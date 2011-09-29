Nokia N9'a yeni renk seçenekleri geliyor; Beyaz ve Yeşil

Dağıtımı başlayan ve yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulması beklenen MeeGo 1.2 işletim sistemli Nokia N9 için yeni renk seçeneklerinin yolda olduğu belirtiliyor.

3.9-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana ve 1GHz hızında Cortex-A8 işlemciye, 1GB RAM'e ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip olan N9 şık tasarımını ilk etapta Siyah, Açık Mavi ve Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile lanse edilen N9 için Yeşik ve Beyaz seçeneklerinin de hazırlandığı, beyaz modelin 2012 başında sınırlı sayıda piyasa sunulacağı ifade edilirken, Nokia'nın konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklaması bulunmuyor.