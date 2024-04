Google Pixel 8a tanıtım videosu sızdırıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

Tam Boyutta Gör Google Pixel 8a, yakında Google I/O etkinliğinde tanıtılacak. Resmî duyuru öncesinde Pixel 8a’nın tasarımından yapay zeka özelliklerine tüm detayları sızdırıldı. İşte Google Pixel 8a hakkında tüm bilinenler:

Google Pixel 8a'nın fiyatı sızdırıldı: İşte beklenen özellikler 5 gün önce eklendi

Google Pixel 8a, kullanıcıların grup fotoğraflarında en iyi sonucu almalarına yardımcı olacak Best Take özelliğiyle gelecek. Bu özellik, kullanıcıların birden fazla çekime dokunup kişinin en iyi çıkan yüzünü seçmesine olanak tanıyacak. Bir diğer özellik Circle to Search. Bu özelliği Galaxy S24 serisinden biliyoruz; artık Pixel telefonlarda da kullanılabilecek. Sesli aramaları ve daha fazlasını çeviren Live Translate özelliği de Samsung’un ardından Google telefonlarda olacak. Pixel 8a, ayrıca kullanıcıların gereksiz arka plan seslerini kaldırmalarına olanak tanıyacak Audio Magic Eraser ile gelecek. E-postanın özetini alma, yapay zekanın arayan hakkında bilgi vermesi gibi başka özellikler de olacak.

Teknik özellik olarak, Pixel 8a, beklendiği gibi Google Tensor G3 işlemciden güç alacak. Bu, geçen sonbaharda çıkan Pixel 8 ve Pixel 8 Pro’da bulunan işlemci. Tanıtım görsellerinde hızı şarjdan bahsediliyor ancak bir değer paylaşılmamış; telefonun en fazla 30w hızda şarj olması bekleniyor. Telefonun yedi yıl güvenlik güncellemesi alacağı belirtiliyor.

Google Pixel 8a özellikleri (beklenen)

Ekran: 6.1 inç, 120Hz, OLED

İşlemci: Google Tensor G3

Bellek: 8 GB RAM

Depolama: 128GB, 256GB

Arka kamera: 64MP ana kamera + 13MP ultra geniş

Batarya: 4500 mAh

Yazılım: Android 14

Boyut: 152.1 x 72.6 x 8.9 mm

Renk: Mavi, yeşil, siyah ve bej

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Android Haberleri

Google Pixel 8a tanıtım videosu sızdırıldı: İşte tasarımı