Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'nun yeni özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör Bu yılın ilk çeyreğinde Çin'de büyük bir lansman etkinliği gerçekleştirmeye hazırlanan Vivo, bu etkinlik sırasında muhtemelen Dimensity 9300 çipine sahip Vivo Pad 3, Vivo X100s ve Vivo X Fold 3 serisi katlanabilir telefonlar da dahil olmak üzere birden fazla ürününü piyasaya sürecek. Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'dan oluşan serinin yeni özellikleri ise tipster Digital Chat Station'ın(DCS) Weibo paylaşımı sayesinde ortaya çıktı.

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İşte Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'nun beklenen özellikleri:

Tipster Digital Chat Station tarafından yakın zamanda yayınlanan bir Weibo gönderisi, Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'nun hangi özelliklere sahip olacağına ışık tuttu. Paylaşıma göre Vivo X Fold 3, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılacak. Buna karşılık X Fold 3 Pro'nun ise daha yeni Snapdragon 8 Gen 3 SoC'ye sahip olması bekleniyor. Ayrıca tipster, X Fold 3'ün mühendislik prototipinin 64 megapiksel OV64B periskop telefoto kameradan yoksun olduğunu da söyledi.

Tam Boyutta Gör Paylaşıma göre Vivo X Fold 3, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcı ve 50W kablosuz şarj gibi özelliklerden yoksun olacak ve Pro versiyonuna göre daha hafif ve daha uygun fiyatlı olacak. Pro modelinin dış ekranının ve iç katlanabilir ekranının ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüyle entegre edilmesi beklenirken 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı desteklemesi de oldukça muhtemel. Son olarak Pro modelinin iç LTPO paneli 2K çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyecektir.

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Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'nun yeni özellikleri ortaya çıktı