Nokia N9'a yeni renk seçenekleri geliyor; Beyaz ve Yeşil

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Dağıtımı başlayan ve yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulması beklenen MeeGo 1.2 işletim sistemli Nokia N9 için yeni renk seçeneklerinin yolda olduğu belirtiliyor.
3.9-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana ve 1GHz hızında Cortex-A8 işlemciye, 1GB RAM'e ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan N9 şık tasarımını ilk etapta Siyah, Açık Mavi ve Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile lanse edilen N9 için Yeşik ve Beyaz seçeneklerinin de hazırlandığı, beyaz modelin 2012 başında sınırlı sayıda piyasa sunulacağı ifade edilirken, Nokia'nın konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklaması bulunmuyor.
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Uzun süreli nokia kullanmışlığım var yanı sıra samsung,sony ericsson da kullandım ve ciddi paralar harcadım evet ama şunu anladım;artık bence telefonda olması gereken özellikler şunlar
1.Kesinlikle ekran çizilmez olacak
2.Şarj en az 2 gün gidicek
3.Hafızası ve ekran kalitesi iyi olacak
Bu özelliklerde çıksın 2 binlira vereyim.Şu bence saçmalık burda ve sanal alemdeki takipçilere sesleniyorum bizler bu şekilde devamlı takip edersek belimizi doğrultamayız!!
Bizde bu nefis ve aç gözlülükle gelen gösteriş olmasa bunlar para kazanamazlar...
Lütfen ya tegra 2 miş yok internet anında açılıyormuş yok uygulama geçişleri donmuyor.
Kaç gün ya kaç gün bu yogunlukta kullanabılırızki ? 1. Şarj olanak sağlamıyor telin hızını yaşayamıyorsun 2.sarj izin vermiyor evden uzakta şöyle öğle molasında 1 saat oyun oynayıp nette takılmaya 3. para ve yine şarj izin vermiyor internette dolaşmaya telefonların bağlantı hızları aldıkları sinyalle alakalı sinyalin yoksa ne hızı arıyorsun :)
Bence arkadaşlar aşşağı yukarı uğraşmıyalım ihtiyacımızı karşılayacak bulalım hayatımıza bakalım.
Neymiş yok androıd iyi değil ıos cok ıyı neymiş symbıan berbatmış len cebimizde ömrü bitiyor telefonun daha fazla aldanmıyalımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
Hayırlı akşamlar.
nokianin cesitlilik anlayisi bu. farkli rengini cikar, ayni donanima farkli kasa yap senelerce piyasaya isitip isitip tekrar sur. 14yil guzel isledi bu yontem ama her gun yeni bir teknolojinin ciktigi, hergun bir oncekinden daha hizli donanimlarin tanitildigi bir donemde yemiyor artik. ayrica cok yavaslar. telefon zaten eski teknolojiyle cikiyordu, gelmeden tarih olacak