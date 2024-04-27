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    Anlık Bildirim

    OnePlus Nord 4’te kullanılacak yonga seti belli oldu

    Android pazarının en popüler isimlerinden olan OnePlus, orta seviye segmentine önemli bir isim eklmeye hazırlanıyor. İddialara göre Nord 4, oldukça güçlü bir yonga setine sahip olacak.
    OnePlus Ace 3V Tam Boyutta Gör
    Android pazarının en beğenilen isimlerinden olan OnePlus, geçtiğimiz yıllarda fiyat performans odaklı Nord markasını tanıtmıştı. Bu süre içerisinde birçok farklı Nord markasına ait telefon tanıtan firma, yeni nesil Nord ailesi için çalışmalara devam ediyor. İddialara göre bu telefonlar, yonga setleri ile oldukça dikkat çekecek.

    Nord ailesi Snapdragon’dan güç alacak

    Güvenilir kaynakları ile bilinen Yogesh Brar, OnePlus’ın yeni Nord modellerini detaylandırdı. Bu rapora göre OnePlus Nord 4, 4nm sürecinde üretilen Snapdragon 7+ Gen 3 işlemcisinden güç alacak. Snapdragon 7+ Gen 3; 2.6GHz hızında çalışan 1 Cortex-X4 çekirdeğinden, 2.6GHz hızında çalışan 4 adet Cortex-A720 ve 1.9GHz hızında çalışan 3 adet Cortex-A520 çekirdeğine sahip. GPU tarafında da ciddi iyileştirmelere sahip olan yonga seti, geniş dil modeli ve geniş görüş modeli gibi yapay zekâ modellerini de doğrudan destekliyor. 

    İddialara göre merakla beklenen Nord 4, OnePlus Ace 3V’nin özelleştirilmiş bir versiyonu olacak. Snapdragon 7+ Gen 3 ile gelen Ace 3V’nin aynı zamanda 6500mAh batarya, 100W hızlı şarj ve 1.5K çözünürlüğünde OLED ekrana sahip olduğunu hatırlatalım.

    OnePlus Nord CE 4 Lite neler sunacak?

    OnePlus Nord CE 4 Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz haftalarda Nord CE 4 akıllı telefonunu tanıtan OnePlus, bu ürünün daha uygun fiyatlı versiyonu için çalışmalara başladı. Brar’a göre OnePlus, Nord CE 4 Lite olarak adlandıracağı orta seviye telefonun Snapdragon 6 Gen 1 işlemcisine yer verecek. Cortex-A78 ve Cortex-A55 kümelerine sahip olan ve 4nm sürecinde üretilen bu yonga seti, Snapdragon 695’e kıyasla ciddi performans iyileştirmelerine sahip olarak geliyor. Her iki telefonun da önümüzdeki aylarda tanıtılması bekleniyor.
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 2 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 3 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 5 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 6 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 7 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 7 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 7 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 8 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 8 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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