8, bilindiği üzere 12 megapiksel çözünürlüğündeki kamerasıyla pek çok rakibinin arasından sıyrılmakta. Akıllı telefonun 28 mm'lik Carl Zeiss objektifli kamerasına, 1/1.83'' boyutlu sensör, otomatik odaklama, xenon flaş, kırmızı göz önleme sistemi, yüz tanıma teknolojisi ve 1280x720 piksel (HD) video kaydı eşlik ediyor.
Geçtiğimiz günlerde Nokia N8'in Pix isimli bir fotoğraf dergisine konuk olduğu ortaya çıktı. Derginin kapak fotoğrafının çekiminde N8'den yararlanılmış ve kamera donanımlarının iyi bir fotoğrafçı olmak için tek başına yeterli olmadığı; ışığın, kompozisyonun, temanın önemi gösterilmek istenmiş. Bu maddelere Photoshop vb yazılımların kullanımının önemini de dahil edersek yanlış olmaz.
Çekim aşamaları
http://www.pixmag.co.za/2010/12/pix-magazine-decemberjanuary-2011-cover-shoot-using-the-nokia-n8/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Samsung Wave veya Sony Ericsson xperia x10
İşin ilginç tarafı ise başına bu olay gelen tek kişi de ben değilim. Benim gibi reklamlara aldanıp N8 alan çoğu Teknosa müşterisi ( mağduru) aynı şikayetlerle Teknosa’ya başvurmuş. Bunu Teknosa’da çalışan bir operatörden öğrendim ve bana telefonu kimseye önermediğini, telefonun özelliklerinin yüksek, işletim sisteminin düşük olmasından dolayı sürekli donduğunu kimi zaman da tekrar açılmadığını söyledi. Telefonu aldığım gün kendisinin keşke orada olması gerektiğini, bana asla bu telefonu aldırmayacağını söyledi; fakat telefonumu aldım ve kimse bana bunları anlatmadı ve malesef şimdi N8’i seçtiğime ve Teknosa gibi müşteri memnuniyetinin önemsiz olduğu bir kurumdan aldığıma çok pişmanım. Şayet bedel iadesi yapılmazsa hiç vakit kaybetmeden TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN gereği haklarımı arayacağım.
(TKHK Madde 4: Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. )
Harcanıyorsunuz buralarda, üzülüyorum...