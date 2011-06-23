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Nokia N950'nin resmi basın görselleri yayınlandı

7 yıl
82,3b
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22
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MeeGo 1.2 işletim sistemini kullanan ve yenilikçi tasarımıyla ön plana çıkan N9 modelini son kullanıcılar için duyuran Nokia, MeeGo işletim sistemine yönelik uygulama geliştirmek isteyen programcılar içinse N950 modelini hazırladı.  Genel donanım özellikleriyle benzerlik gösteren N9 ve N950 modellerini, üzerinde durulması gereken bazı önemli farklar ayırıyor.
Kapsamlı özelliklerine daha önceki haberimizde yer verdiğimiz Nokia N950, tüketicileri hedef alan N9 modelinden farklı olarak polikarbon yerine metalik gövde ve kızaklı QWERTY klavye ile geliyor. N9'dan farklı olarak NFC ve Bluetooth gibi yenilikçi özelliklere de sahip olmayan N950'ye, benzer çekim kalitesi sunduğu belirtilse de N9'dakinden biraz daha farklı bir kamera (8MP) ve  3.9-inç büyüklüğünde AMOLED ekran yerine 4-inç büyüklüğünde TFT LCD ekran eşlik ediyor. İki telefonu birbirinden ayıran bir diğer fark ise N9'un 1450 mAh kapasiteli pili yerine N950 modelinde 1320mAh kapasiteli pile yer verilmiş olması.
N9 ile birlikte Nokia'nın MeeGo işletim sistemli iki telefonundan biri olan N950, haberimizin başında da belirttiğimiz gibi sadece geliştiricilere sunulacak ve son kullanıılar için yaygın satışa (geliştiricilerden bazıları telefonu eBay gibi kanallar üzerinde satışa sunabilir) çıkmayacak. Nokia tarafından yeni yayınlanan N950 görsellerine galerimizden ulaşabilirsiniz. 

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DH Misafiri 7 yıl
fiyatını yazarmısınız
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DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar anlamadığım birşey var bende n8 var hani kimsenin beğenmediği telefon donuyo diyolar yanlız telefon çok hızlı saniyede internete bağlanıyo her siteye anında giriyo videoları açıyo şimdi synbian belleyi yükledim telefon uçuyo resmen bu nokianın neyini beğenmiyosunuz anlamıyorum
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ahmetjem 7 yıl
nokıa batmaz bence yenıden doguyor ..herkeze uygun telefonlar yapıolar bence w7 ıle toparlanma surecınde symbıanı ıyıce gelıstrmelı fnokıa n9 beklıyorum gelse de alsak
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*GameOver* 7 yıl
hala symbian meego'yla filan uğraşıyor yap bi 800 mhz'lik android 3.5 inç'lik uygun bi telefon bak nasıl gidiyor
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ahmetjem 7 yıl
bu telefon ne zaman gelır turkıyeye cıkarsa ve n9 nezaman gelcek ya hersey enson bıze glıoooooooooooooooooooo
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DH Misafiri 7 yıl
Ya bu nokia hala utanmıyormu artık herkes android kullanırken nokia hala symbianda yada meego gibi sistemlerde nokia android kullanmazsa asla toparlanamaz Paranız varsa Sony Xperia S alın yada Samsung GalaxyS2 en iyisi bunlar yada HTC
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grimser 7 yıl
Nokia android kullanmaz misafir kişi, bunun nedenini çok öncelerde açıkladı

fakat bluetoothu neden yoksaymışlar ilginç.
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mawoix 7 yıl
yanlış mı okudum bluetooth yok mu??
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Mimar SaNAN 7 yıl
tasarım yine bilindik sade ağır nokia tasarımı
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Silver_Code 7 yıl
ne yani o zmn nokia n8 e ve diğer ceplere c7 c5 gibi telefonlara yazıkmı olacak cünkü bende bir nokia n8 var inş desteği kesmezler
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grimser 7 yıl
batmaya mecbursun nokia diyor bir superbrain

üretimde binlerce çalışanı olan, telefon işiyle uğraşarak geçimini sağlayan milyonlarca insan var dünyada ve bu zat kapanması için dua edicek neredeyse...sünger beyinli seni!

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Klasör.:X:. 7 yıl
nokia 1ghz 1gb ram ile fena sıçradı...Ben winphone7 ve meego ya sıcak bakıyorum.Yine winphone7nin iyi işler çıkaracağını düşünüyorum.Örneğin tarayıcı konusunda izlediğim videolarda winphone7 gayet iyi.Tabiki eksik yanalrı olacaktır ancak bunun içinse zamana ihtiyaç var.Meego da bence winphone7nin gerisinde kalacak gibi duruyor.Destek bakımından....
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mertekin 7 yıl
Nokia bir taraftan wp7'li teller piyasaya sürerken diğer taraftanda Android ve İOS'tan çok daha stabil ve kaliteli bir sistem olan Meego'ya tam gaz destek verse akıllı telefon pazarında 1. olması içten bile değil.

Ama bunları yapması için önce Elop denen ajandan kurtulması gerekir.
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ama=neden 7 yıl
WP7 için bu tasarım anlayışıyla bir ton model çıkarsa piyasa dumur olabilir. 12 tane alet çıkacak sanırım 2012 yılı içinde :)
Birde Silvelight menülerin üzerinde düzgünce oynama yaparsa Nokia, tadından yenmez. Umutluyuz..
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