Nokia, N8 ile kaç milyonluk satış sayısına ulaşmış olabilir ?

Geride bırakmak üzere olduğumuz yılda piyasaya sürdüğü önemli cihazlarının başında gelen N8 ile Finlandiyalı Nokia, kaç milyonluk satış sayısına ulaşmış olabilir ?
Finlandiya merkezli Inderes Oy'in yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre Nokia, 2010 yılının üçüncü çeyreğinin son döneminde satışa sunduğu N8 ile 3,5-4 milyon arası bir satış sayısına ulaşmayı başardı. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre ise N8; Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Finlandiya'da oldukça popüler olduğunu görüyoruz.
4 milyonluk satış sayısı bir telefon için oldukça iyi olsa da rakiplerine göre geri kaldığını rahatlıkla söyleyebileceğimiz Nokia N8 ile ilgili olarak genel yayın yönetmenimiz Mesut Çevik'in hazırladığı inceleme videosuna buradan ulaşabilirsiniz.
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Orijinalden alıntı: miwaly_
quote:
Orijinalden alıntı: farukkk popüler olduğu ülkeler çok ilginç
bana da tam tersine oldukça mantıklı geldi... cahil zenginlerin çok olduğu ülkeler hepsi...
insanları kafana göre nasıl sınıflandırabiliyorsun? burda bir cahil varsa o da sensin..
kardeş araplar çok zeki insanlarda değiller. türkiye de akrab evliliği oranı %21 araplarda %35 .gerizekalı insanın olma olasılığını sen düşün.
istanbulsaglik.gov.tr/...
tercihler ve kullanım şekillerini hatta fiyatı göz önüne alırsak nokia n8den daha iyi cihazlar var hem ucuza hemde aynı fiyata .
1000 tlye bu kadar hantal çalışan bir cihaz hayatımda görmedim . htc desire bile aynı fiyata neredeyse , nokia n8 bu cihazın hızının yanından bile geçemez .
hem 1000 tl para ver hemde hantal olsun , sadece kamera için alınacaksa yazık derim harcanan paraya .
insanları kafana göre nasıl sınıflandırabiliyorsun? burda bir cahil varsa o da sensin..