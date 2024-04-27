Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Google Pixel 8a tanıtım videosu sızdırıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

    Google, I/O 2024 etkinliğinde yeni Pixel cihazlarını da tanıtacak. Etkinlik öncesinde Google Pixel 8a'nın yapay zeka özelliklerini gösteren tanıtım videosu sızdırıldı.
    Google Pixel 8a tasarımı ve özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Google Pixel 8a, yakında Google I/O etkinliğinde tanıtılacak. Resmî duyuru öncesinde Pixel 8a’nın tasarımından yapay zeka özelliklerine tüm detayları sızdırıldı. İşte Google Pixel 8a hakkında tüm bilinenler:

    Google Pixel 8a, kullanıcıların grup fotoğraflarında en iyi sonucu almalarına yardımcı olacak Best Take özelliğiyle gelecek. Bu özellik, kullanıcıların birden fazla çekime dokunup kişinin en iyi çıkan yüzünü seçmesine olanak tanıyacak. Bir diğer özellik Circle to Search. Bu özelliği Galaxy S24 serisinden biliyoruz; artık Pixel telefonlarda da kullanılabilecek. Sesli aramaları ve daha fazlasını çeviren Live Translate özelliği de Samsung’un ardından  Google telefonlarda olacak. Pixel 8a, ayrıca kullanıcıların gereksiz arka plan seslerini kaldırmalarına olanak tanıyacak Audio Magic Eraser ile gelecek. E-postanın özetini alma, yapay zekanın arayan hakkında bilgi vermesi gibi başka özellikler de olacak.

    Teknik özellik olarak, Pixel 8a, beklendiği gibi Google Tensor G3 işlemciden güç alacak. Bu, geçen sonbaharda çıkan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’da bulunan işlemci. Tanıtım görsellerinde hızı şarjdan bahsediliyor ancak bir değer paylaşılmamış; telefonun en fazla 30w hızda şarj olması bekleniyor. Telefonun yedi yıl güvenlik güncellemesi alacağı belirtiliyor.

    Google Pixel 8a özellikleri (beklenen)

    • Ekran: 6.1 inç, 120Hz, OLED
    • İşlemci: Google Tensor G3
    • Bellek: 8 GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Arka kamera: 64MP ana kamera + 13MP ultra geniş
    • Batarya: 4500 mAh
    • Yazılım: Android 14
    • Boyut: 152.1 x 72.6 x 8.9 mm
    • Renk: Mavi, yeşil, siyah ve bej
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 5 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yazısız mavi ekran hatası dikloron ampul içilirse ne olur ford focus 1.6 tdci yakıt tüketimi forum asus format tuşu passat 1.6 tdi impression yorum

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10 Pro KI7
    Tecno Mobile Spark 10 Pro KI7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15 G4 AMN 82YU00QKTX
    Lenovo V15 G4 AMN 82YU00QKTX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız