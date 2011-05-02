Nokia N8'in renk seçeneklerine Pembe de ekleniyor

Windows Phone platformunu kullanan yeni nesil akıllı telefonları için kapalı kapılar ardında çalışmalarına devam eden Nokia, son dönemdeki en popüler modeli olan N8 için renk seçeneklerini arttırıyor. Firma tarafından yapılan resmi açıklamaya göre hali hazırda pek çok renge sahip olan N8'e yeni renk seçeneği olarak Pembe de ekleniyor.

Pantone tarafından 2011'in rengi olarak gösterilen Pembe ile Nokia N8 daha fazla sayıda bayan kullanıcıya ulaşacak gibi görünüyor zira son aylarda pembe renkli kılıfıların ciddi satış rakamlarına ulaştığı net bir şekilde gözlemlenebilmekte. Nokia N8'in Pembe renkli versiyonu donanım olarak herhangi bir farklılık içermiyor ancak yazılım tarafında Anna güncellemesiyle birlikte geliyor. Bilindiği üzere Symbian ^3'ün Anna versiyonu üç kat hızlanan tarayıcı, yeni ikonlar ve yeni sanal klavye gibi 50 civarında güncelleme içeriyor.

Pembe renkli Nokia N8'in ne zaman çıkacağı açıklanmamakla birlikte kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Editörün Notu: Nokia N8 ve C7 gibi Symbian ^3 tabanlı mevcut modeller için de Anna gücnellemesinin yakın gelecekte yayınlanması bekleniyor.