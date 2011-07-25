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Nokia N9, 19 Ağustos'ta pazara sunulabilir

7 yıl
16,7b
1
49
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Nokia resmi tanıtımını kısa bir süre önce yaptığı MeeGo işletim sistemli yeni nesil akıllı telefonu N9 için henüz satış tarihini açıklamış değil. Hem tasarım hem de donanım özellikleriyle Nokia'nın şimdiye kadar hazırladığı en iddialı telefon olan N9 için Rusya ve Kazakistan kaynaklı bazı haberlere göre telefonun satışı, 19 Ağustos'ta başlayabilir.

3.9-inç büyüklüğünde ekrana ve 1GHz'de çalışan tek çekirdekli TI OMAP 3630 işlemcisine sahip olan telefon için Nokia, uzun dönemli bir güncelleme planı yaptığını açıklamıştı. Bu önemli bir detay zira Windows Phone 7 platformuna adapte olan ve N9 ile gelitirici versiyonu olan N950 haricinde MeeGo telefon çıkarması beklenmeyen Nokia, yeni güncellemeler ile telefonun yazılımını taze tutacağını ifade ediyor.

Nokia N9'un 16 GB'lık versiyonunun 660$'dan, 64 GB'lık versiyonunun ise 749$'dan gelmesi beklenirken, 19 Ağustos iddiasını ortaya atan Kazak sitedeki fiyat ise 686$. 

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Mühendis Kafası 7 yıl
onu bunu bilmem, bir android kullanıcısı olarak diyebilirim ki bu telefon bana sıcak geliyor
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sharpie 7 yıl
kamerasıyla ilgili konuşanların n9'un diyafram açıklığından haberleri varmı acaba merak ettim. ben söyliyeyim. f2.2
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Mr. Jingles 7 yıl
Şu cihaz gelsin büyük ihtimalle geçeceğim cihaz olacak. Android, WP gibi sistemler zaten eninde sonunda elimizden geçer bir şekilde. Ama MeeGo'yu çevremizde görme şansımız az olacağı için bu cihazı almayı planlıyorum, tabi ülkemize gelirse. Inşallah N900'de yapılanı yapmazlar da ülkemize giriş yapar.
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SaatliBomba 7 yıl
dehşet bir telefon
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v0ld3m0rt1s 7 yıl
Ya beyler takılmayın kesinlikle gelcek. Bazı Nokia Shoplar önsipariş dahai alıyorlar. Bakınız FCC incelemesinde Nokia N9'un ülkelere ait ufak detayları.
fjallfoss.fcc.gov/...
mynokiablog.com/...
ki zaten normal sayfasında. Bırakın Türkiye2yi ne İngiltere ne Almanya ne de Fransa mevcut ki bu ülkelere mecbur gelmesi gerekiyor :)
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v0ld3m0rt1s 7 yıl
silver021
görmende mümkün olmaz. nokiayıcıyım diyor adam tapıyor resmen markaya ya. malesef bizim insanlarımızda bu var. nokiamı oooo süper applemı şahane. samsung ekranlarını işlemcilerini bile kendisi üretip nokiayaya applea yediriyor bunlar daha nokianın appleın peşindeler. :D SGS 2 dünyanın en iyi telefonu seçildi laptoptan daha akışkan seri desemde gider gene en vasat telefona 1500 TL yi yapıştırır sırf marka adı altında. bu insanlara laf söz anlatmak mümkün değil. ben avea bayisinde çalışıyorum hergün birtane çocuk karşıma gelip ağlıyor sızlıyor annesinin yanında yok bana apple al yok bilmem ne. :) işte bunların fanatiklikleride buna benziyor. ağlamak zırlamak.

karkaura k.bakma karışıklık olmuş :)
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darkaura 7 yıl
onemli degil.

ama arkadas o noktada hakli. iphoneun da nokianin bazi modellerininde islemcilerini samsung uretiyor. hepsi arm islemci ama arm kendi uretim yapmiyan bir firma. sadece genel tasarimi uretip lisans haklarini satiyor. samsung gibi firmalarda bu genel sablon uzeirnden ihtiyaclarina gore degisiklik yaparak kendi islemcilerini uretiyorlar.

ornegin nokia n8 ARM11 680 MHz Samsung K5W4G2GACA-AL54 islemcisini kullaniyor.
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Al PaC 7 yıl
Nokia müşteri desteğiyle bugün yaptığım konuşmada cihazın şu aşamada Türkiye'ye girişi olmadığını, yıl sonuna doğru netleşeceğini söyledi. Zaten net bir şey söyleyebilmek şu an için pek mümkün değil. Cihaz Türkiye piyasasında satışa sunulacak mı dediğimde ise, yıl sonuna doğru netleceşeğini söyledi. Artık ne kadar doğru ne kadar yanlış bilemiyorum.
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v0ld3m0rt1s 7 yıl
K.bakmayın ama ağzı olan konuşmuş.
Öncelikle silver021
1 Ghz işlemci eski diyorsun. Doğrudur. Peki çift çekirdek tegralı androidleri görüyoruz oyuları çalıştırmaktan aciz ve 2008 de çıkmış N900 bakınız çatır çatır HD oyunları oynatıyor. Maxicep Maemo'da
N9 donanımsal olarak usb-otg, fm alıvı ve verici, nfc destekliyor sadece yazılımla gelecek ve bu nokianın çıkardığı bir yazılım değil geliştiricilerden gelen yazılım ile olacak.(Nokia desteğini kesecek diye laf vuran aradaşlara duyrulur.) full hd video oynatma, adobe flash player, cart curt hepsi geliştiricilerin desteğiyle gelecek. Bkz Nokia N900
Ayrıca Nokia N950(developer kit) dağıtıldı. N9 ile aynı donanıma sahip işlemci, gpu vs. Kim youtube baktı incelemelerine ? N950 vs. İphone 4 yazın bakalım ne göreceksiniz ?
Yine youtube Nokia N9 yazıp irili ufaklı incelemeleri izlemenizi öneriyorum. Ondan sonra gelip burda n9 u kötüleyin. onlarca programı aynı anda çalıştırıpda kasılmayan telefon görürsünüz. 1ghz eski işlemci ne de olsa değil mi ?
Bu arada Nokia N9 gorilla glass cama sahip. Hani yok çizildi soyuldu vs. N8 deki gibi aliminyum kasası var. Youtube da bakabilirsiniz N8 stress test vs. Gorilla glass ve kasa sağlamlığına bakın.
Ayrıca kimse değinmemiş Dünya'da ilk ve şimdilik tek olan Dolby Digital destekli hoparlöre sahip bu telefon ? Ses konusunda kıyaslanam yapılamaz yani :)
Ayrıca kulaklıktan HDMI çıkışı yapılabiliyor ama ne derece kaliteli olur bilemiyorum. Birde Televizyona bağlayınca ne olacak ben onu anlamıyorum düşük çözünürlüğe sahip telefon 1080p ekran da ne gibi bir keyif verebilir ?
Ayrıca destek vs. verilmeyecek diyorsunuz. Öncelikle Nokia Yönetim kurulu başkanının tweetlerine bakın. Yıllarca Desteklenecek diye bir yazı mı gördüm orada ? Ayrıca Intel ve LG de MeeGo'nun arkasında ? Samsung Netbook duyurdo Samsung N100 MeeGo işletim sistemli ? Android kullanamıyormuydu Samsung.
Kral Android yerine 5 para etmeyecek geleceği belirsiz olan MeeGO'yu koydu ?
Burda telefon ile işletim sistemi ile hiçbir bilgisi olmayan insanlar N9 hakkında atıp tutumuş. Yok şu eksik bu eksik şöyle böyle. SGS2 bin basar vs. vs.
Gerçi doğrudur Nokia Mühendisleri boşa ekmek yiyor sizin gibi dehalar duruken :)
Bu arada yorumların tamamını şimdi okudum. Samgun kendi ekranlarını üretiyor demişsin doğrudur.
@darkaura
Peki Kendi İşlemcileri derken neyi kastettin ? SGS2 de kullandığı ARM Cortex A9 dan bahsdiyor olamazsın heralde ? Daha ne diyim ben helal olsun.
@silver021, ædarkaura
Sırf Nokia etiketi var diyo alıyorlar diyorsun. Peki sende sırf Nokia etiketi var diye sövmüşsün resmen cihaza. Youtube a gir bi bak.
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Hirotaro 7 yıl
N9 kesinlikle hayal kırıklığı yaratacak. güya N8 in halefi olarak çıkıyor ama en basit örnekle N8 deki Xenon Flashı kaldırıp dual led flash saçmalığını koyuyorsun.Nokia sen hiç akıllanmayacaksın ,müşterilere de keriz yerine koymaya devam ediyorsun
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DH Misafiri 7 yıl
K.bakmayın ama ağzı olan konuşmuş.
Öncelikle silver021
1 Ghz işlemci eski diyorsun. Doğrudur. Peki çift çekirdek tegralı androidleri görüyoruz oyuları çalıştırmaktan aciz ve 2008 de çıkmış N900 bakınız çatır çatır HD oyunları oynatıyor. Maxicep Maemo'da
N9 donanımsal olarak usb-otg, fm alıvı ve verici, nfc destekliyor sadece yazılımla gelecek ve bu nokianın çıkardığı bir yazılım değil geliştiricilerden gelen yazılım ile olacak.(Nokia desteğini kesecek diye laf vuran aradaşlara duyrulur.) full hd video oynatma, adobe flash player, cart curt hepsi geliştiricilerin desteğiyle gelecek. Bkz Nokia N900
Ayrıca Nokia N950(developer kit) dağıtıldı. N9 ile aynı donanıma sahip işlemci, gpu vs. Kim youtube baktı incelemelerine ? N950 vs. İphone 4 yazın bakalım ne göreceksiniz ?
Yine youtube Nokia N9 yazıp irili ufaklı incelemeleri izlemenizi öneriyorum. Ondan sonra gelip burda n9 u kötüleyin. onlarca programı aynı anda çalıştırıpda kasılmayan telefon görürsünüz. 1ghz eski işlemci ne de olsa değil mi ?
Bu arada Nokia N9 gorilla glass cama sahip. Hani yok çizildi soyuldu vs. N8 deki gibi aliminyum kasası var. Youtube da bakabilirsiniz N8 stress test vs. Gorilla glass ve kasa sağlamlığına bakın.
Ayrıca kimse değinmemiş Dünya'da ilk ve şimdilik tek olan Dolby Digital destekli hoparlöre sahip bu telefon ? Ses konusunda kıyaslanam yapılamaz yani :)
Ayrıca kulaklıktan HDMI çıkışı yapılabiliyor ama ne derece kaliteli olur bilemiyorum. Birde Televizyona bağlayınca ne olacak ben onu anlamıyorum düşük çözünürlüğe sahip telefon 1080p ekran da ne gibi bir keyif verebilir ?
Ayrıca destek vs. verilmeyecek diyorsunuz. Öncelikle Nokia Yönetim kurulu başkanının tweetlerine bakın. Yıllarca Desteklenecek diye bir yazı mı gördüm orada ? Ayrıca Intel ve LG de MeeGo'nun arkasında ? Samsung Netbook duyurdo Samsung N100 MeeGo işletim sistemli ? Android kullanamıyormuydu Samsung.
Kral Android yerine 5 para etmeyecek geleceği belirsiz olan MeeGO'yu koydu ?
Burda telefon ile işletim sistemi ile hiçbir bilgisi olmayan insanlar N9 hakkında atıp tutumuş. Yok şu eksik bu eksik şöyle böyle. SGS2 bin basar vs. vs.
Gerçi doğrudur Nokia Mühendisleri boşa ekmek yiyor sizin gibi dehalar duruken :)
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KASIMPAŞA TAYFA 7 yıl
nokia adım adım batmaya gidiyor
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smyrna 7 yıl
HDMI destegi olmamasi en azindan verilecek 1200 liraya yazik olur. Nokia fanlarinin yine de vazgecilmezi haline gelir, orasi ayri tabii.
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mert1907 7 yıl
Fiyatı veya onu bunu geçtimde Nokia eğer destek vermesse bu cihaza,"Mee Go"
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evegelenmisafir 7 yıl
pembesi süper :)
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silver021 7 yıl
darkaura
@A?l??66™ , amacim laf sokmak degil. yanlis anlama olmasin. ciddi olarak soruyorum.: peki bu telefonun size hitap eden yonu nedir. mesela ben n900u kendi yazdigim programlari calistirabildigim icin sevmistim. sizi ceken sey nedir. akici olmasi demissiniz. bu durumda bu isin krali sgs2. sadece arayuzde degil internette uygumalarda her turlu iste en akici telefon su an itibariyle sgs2. simdiye kadar yazdiklarinizda marka etiketi disinda bir neden goremedim.

görmende mümkün olmaz. nokiayıcıyım diyor adam tapıyor resmen markaya ya. malesef bizim insanlarımızda bu var. nokiamı oooo süper applemı şahane. samsung ekranlarını işlemcilerini bile kendisi üretip nokiayaya applea yediriyor bunlar daha nokianın appleın peşindeler. :D SGS 2 dünyanın en iyi telefonu seçildi laptoptan daha akışkan seri desemde gider gene en vasat telefona 1500 TL yi yapıştırır sırf marka adı altında. bu insanlara laf söz anlatmak mümkün değil.
ben avea bayisinde çalışıyorum hergün birtane çocuk karşıma gelip ağlıyor sızlıyor annesinin yanında yok bana apple al yok bilmem ne. :) işte bunların fanatiklikleride buna benziyor. ağlamak zırlamak.
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Aѕℓαη66™ 7 yıl silver021
silver021

darkaura



@A?l??66� , amacim laf sokmak degil. yanlis anlama olmasin. ciddi olarak soruyorum.: peki bu telefonun size hitap eden yonu nedir. mesela ben n900u kendi yazdigim programlari calistirabildigim icin sevmistim. sizi ceken sey nedir. akici olmasi demissiniz. bu durumda bu isin krali sgs2. sadece arayuzde degil internette uygumalarda her turlu iste en akici telefon su an itibariyle sgs2. simdiye kadar yazdiklarinizda marka etiketi disinda bir neden goremedim.




görmende mümkün olmaz. nokiayıcıyım diyor adam tapıyor resmen markaya ya. malesef bizim insanlarımızda bu var. nokiamı oooo süper applemı şahane. samsung ekranlarını işlemcilerini bile kendisi üretip nokiayaya applea yediriyor bunlar daha nokianın appleın peşindeler. :D SGS 2 dünyanın en iyi telefonu seçildi laptoptan daha akışkan seri desemde gider gene en vasat telefona 1500 TL yi yapıştırır sırf marka adı altında. bu insanlara laf söz anlatmak mümkün değil.



ben avea bayisinde çalışıyorum hergün birtane çocuk karşıma gelip ağlıyor sızlıyor annesinin yanında yok bana apple al yok bilmem ne. :) işte bunların fanatiklikleride buna benziyor. ağlamak zırlamak.


ne dıyon hoca sen ya hasa tapılacak rabbımız var. sen ne kullanıyon allahını seversen? senın gıbılere hele hıc laf anlatılmaz sen al s2yı adamlar yapmıs işte istedıgın cıhazı sen kullan gelıpp burda kafamızı agrıtma olmazmı? sankı senın kazandıgını harcıyoz
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