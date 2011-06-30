Nokia, N9 ile çekilmiş fotoğrafları yayınladı

Bir telefonun kamera performansı, birçok kullanıcı için alım kriterleri arasında ilk sıralarda geliyor. Nokia da bunu biliyor ki, birçok firmanın yapmadığını yapıp, tanıttığı ve yakında satışa sunacağı üst düzey telefonların kamera performansını göz önüne koyan örnek fotoğrafları yayınlıyor.

Finlandiyalı iletişim devi, "N9'un kamerası gerçekten iyi mi ?" sorusunu soran kullanıcıların akıllarındaki soru işaretini kaldırmak için de geçtiğimiz hafta tanıttığı N9 ile çekilmiş örnek fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflara baktığımızda N9'un kamerasının detayları ve renkleri canlı şekilde yansıttığını görüyoruz fakat odaklama yapılmamış bölgelerin yeterince etkileyici şekilde renderlanamadığı gözleniyor.

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