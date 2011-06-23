Nokia N950'nin resmi basın görselleri yayınlandı

MeeGo 1.2 işletim sistemini kullanan ve yenilikçi tasarımıyla ön plana çıkan N9 modelini son kullanıcılar için duyuran Nokia, MeeGo işletim sistemine yönelik uygulama geliştirmek isteyen programcılar içinse N950 modelini hazırladı. Genel donanım özellikleriyle benzerlik gösteren N9 ve N950 modellerini, üzerinde durulması gereken bazı önemli farklar ayırıyor.

Kapsamlı özelliklerine daha önceki haberimizde yer verdiğimiz Nokia N950, tüketicileri hedef alan N9 modelinden farklı olarak polikarbon yerine metalik gövde ve kızaklı QWERTY klavye ile geliyor. N9'dan farklı olarak NFC ve Bluetooth gibi yenilikçi özelliklere de sahip olmayan N950'ye, benzer çekim kalitesi sunduğu belirtilse de N9'dakinden biraz daha farklı bir kamera (8MP) ve 3.9-inç büyüklüğünde AMOLED ekran yerine 4-inç büyüklüğünde TFT LCD ekran eşlik ediyor. İki telefonu birbirinden ayıran bir diğer fark ise N9'un 1450 mAh kapasiteli pili yerine N950 modelinde 1320mAh kapasiteli pile yer verilmiş olması.

N9 ile birlikte Nokia'nın MeeGo işletim sistemli iki telefonundan biri olan N950, haberimizin başında da belirttiğimiz gibi sadece geliştiricilere sunulacak ve son kullanıılar için yaygın satışa (geliştiricilerden bazıları telefonu eBay gibi kanallar üzerinde satışa sunabilir) çıkmayacak. Nokia tarafından yeni yayınlanan N950 görsellerine galerimizden ulaşabilirsiniz.