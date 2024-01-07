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    Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'nun yeni özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

    2024'ün ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi beklenen Vivo'nun katlanabilir cihazları X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'nun yeni özellikleri ortaya çıktı. İşte beklenen özellikler:
    Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'nun yeni özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Bu yılın ilk çeyreğinde Çin'de büyük bir lansman etkinliği gerçekleştirmeye hazırlanan Vivo, bu etkinlik sırasında muhtemelen Dimensity 9300 çipine sahip Vivo Pad 3, Vivo X100s ve Vivo X Fold 3 serisi katlanabilir telefonlar da dahil olmak üzere birden fazla ürününü piyasaya sürecek. Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'dan oluşan serinin yeni özellikleri ise tipster Digital Chat Station'ın(DCS) Weibo paylaşımı sayesinde ortaya çıktı. 

    İşte Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'nun beklenen özellikleri:

    Tipster Digital Chat Station tarafından yakın zamanda yayınlanan bir Weibo gönderisi, Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'nun hangi özelliklere sahip olacağına ışık tuttu. Paylaşıma göre Vivo X Fold 3, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılacak. Buna karşılık X Fold 3 Pro'nun ise daha yeni Snapdragon 8 Gen 3 SoC'ye sahip olması bekleniyor. Ayrıca tipster, X Fold 3'ün mühendislik prototipinin 64 megapiksel OV64B periskop telefoto kameradan yoksun olduğunu da söyledi.

    Vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro'nun yeni özellikleri ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Paylaşıma göre Vivo X Fold 3, ultrasonik ekran içi parmak izi tarayıcı ve 50W kablosuz şarj gibi özelliklerden yoksun olacak ve Pro versiyonuna göre daha hafif ve daha uygun fiyatlı olacak. Pro modelinin dış ekranının ve iç katlanabilir ekranının ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüyle entegre edilmesi beklenirken 100W kablolu ve 50W kablosuz şarjı desteklemesi de oldukça muhtemel. Son olarak Pro modelinin iç LTPO paneli 2K çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızını destekleyecektir.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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