OnePlus Nord 4’te kullanılacak yonga seti belli oldu

Nord ailesi Snapdragon’dan güç alacak
Güvenilir kaynakları ile bilinen Yogesh Brar, OnePlus’ın yeni Nord modellerini detaylandırdı. Bu rapora göre OnePlus Nord 4, 4nm sürecinde üretilen Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Snapdragon 7+ Gen 3; 2.6GHz hızında çalışan 1 Cortex-X4 çekirdeğinden, 2.6GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A720 ve 1.9GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-A520 çekirdeğine sahip. GPU tarafında da ciddi iyileştirmelere sahip olan yonga seti, geniş dil modeli ve geniş görüş modeli gibi yapay zekâ modellerini de doğrudan destekliyor.
İddialara göre merakla beklenen Nord 4, OnePlus Ace 3V’nin özelleştirilmiş bir versiyonu olacak. Snapdragon 7+ Gen 3 ile gelen Ace 3V’nin aynı zamanda 6500mAh batarya, 100W hızlı şarj ve 1.5K çözünürlüğünde OLED ekrana sahip olduğunu hatırlatalım.
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.