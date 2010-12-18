Nokia N8, bu sefer bir derginin kapak fotoğrafı çekiminde konuk oldu

Nokia'nın Symbian^3 işletim sistemi, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) - HSDPA (10.2 Mbps) - HSUPA desteği, 680 MHz ARM11 işlemci, 256 MB RAM, 3.5 inç boyutunda 360x640 piksel dokunmatik AMOLED kapasitif ekran, ışık - ivme sensörler, çift mikrofon, 16 GB dahili flash bellek, microSD kart girişi, 3.5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0, GPS, HDMI portu, RDS'li FM radyo ve 1200 mAh bataryayı bir araya getiren telefonu N8, bilindiği üzere 12 megapiksel çözünürlüğündeki kamerasıyla pek çok rakibinin arasından sıyrılmakta. Akıllı telefonun 28 mm'lik Carl Zeiss objektifli kamerasına, 1/1.83'' boyutlu sensör, otomatik odaklama, xenon flaş, kırmızı göz önleme sistemi, yüz tanıma teknolojisi ve 1280x720 piksel (HD) video kaydı eşlik ediyor.

Geçtiğimiz günlerde Nokia N8'in Pix isimli bir fotoğraf dergisine konuk olduğu ortaya çıktı. Derginin kapak fotoğrafının çekiminde N8'den yararlanılmış ve kamera donanımlarının iyi bir fotoğrafçı olmak için tek başına yeterli olmadığı; ışığın, kompozisyonun, temanın önemi gösterilmek istenmiş. Bu maddelere Photoshop vb yazılımların kullanımının önemini de dahil edersek yanlış olmaz.

Çekim aşamaları

http://www.pixmag.co.za/2010/12/pix-magazine-decemberjanuary-2011-cover-shoot-using-the-nokia-n8/