OnePlus Nord 4’te kullanılacak yonga seti belli oldu

Tam Boyutta Gör Android pazarının en beğenilen isimlerinden olan OnePlus, geçtiğimiz yıllarda fiyat performans odaklı Nord markasını tanıtmıştı. Bu süre içerisinde birçok farklı Nord markasına ait telefon tanıtan firma, yeni nesil Nord ailesi için çalışmalara devam ediyor. İddialara göre bu telefonlar, yonga setleri ile oldukça dikkat çekecek.

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Nord ailesi Snapdragon’dan güç alacak

Güvenilir kaynakları ile bilinen Yogesh Brar, OnePlus’ın yeni Nord modellerini detaylandırdı. Bu rapora göre OnePlus Nord 4, 4nm sürecinde üretilen Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Snapdragon 7+ Gen 3; 2.6GHz hızında çalışan 1 Cortex-X4 çekirdeğinden, 2.6GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A720 ve 1.9GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-A520 çekirdeğine sahip. GPU tarafında da ciddi iyileştirmelere sahip olan yonga seti, geniş dil modeli ve geniş görüş modeli gibi yapay zekâ modellerini de doğrudan destekliyor.

İddialara göre merakla beklenen Nord 4, OnePlus Ace 3V’nin özelleştirilmiş bir versiyonu olacak. Snapdragon 7+ Gen 3 ile gelen Ace 3V’nin aynı zamanda 6500mAh batarya, 100W hızlı şarj ve 1.5K çözünürlüğünde OLED ekrana sahip olduğunu hatırlatalım.

OnePlus Nord CE 4 Lite neler sunacak?

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz haftalarda Nord CE 4 akıllı telefonunu tanıtan OnePlus, bu ürünün daha uygun fiyatlı versiyonu için çalışmalara başladı. Brar’a göre OnePlus, Nord CE 4 Lite olarak adlandıracağı orta seviye telefonun Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisine yer verecek. Cortex-A78 ve Cortex-A55 kümelerine sahip olan ve 4nm sürecinde üretilen bu yonga seti, Snapdragon 695’e kıyasla ciddi performans iyileştirmelerine sahip olarak geliyor. Her iki telefonun da önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.

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