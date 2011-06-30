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Nokia, N9 ile çekilmiş fotoğrafları yayınladı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,7b
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20
Cep Telefonları
Shady
Haber Editörü
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Bir telefonun kamera performansı, birçok kullanıcı için alım kriterleri arasında ilk sıralarda geliyor. Nokia da bunu biliyor ki, birçok firmanın yapmadığını yapıp, tanıttığı ve yakında satışa sunacağı üst düzey telefonların kamera performansını göz önüne koyan örnek fotoğrafları yayınlıyor.

Finlandiyalı iletişim devi, "N9'un kamerası gerçekten iyi mi ?" sorusunu soran kullanıcıların akıllarındaki soru işaretini kaldırmak için de geçtiğimiz hafta tanıttığı N9 ile çekilmiş örnek fotoğrafları yayınladı. Fotoğraflara baktığımızda N9'un kamerasının detayları ve renkleri canlı şekilde yansıttığını görüyoruz fakat odaklama yapılmamış bölgelerin yeterince etkileyici şekilde renderlanamadığı gözleniyor.


<a href="http://conversations.nokia.com/2011/06/29/nokia-n9-photo-gallery/">Nokia Conversation</a> Yorum Yaz
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murat2O98 8 yıl en beğenilen
aslında şu haberi değerli yorumcuları test etmek için ilk önce iphone 5 le cekilen fotolar diye yayınlayıp sonradan nokia n9 diyecektiniz ki o zaman görürdüm yorumları şahane muhteşem bunların yanında +1 ler
aslında şu haberi değerli yorumcuları test etmek için ilk önce iphone 5 le cekilen fotolar diye yayınlayıp sonradan nokia n9 diyecektiniz ki o zaman görürdüm yo...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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iclever 7 yıl
nokia n9 u bizzat test ettim biraz kullanınca gerçekten güzel bir telefon menüsü de güzel meego güzel bir işletim sistemi olmuş her gecen gün uygulama sayısıda artıyor zaten önemli olan uygulamanın fazla olması değil işlerliği fotoğraf kalitesine gelince kesinlikle süper bir görüntüsü var
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Helldancer 7 yıl
Benim Xperia Arc S'den güzel çektiği kesin
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TsG 8 yıl
N8 ile kıyaslanamaz tabi...
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Mimar SaNAN 8 yıl
ışık iyiyse fotoda iyi olur , karanlık çekimlerde olsa iyi olurdu
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farukalyuz 8 yıl
kamera arka yakın planda olan kısımları bile bulanık çekebilmiş bravo f değeri güzel ayarlanmış
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Yoizhik 8 yıl
her ne kadar nokia'yı beğenmesemde fotoğraflar güzel bence arkadaşlar.
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alpa07 8 yıl
nokıa hiç bir telefonu gece çekimi iyi değil
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séquestre 8 yıl
Focus özelliği iyiymiş..
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Legolas Greenleaf 8 yıl
Merakla bekliyorum nokia n9 ile nasıl pazarda tutunacak telefonu pek de bilmiyorum ama gündüz ve yeterli ışıkta çekilmiş fotoğraflar bunlar gece çekimlerini soru işaretlerini ortadan kaldırmak için yayınlamalı.
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lazloo 8 yıl
Fotolar bana güzel geldi.
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irfanmandirali 8 yıl
Biz millet olarak nokia ya karsi ayri bi sempatimiz var iyi olsun kotu olsun neticede nokia gozu kapali aliriz. Degilmi?
Ama benim gozumde bosu bosuna harcamisiz onca paralari bosu bosuna vah vah.
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murat2O98 8 yıl en beğenilen
aslında şu haberi değerli yorumcuları test etmek için ilk önce iphone 5 le cekilen fotolar diye yayınlayıp sonradan nokia n9 diyecektiniz ki o zaman görürdüm yorumları şahane muhteşem bunların yanında +1 ler
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andaluz 8 yıl

murat2O98
aslında şu haberi değerli yorumcuları test etmek için ilk önce iphone 5 le cekilen fotolar diye yayınlayıp sonradan nokia n9 diyecektiniz ki o zaman görürdüm yorumları şahane muhteşem bunların yanında +1 ler

Bu iyiydi.

Gece çekimini eklememişler evet eksiklik ilk aşamada ama bunu merak edenler N8'in gece çekimine ne diyor acaba? O zaman bazı şeyler daha net anlaşılır.
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96kbpsilegireninsan 8 yıl

murat2O98

aslında şu haberi değerli yorumcuları test etmek için ilk önce iphone 5 le cekilen fotolar diye yayınlayıp sonradan nokia n9 diyecektiniz ki o zaman görürdüm yorumları şahane muhteşem bunların yanında +1 ler


+1














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sadtneverdie 8 yıl
umutarslan.com
sadtneverdieBir tane gece çekimi yok.
peki gündüz çekimlerini beğendiniz mi.

gündüz hepsi iyi çekiyor. benim çekmecede yatan SE w810i bile gündüz iyi çekim yapıyor. fotoğraf çekimim iyi diyorsan gece çekimini örnek verirsin.
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yunuss.10 8 yıl
Çok da etkileyici bulmadım doğrusu, biraz soluk gibi çekiyor sanki
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