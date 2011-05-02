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Nokia N8'in renk seçeneklerine Pembe de ekleniyor

8 yıl
22,7b
1
54
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia N8'in renk seçeneklerine Pembe de ekleniyor
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Windows Phone platformunu kullanan yeni nesil akıllı telefonları için kapalı kapılar ardında çalışmalarına devam eden Nokia, son dönemdeki en popüler modeli olan N8 için renk seçeneklerini arttırıyor. Firma tarafından yapılan resmi açıklamaya göre hali hazırda pek çok renge sahip olan N8'e yeni renk seçeneği olarak Pembe de ekleniyor.

Pantone tarafından 2011'in rengi olarak gösterilen Pembe ile Nokia N8 daha fazla sayıda bayan kullanıcıya ulaşacak gibi görünüyor zira son aylarda pembe renkli kılıfıların ciddi satış rakamlarına ulaştığı net bir şekilde gözlemlenebilmekte. Nokia N8'in Pembe renkli versiyonu donanım olarak herhangi bir farklılık içermiyor ancak yazılım tarafında Anna güncellemesiyle birlikte geliyor. Bilindiği üzere Symbian ^3'ün Anna versiyonu üç kat hızlanan tarayıcı, yeni ikonlar ve yeni sanal klavye gibi 50 civarında güncelleme içeriyor.

Pembe renkli Nokia N8'in ne zaman çıkacağı açıklanmamakla birlikte kısa süre içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Editörün Notu: Nokia N8 ve C7 gibi Symbian ^3 tabanlı mevcut modeller için de Anna gücnellemesinin yakın gelecekte yayınlanması bekleniyor.

Nokia N8'in renk seçeneklerine Pembe de ekleniyor
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elektronikmühendisi 8 yıl en beğenilen
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8 Yanıt Yanıtla +26
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Lepanto 8 yıl
Pembesini çıkaracaklarına önce güncellemesini çıkarsınlar artık! Anna gelir belki bu sene de Belle 2012'ye kalacak bu gidişle...
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DH Misafiri 7 yıl
bence pembe güzel olmuş ama kırmızı olsatdı daha sewinirdim bu telefndan alcam pembe renginden yurt dışında daha kolay bulunur ordan alcam tabi bulamazsam en ideal renk siyah alıcam
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KroLyne93 7 yıl
tamam olay bitmiş :D
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napolyon94 8 yıl
bu forumda symbianı bi tek ben mi seviyorum ?symbian bu kadar mı degersiz gözünüzde?
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jvcjvc 8 yıl

napolyon94
bu forumda symbianı bi tek ben mi seviyorum ?symbian bu kadar mı degersiz gözünüzde?

Malesef.
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Master_Evil 8 yıl

napolyon94

bu forumda symbianı bi tek ben mi seviyorum ?symbian bu kadar mı degersiz gözünüzde?

ios ile androidler'e fm transmitter gelmiyor o yüzden nokia N8 ve symbian'a devam
Yanıtla +2
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SERKAN BEY 8 yıl

napolyon94

bu forumda symbianı bi tek ben mi seviyorum ?symbian bu kadar mı degersiz gözünüzde?

Yok arkadaşım bende seviyorum yemişim android'ini İos'unu..
Bu arada ElektronikMühendisi arkadaşta C7 kullanır ama Symbian'a laf söyler nedense beğenmiyorsan sat başka telefon al kardeşim,eşşek benzetmeside hiç güzel olmamış ayrıca [>:]
Yanıtla +3
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jvcjvc 8 yıl
Nokia eskiden her segmentte basariliydi. Simdi ust ve orta ust segmentte eridi. Basit telefonlardan kazaniyor nokia. Ve gelismis ulkelerdeki ust sinif telefon pazarinda tamamen yok oldu. Kullanilan isletim sistemleri yuzdesi vardi, ios ve androidli telefonlar bati avrupanin tamamini ele gecirmisti, dogu avrupa symbiandaydi ama fark da bayagi dusmustu.
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kesbi 8 yıl
Ben her dakka nokiaya sövüyorum ama geçen yine bi nokia aldım. Bi tek renksiz ekran onda vardı. 1280 aldım. Alo demek için iş telefonu olarak aldım. Güneşte rahat okunması için renksiz olsun istedim. Ama bunu bile becerememişler. İlk çıktığında 15. melodiye ayarlayınca telefon reset atıyor ve bazen hiç açılmıyormuş. Sonra güncelleme gelmiş. Bir de çoğunda konuşma sesi handsfreeye yakın dışardan duyuluyormuş. Yani anlayacağınız en dandik telefonu bile yapamaz hale gelmiş nokia. Akıllı telefonu nasıl yapsınlar. Tabi bunu da adet olarak satıştan sayıyorlar.
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eeevrim 8 yıl
tam polyanacı nokia pembesi olmuş :D...
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napolyon94 8 yıl
performansı ne kadar farklı acaba
:P Şaka Şaka :D
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Volkanbaba 8 yıl
Bayanlar alır desek nokia alan bayanda kalmadı hangi bayan alsın bu telefonu?
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android137 8 yıl
Bayanlar için hoş bir renk olmuş :)
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obenberk 8 yıl
iPhone Beyaz'a rakip beyler.
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BraVe_06 8 yıl
Bunlar neden anket yaptılar o zaman. Yanlış hatırlamıyorsam anket sonucunda kırmızı çıkmıştı.
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acmtncy 8 yıl
kadınların ilgisini çekmek için n8'i pembe yapmasına gerek yok çünkü n8 kadınlara göre bir telefon değil. kaba bir görünümü var. kadınlar daha çok c7 tercih eder.
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Einstein 8 yıl
Yeni model adıyla sunmasını beklerdim Nokia'dan.
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