Google Pixel 8a tanıtım videosu sızdırıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Google Pixel 8a, kullanıcıların grup fotoğraflarında en iyi sonucu almalarına yardımcı olacak Best Take özelliğiyle gelecek. Bu özellik, kullanıcıların birden fazla çekime dokunup kişinin en iyi çıkan yüzünü seçmesine olanak tanıyacak. Bir diğer özellik Circle to Search. Bu özelliği Galaxy S24 serisinden biliyoruz; artık Pixel telefonlarda da kullanılabilecek. Sesli aramaları ve daha fazlasını çeviren Live Translate özelliği de Samsung’un ardından Google telefonlarda olacak. Pixel 8a, ayrıca kullanıcıların gereksiz arka plan seslerini kaldırmalarına olanak tanıyacak Audio Magic Eraser ile gelecek. E-postanın özetini alma, yapay zekanın arayan hakkında bilgi vermesi gibi başka özellikler de olacak.
Teknik özellik olarak, Pixel 8a, beklendiği gibi Google Tensor G3 işlemciden güç alacak. Bu, geçen sonbaharda çıkan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’da bulunan işlemci. Tanıtım görsellerinde hızı şarjdan bahsediliyor ancak bir değer paylaşılmamış; telefonun en fazla 30w hızda şarj olması bekleniyor. Telefonun yedi yıl güvenlik güncellemesi alacağı belirtiliyor.
Google Pixel 8a özellikleri (beklenen)
- Ekran: 6.1 inç, 120Hz, OLED
- İşlemci: Google Tensor G3
- Bellek: 8 GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Arka kamera: 64MP ana kamera + 13MP ultra geniş
- Batarya: 4500 mAh
- Yazılım: Android 14
- Boyut: 152.1 x 72.6 x 8.9 mm
- Renk: Mavi, yeşil, siyah ve bej
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.