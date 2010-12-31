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Nokia, N8 ile kaç milyonluk satış sayısına ulaşmış olabilir ?

8 yıl
50,5b
1
77
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Geride bırakmak üzere olduğumuz yılda piyasaya sürdüğü önemli cihazlarının başında gelen N8 ile Finlandiyalı Nokia, kaç milyonluk satış sayısına ulaşmış olabilir ?

Finlandiya merkezli Inderes Oy'in yaptığı araştırmanın sonuçlarına göre Nokia, 2010 yılının üçüncü çeyreğinin son döneminde satışa sunduğu N8 ile 3,5-4 milyon arası bir satış sayısına ulaşmayı başardı. Araştırmanın bir diğer sonucuna göre ise N8; Malezya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan ve Finlandiya'da oldukça popüler olduğunu görüyoruz.

4 milyonluk satış sayısı bir telefon için oldukça iyi olsa da rakiplerine göre geri kaldığını rahatlıkla söyleyebileceğimiz Nokia N8 ile ilgili olarak genel yayın yönetmenimiz Mesut Çevik'in hazırladığı inceleme videosuna buradan ulaşabilirsiniz.


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Yossi Kohen 7 yıl
quote:
Orijinalden alıntı: miwaly_
quote:
Orijinalden alıntı: farukkk popüler olduğu ülkeler çok ilginç
bana da tam tersine oldukça mantıklı geldi... cahil zenginlerin çok olduğu ülkeler hepsi...
insanları kafana göre nasıl sınıflandırabiliyorsun? burda bir cahil varsa o da sensin..
kardeş araplar çok zeki insanlarda değiller. türkiye de akrab evliliği oranı %21 araplarda %35 .gerizekalı insanın olma olasılığını sen düşün.
istanbulsaglik.gov.tr/...
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DH Misafiri 7 yıl
darkaura arkadaşımızın söylediklerine sonuna kadar katılıyorum
tercihler ve kullanım şekillerini hatta fiyatı göz önüne alırsak nokia n8den daha iyi cihazlar var hem ucuza hemde aynı fiyata .
1000 tlye bu kadar hantal çalışan bir cihaz hayatımda görmedim . htc desire bile aynı fiyata neredeyse , nokia n8 bu cihazın hızının yanından bile geçemez .
hem 1000 tl para ver hemde hantal olsun , sadece kamera için alınacaksa yazık derim harcanan paraya .
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khytr89 7 yıl
miwaly_
farukkk popüler olduğu ülkeler çok ilginç
bana da tam tersine oldukça mantıklı geldi... cahil zenginlerin çok olduğu ülkeler hepsi...

insanları kafana göre nasıl sınıflandırabiliyorsun? burda bir cahil varsa o da sensin..
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HASAN4 7 yıl
ha bırde en önemli şey nokia n8 fotoğraflarına iyi bakın geçe iç mekan çekımlerıne gündüzde oluyor antalya galada ki 5fotonun 1 i nasıl anlatıyım resımde balonlar var baloncuk gibi flas dan mıs dedıler
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darkaura 7 yıl
n8 ilk ciktiginda "guzel telefon ama eski nesil 680mhz islemciyle nokia bu modeli katletmis" demistim. bana symbian kaynaklari daha verimli kullaniyor, android gibi degil, ayrica gpudanda guc aliyor, 680mhz cpu + 333mhz gpu 1ghz guc eder edebiyati yapmislardi. cpu ile gpu frekanslarini topliyarak guc hesabi yapma dehasini savunanlardan biride bir mobil inceleme sitesinin editoruydu yani. hala arada bu dolmalari savunanlar cikiyor. bide "cift cekirdek yuksek frekans isteyenleri hic anlamiyorum, n8in islemcisi her isime yetiyor" diyenler yokmu. 1000+ tl verdigin akilli telefonu alo alodan baska ise kullanmazsan anlamazsin tabi.
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HASAN4 7 yıl
arkadaşlar bursada ki ilk n8 i ben aldım herseferınde lanet okuyorum ben nokia cı bir insanım hayatımdakıi 10telefonun 9u nokia dır n97 facıasından sonra büyük umutla aldım ama hüsran neresını anlatıyım ki navigasyonu çok övdü nokia yazın antalya ölüdeniz istanbul baya gezdim 5para etmez bir navigasyon n8 aşırı yavaş bır makine devamlı takılıyor başka arkadaşlarım da elıne alınca söylüyorlar bir arkadaşım lg optimus mu neydi 899tl ye almış özdilekte yemekteyiz sahibimden.com adresıne giricem girmedi onunki anında şak diye açıyor benimki kitlrnip kalıyor işde o gün telefonu satmaya karar verdım herkese ama herkese anlatıyorum ben yandım siz yanmayın diye doğruya doğru
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hommate01 8 yıl
Ona Bakarsanız nokia 5800 3 Ayda 12 Milyon Tane Sattı Bence N8 Az Satmış...
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grezimonk 8 yıl
mevcut 3-4 marka dışında işe yarayan yok 1. NOKIA 2. Sony Ericsson 3. Motorola 4. LG gerisi hikaye...
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bortecinenumu 8 yıl
Güzel özelliklere sahip
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BekirHan 8 yıl
Bende Samsung Wave (1) aldım Bada haricinde mutluyum...
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korsanzeki168 8 yıl
gece bekçiside cok fena yazı yazmış okunmasını tavsiye ediyorum
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