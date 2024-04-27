Samsung Galaxy S24 FE’nin model numarası ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör 2020 yılında tanıtılan Galaxy S20 FE ile Galaxy FE markasını tekrar yaratan Samsung, geçtiğimiz yıllar içerisinde bu marka için birçok farklı ürün piyasaya sürdü. Yakında seriye eklenmesi beklenen Galaxy S24 FE, şimdi de model numarasıyla ortaya çıktı.

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Samsung Galaxy S24 FE ne zaman tanıtılacak?

RootMyGalaxy tarafından yayınlanan haber, Galaxy S24 FE’yi, Birleşik Krallık’ta bulunan EE operatörünün veri tabanında gözler önüne seriyor. Veri tabanında görüldüğü Galaxy S24 FE, SM-7210U model numarasına sahip olacak. Cihazın tanıtımına uzun bir süre olması, bahsi geçen model numarasının daha sonra değiştirilebilmesine olanak sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Özellikle son yıllarda ciddi anlamda popülerleşen Galaxy FE serisi, önümüzdeki dönemde Samsung’un yatırım yaptığı markalardan biri olacak. Firmanın önümüzdeki aylarda Galaxy Fold FE ve Galaxy Watch FE’yi piyasaya sürmesi bekleniyor. Galaxy S24 FE’nin ise ekim ayında tanıtılması bekleniyordu ancak cihaz hakkında artan sızıntılar, Samsung’un planlarında değişiklik yapmış olabileceğine işaret ediyor. Her halükârda Galaxy S24 FE’nin yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.

Galaxy S24 FE neler sunacak?

Galaxy S24 serisinin önemli özelliklerini uygun fiyata sunmak için geliştirilen Galaxy S24 FE’nin özellikleri gizemini koruyor. Cihaz muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 yonga setina yer verecek. Ayrıca Samsung’un yeni Galaxy FE modelinde de Galaxy AI yapay zekâ özelliklerine yer vermesi bekleniyor.

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