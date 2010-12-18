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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia N8, bu sefer bir derginin kapak fotoğrafı çekiminde konuk oldu

Nokia'nın 12 megapiksel kameraya sahip ilk akıllı telefonu N8, fotoğrafçıların ellerinde...
8 yıl
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Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Nokia N8, bu sefer bir derginin kapak fotoğrafı çekiminde konuk oldu
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Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) - HSDPA (10.2 Mbps) - HSUPA desteği, 680 MHz ARM11 işlemci, 256 MB RAM, 3.5 inç boyutunda 360x640 piksel dokunmatik AMOLED kapasitif ekran, ışık - ivme sensörler, çift mikrofon, 16 GB dahili flash bellek, microSD kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, HDMI portu, RDS'li FM radyo ve 1200 mAh bataryayı bir araya getiren telefonu N8, bilindiği üzere 12 megapiksel çözünürlüğündeki kamerasıyla pek çok rakibinin arasından sıyrılmakta. Akıllı telefonun 28 mm'lik Carl Zeiss objektifli kamerasına, 1/1.83'' boyutlu sensör, otomatik odaklama, xenon flaş, kırmızı göz önleme sistemi, yüz tanıma teknolojisi ve 1280x720 piksel (HD) video kaydı eşlik ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Nokia N8'in Pix isimli bir fotoğraf dergisine konuk olduğu ortaya çıktı. Derginin kapak fotoğrafının çekiminde N8'den yararlanılmış ve kamera donanımlarının iyi bir fotoğrafçı olmak için tek başına yeterli olmadığı; ışığın, kompozisyonun, temanın önemi gösterilmek istenmiş. Bu maddelere Photoshop vb yazılımların kullanımının önemini de dahil edersek yanlış olmaz.

Nokia N8, bu sefer bir derginin kapak fotoğrafı çekiminde konuk oldu
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Çekim aşamaları


http://www.pixmag.co.za/2010/12/pix-magazine-decemberjanuary-2011-cover-shoot-using-the-nokia-n8/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Bende Almak istiyordum N8 ama bu yorumlardan sonra soğudum. Sanırım samsung b5310 alıcam. bunun yerıne bana telefon öneririmisiniz?
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Şehr-i Hüzün 8 yıl

DH Misafiri

Bende Almak istiyordum N8 ama bu yorumlardan sonra soğudum. Sanırım samsung b5310 alıcam. bunun yerıne bana telefon öneririmisiniz?

Samsung Wave veya Sony Ericsson xperia x10
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Turkiye34BJK 8 yıl
usta geçmiş olsun acaba işletim sistemi android olsaydı donma olur muydu umarım n9 12 megapixelden yüksek ve android işletim sistemi olur ama galiba meego olacak eğer nokia derhal bu sorunları çözmezse sony, htc, iphoneu geçmesi zorlaşacak
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DH Misafiri 8 yıl
27 Kasım 2010 tarihinde Neomarin Teknosa’dan (Pendik/İST) 1.049 TL’ye bir Nokia N8 aldım. 12 Mp kamerasıyla dünyanın en iyi telefonu sayılan cihaz, bir gün bile kullanamadan aniden dondu ve bir daha açılmamak üzere kapandı. 28 Kasım günü Teknosa’ya tekrar gidip telefonu, değiştirilmesi talebiyle TeknoAsist’e verdim. KVK Teknik Servisine 29 Kasım’da gönderilen telefon tam bir hafta sonra, 6 Aralık’ta Teknosa’dan gelen bir mesajla ürünümün geldiği ve gelip alabileceğim bildirildi. Almak için gittiğimde telefonum değiştirilmemiş aynısı getirilmiş, hesapta bir yazılım hatası varmış ve yeni yazılım yüklenmişmiş sorun kalmamışmış...Telefonu kullanmaya devam ettim; fakat telefonun navigasyon uygulamasına girdiğimde telefon kendini kapatıyordu, tekrar telefonu 5-10 dakika sonra ya da 30-45 dakika sonra açabildiğim için umursamadığımdan, ürünü kullanmayı devam ettim ve 3 gün sonra telefon açılırken donmaya başladı ve kapandı, bir daha açamadım. 10 Aralık günü tekrar Teknosa’ya gittim. Bu sefer ürünün bedelinin iadesini istedim; fakat öğrendim ki ürünün ödediğim parasını geri alabilmem için ürünün ambalajını açmadan bozuk olup olmadığını üstün öngörülerim yardımıyla anlamam gerekiyormuş (!). Ürün tekrar servise gönderildi... 20 Aralık Pazartesi halen telefonun bedel iadesini beklemekteyim.
İşin ilginç tarafı ise başına bu olay gelen tek kişi de ben değilim. Benim gibi reklamlara aldanıp N8 alan çoğu Teknosa müşterisi ( mağduru) aynı şikayetlerle Teknosa’ya başvurmuş. Bunu Teknosa’da çalışan bir operatörden öğrendim ve bana telefonu kimseye önermediğini, telefonun özelliklerinin yüksek, işletim sisteminin düşük olmasından dolayı sürekli donduğunu kimi zaman da tekrar açılmadığını söyledi. Telefonu aldığım gün kendisinin keşke orada olması gerektiğini, bana asla bu telefonu aldırmayacağını söyledi; fakat telefonumu aldım ve kimse bana bunları anlatmadı ve malesef şimdi N8’i seçtiğime ve Teknosa gibi müşteri memnuniyetinin önemsiz olduğu bir kurumdan aldığıma çok pişmanım. Şayet bedel iadesi yapılmazsa hiç vakit kaybetmeden TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN gereği haklarımı arayacağım.
(TKHK Madde 4: Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. )
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DH Misafiri 8 yıl
hypriex in verdiği ufak progarmı kurdum ve video çektik. sunumda kullandık ve bunu bir telefon çekti dedik kimseyi inandıramadık
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Afyonteam 8 yıl
tetikleyiciyi nasıl yaptilar onu goremedim
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Al PaC 8 yıl
@mbjk, @Batuist

Harcanıyorsunuz buralarda, üzülüyorum...
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Batuist 8 yıl
bence ne kadar uğraşsalarda en basit dslra yaklaşamaz bile
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tahir40 8 yıl
Bi çok donanim sitesinde en iyi donanima sahip telefon, malesef symbian işletim sistemi deniyor... Mümkün değil mi işletim sistemini değiştirmek?
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mbjk 8 yıl
dergi kapağı için muhtesem bi çözünürlük lazım değilki 3 mpx bile yeter fazla bile :) altı üstü A4 boyutu
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
N8 kamera kalitesinin kanıtı. Söylenecek fazla söz yok.
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