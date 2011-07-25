Nokia N9, 19 Ağustos'ta pazara sunulabilir

Nokia resmi tanıtımını kısa bir süre önce yaptığı MeeGo işletim sistemli yeni nesil akıllı telefonu N9 için henüz satış tarihini açıklamış değil. Hem tasarım hem de donanım özellikleriyle Nokia'nın şimdiye kadar hazırladığı en iddialı telefon olan N9 için Rusya ve Kazakistan kaynaklı bazı haberlere göre telefonun satışı, 19 Ağustos'ta başlayabilir.





3.9-inç büyüklüğünde ekrana ve 1GHz'de çalışan tek çekirdekli TI OMAP 3630 işlemcisine sahip olan telefon için Nokia, uzun dönemli bir güncelleme planı yaptığını açıklamıştı. Bu önemli bir detay zira Windows Phone 7 platformuna adapte olan ve N9 ile gelitirici versiyonu olan N950 haricinde MeeGo telefon çıkarması beklenmeyen Nokia, yeni güncellemeler ile telefonun yazılımını taze tutacağını ifade ediyor.





Nokia N9'un 16 GB'lık versiyonunun 660$'dan, 64 GB'lık versiyonunun ise 749$'dan gelmesi beklenirken, 19 Ağustos iddiasını ortaya atan Kazak sitedeki fiyat ise 686$.