Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia N9'a yeni renk seçenekleri geliyor; Beyaz ve Yeşil

7 yıl
19,6b
1
17
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Dağıtımı başlayan ve yakın zamanda ülkemizde de satışa sunulması beklenen MeeGo 1.2 işletim sistemli Nokia N9 için yeni renk seçeneklerinin yolda olduğu belirtiliyor. 
3.9-inç büyüklüğünde AMOLED ekrana ve 1GHz hızında Cortex-A8 işlemciye, 1GB RAM'e ve 8 Megapiksel çözünürlüğünde kameraya  sahip olan N9 şık tasarımını ilk etapta Siyah, Açık Mavi ve Pembe olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile lanse edilen N9 için Yeşik ve Beyaz seçeneklerinin de hazırlandığı, beyaz modelin 2012 başında sınırlı sayıda piyasa sunulacağı ifade edilirken, Nokia'nın konuyla ilgili resmi herhangi bir açıklaması bulunmuyor. 

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Merhaba;
Uzun süreli nokia kullanmışlığım var yanı sıra samsung,sony ericsson da kullandım ve ciddi paralar harcadım evet ama şunu anladım;artık bence telefonda olması gereken özellikler şunlar
1.Kesinlikle ekran çizilmez olacak
2.Şarj en az 2 gün gidicek
3.Hafızası ve ekran kalitesi iyi olacak
Bu özelliklerde çıksın 2 binlira vereyim.Şu bence saçmalık burda ve sanal alemdeki takipçilere sesleniyorum bizler bu şekilde devamlı takip edersek belimizi doğrultamayız!!
Bizde bu nefis ve aç gözlülükle gelen gösteriş olmasa bunlar para kazanamazlar...
Lütfen ya tegra 2 miş yok internet anında açılıyormuş yok uygulama geçişleri donmuyor.
Kaç gün ya kaç gün bu yogunlukta kullanabılırızki ? 1. Şarj olanak sağlamıyor telin hızını yaşayamıyorsun 2.sarj izin vermiyor evden uzakta şöyle öğle molasında 1 saat oyun oynayıp nette takılmaya 3. para ve yine şarj izin vermiyor internette dolaşmaya telefonların bağlantı hızları aldıkları sinyalle alakalı sinyalin yoksa ne hızı arıyorsun :)
Bence arkadaşlar aşşağı yukarı uğraşmıyalım ihtiyacımızı karşılayacak bulalım hayatımıza bakalım.
Neymiş yok androıd iyi değil ıos cok ıyı neymiş symbıan berbatmış len cebimizde ömrü bitiyor telefonun daha fazla aldanmıyalımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.
Hayırlı akşamlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aѕℓαη66™ 7 yıl
bi çıkaydı eyiydi renksizde olur :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahmetjem 7 yıl
bu telefonu delı gıbı beklıorum bnde :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mobile Prof. 7 yıl
Farkli renk cikarmayi bosver farkli model yap nokiyyaaaa
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
erci501 7 yıl
11 yıllık nokia kullanıcısıydım. Ben bile soğudum nokia dan. zaten nokia ya yeni slogan buldum. (HIZ FELAKETTİR)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Megavolt 7 yıl
Bu sayfanın bilinçli kullanıcılarının farklı renk müjdelerine heyecanlanacaklarını sanmıyorum:-)
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 7 yıl
escapethelife

nokia bu aralar çok enteresan işler yapıyor. şu kullandığı işletim sistemi ve donanıma göre abartı fiyatlar can sıkmaya başladı. Verilen paranın hakkını verse gam yemiycem. Şimdide sen kalk meego dan vazgeç. sonra meego olan telefonuna yeni renk getir çeşitlilik yapacam diye. gerçekten son zamanlarda bir sürü telefon çıktı samsung ve htc varken nokia alınır mı orası tartışılır.


nokianin cesitlilik anlayisi bu. farkli rengini cikar, ayni donanima farkli kasa yap senelerce piyasaya isitip isitip tekrar sur. 14yil guzel isledi bu yontem ama her gun yeni bir teknolojinin ciktigi, hergun bir oncekinden daha hizli donanimlarin tanitildigi bir donemde yemiyor artik. ayrica cok yavaslar. telefon zaten eski teknolojiyle cikiyordu, gelmeden tarih olacak
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 7 yıl
Meego artık öldü Nokia da ne kadar destek verirse artık...Zaten bu fiyatla satmasıda çok zor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
escapethelife 7 yıl
nokia bu aralar çok enteresan işler yapıyor. şu kullandığı işletim sistemi ve donanıma göre abartı fiyatlar can sıkmaya başladı. Verilen paranın hakkını verse gam yemiycem. Şimdide sen kalk meego dan vazgeç. sonra meego olan telefonuna yeni renk getir çeşitlilik yapacam diye. gerçekten son zamanlarda bir sürü telefon çıktı samsung ve htc varken nokia alınır mı orası tartışılır.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mert1907 7 yıl
Geri kaldi ölü doğdu felan demek istiyorum ama artık demeye bile hevesim kalmadı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mysterious8 7 yıl
ne güzel ne güzel renk renk ... artık nokia nın sadece rengini konuşur olduk.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Lepanto 7 yıl
beyazinin cok hos olacagini dusunuyordum sanirim olmus da. adam akilli resimleri ciksa da tam olarak baksak. N9da fiyat indirimine gidilirse almayi dusunebilirim beyazindan :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
19571 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, nokia
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl AutoCAD hakkında her şey; Endüstriyel tasarımın köklü uygulamasını konuştuk 7 yıl En hızlı işlemciler karşı karşıya: AMD Bulldozer FX vs. Intel Sandy Bridge-E Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim