Nokia, N8 ile kaç milyonluk satış sayısına ulaşmış olabilir ?

Geride bırakmak üzere olduğumuz yılda piyasaya sürdüğü önemli cihazlarının başında gelen N8 ile Finlandiyalı Nokia, kaç milyonluk satış sayısına ulaşmış olabilir ?

Finlandiya merkezli Inderes Oy'in yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre Nokia, 2010 yılının üçüncü çeyreğinin son döneminde satışa sunduğu N8 ile 3,5-4 milyon arası bir satış sayısına ulaşmayı başardı. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre ise N8; Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Finlandiya'da oldukça popüler olduğunu görüyoruz.

4 milyonluk satış sayısı bir telefon için oldukça iyi olsa da rakiplerine göre geri kaldığını rahatlıkla söyleyebileceğimiz Nokia N8 ile ilgili olarak genel yayın yönetmenimiz Mesut Çevik'in hazırladığı inceleme videosuna buradan ulaşabilirsiniz.