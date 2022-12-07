Realme UI 4.0 tanıtım tarihi açıklandı: İşte gelecek yenilikler

Realme GT Neo 5 şarj teknolojisi ile rekor kırabilir: 240 W! 1 gün önce eklendi

Realme 10 Pro serisi, Android 13 tabanlı Realme UI 4.0 arayüzüyle gelecek ilk telefon grubu olacak. Şirket, yeni sürümün bir dizi önemli Android 13 özelliğini, aynı zamanda dört temel alanda (tasarım, etkileşim, akıcılık, güvenlik) iyileştirmeler içerdiğini söylüyor. Şirket, şimdiden Realme GT, GT Neo 2, GT Neo 3T, Narzo 50 ve Realme 9 serisi için açık beta güncellemelerini veriyor. İşte Realme 4.0 ile gelecek yenilikler:

Kart stili düzen

Tam Boyutta Gör Yeni Realme 4.0, kartlarda yeni bir denetim merkezinin yanı sıra farklı bilgi segmentlerini kümeleyen kart tarzı bir düzeni benimsiyor.

Kullanıcılar, ek olarak önemli bilgileri hızlı bir şekilde almak için kart stilindeki kontrol merkezini optimize edebilecek. Realme UI 4.0, çiçekli duvar kâğıdı ve gölgeli saat sunuyor.

Akıllı always on display

Tam Boyutta Gör Akıllı etkileşim, telefon kullanma deneyimini daha kişisel hale getiriyor; kullanıcıların günlük işlemlerini kolaylaştırıyor. Yeni dış görünüm, her zaman açık ekran moduna akıllı müzik gibi yeni özellikler ekliyor.

Kullanıcılar, telefonun kilidini açmadan müzik çaları görebilecek. AOD müzik, kullanıcıların beğenebileceği 4 oynatma listesi önerecek. AOD’ye iki kez dokunmak, müzik çaları etkileşimli bir panele dönüştürecek. Yeni Realme arayüzü, çeşitli ve kişiselleştirilebilir AOD emoji ve animasyonlar içeren Bitmoji’yi kullanıyor. Dinamik bilgi işlem motoru sayesinde sistemin genel performansında artış, güç tüketiminde azalma mümkün olacak.

Performans

Şirket, daha sezgisel kaydırma deneyimi veya uygulamalar arasında geçiş yapmak için geliştirilmiş en son Quantum Animation Engine 4.0 ile animasyonlarda da optimizasyonlar yapıldığını söylüyor.

Güvenlik ve gizlilik

Tam Boyutta Gör Otomatik pikselleştirme, Realme UI 4.0 ile gelen yeni özelliklerden biri. Bu, kullanıcıların ekran görüntülerinde kişisel bilgilerini otomatik olarak pikselleştirmesine olanak tanıyor.

Gizlilik açısından, yeni Realme arayüzü, çok çeşitli gizlilik koruma hizmetleri sağladığı iddia edilen gelişmiş şifreleme standardına (AES) dayalı özel kasa adında yepyeni bir gizlilik aracı içeriyor.

Realme UI 4.0 ne zaman tanıtılacak?

Realme UI 4.0, Realme 10 Pro ve 10 Pro Plus modelleri ile birlikte 8 Aralık Perşembe günü tanıtılacak.

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Realme UI 4.0 tanıtım tarihi açıklandı