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    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S24 FE’nin model numarası ortaya çıktı

    Samsung’un fiyat performans oranı ile dikkat çeken Galaxy FE serisi büyümeye devam ediyor. Bir süredir sızıntılara konu olan Galaxy S24 FE’nin şimdi de model numarası ortaya çıktı.
    Samsung Galaxy S23 FE Tam Boyutta Gör
    2020 yılında tanıtılan Galaxy S20 FE ile Galaxy FE markasını tekrar yaratan Samsung, geçtiğimiz yıllar içerisinde bu marka için birçok farklı ürün piyasaya sürdü. Yakında seriye eklenmesi beklenen Galaxy S24 FE, şimdi de model numarasıyla ortaya çıktı.

    Samsung Galaxy S24 FE ne zaman tanıtılacak?

    RootMyGalaxy tarafından yayınlanan haber, Galaxy S24 FE’yi, Birleşik Krallık’ta bulunan EE operatörünün veri tabanında gözler önüne seriyor. Veri tabanında görüldüğü Galaxy S24 FE, SM-7210U model numarasına sahip olacak. Cihazın tanıtımına uzun bir süre olması, bahsi geçen model numarasının daha sonra değiştirilebilmesine olanak sağlıyor.

    EE veri tabanında görüntülenen Galaxy S24 FE Tam Boyutta Gör
    Özellikle son yıllarda ciddi anlamda popülerleşen Galaxy FE serisi, önümüzdeki dönemde Samsung’un yatırım yaptığı markalardan biri olacak. Firmanın önümüzdeki aylarda Galaxy Fold FE ve Galaxy Watch FE’yi piyasaya sürmesi bekleniyor. Galaxy S24 FE’nin ise ekim ayında tanıtılması bekleniyordu ancak cihaz hakkında artan sızıntılar, Samsung’un planlarında değişiklik yapmış olabileceğine işaret ediyor. Her halükârda Galaxy S24 FE’nin yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.

    Galaxy S24 FE neler sunacak?

    Galaxy S24 serisinin önemli özelliklerini uygun fiyata sunmak için geliştirilen Galaxy S24 FE’nin özellikleri gizemini koruyor. Cihaz muhtemelen Snapdragon 8 Gen 3 veya Exynos 2400 yonga setina yer verecek. Ayrıca Samsung’un yeni Galaxy FE modelinde de Galaxy AI yapay zekâ özelliklerine yer vermesi bekleniyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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