Nokia, N9 ile çekilmiş fotoğrafları yayınladı

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Bir telefonun kamera performansı, birçok kullanıcı için alım kriterleri arasında ilk sıralarda geliyor. Nokia da bunu biliyor ki, birçok firmanın yapmadığını yapıp, tanıttığı ve yakında satışa sunacağı üst düzey telefonların kamera performansını göz önüne koyan örnek fotoğrafları yayınlıyor.
Finlandiyalı iletişim devi, "N9'un kamerası gerçekten iyi mi ?" sorusunu soran kullanıcıların akıllarındaki soru işaretini kaldırmak için de geçtiğimiz hafta tanıttığı N9 ile çekilmiş örnek fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflara baktığımızda N9'un kamerasının detayları ve renkleri canlı şekilde yansıttığını görüyoruz fakat odaklama yapılmamış bölgelerin yeterince etkileyici şekilde renderlanamadığı gözleniyor.
<a href="http://conversations.nokia.com/2011/06/29/nokia-n9-photo-gallery/">Nokia Conversation</a> Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ama benim gozumde bosu bosuna harcamisiz onca paralari bosu bosuna vah vah.
Bu iyiydi.
Gece çekimini eklememişler evet eksiklik ilk aşamada ama bunu merak edenler N8'in gece çekimine ne diyor acaba? O zaman bazı şeyler daha net anlaşılır.
+1
gündüz hepsi iyi çekiyor. benim çekmecede yatan SE w810i bile gündüz iyi çekim yapıyor. fotoğraf çekimim iyi diyorsan gece çekimini örnek verirsin.
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