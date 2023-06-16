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    Huawei'den Nova serisi altında uygun fiyatlı katlanabilir telefon geliyor

    Huawei, katlanabilir telefonları daha geniş bir tüketici kitlesi için erişilebilir kılmak üzere tasarlanmış uygun fiyatlı bir model çıkarmaya hazırlanıyor. Cihaz, Nova serisi altında sunulacak.
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    Huawei'den uygun fiyatlı katlanabilir telefon geliyor Tam Boyutta Gör

    Huawei yeni bir katlanabilir telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli kaynak Sina Digital'e göre yakında çıkış yapması beklenen cihaz Nova serisi altında sunulacak. Bunun haricinde yeni modelin muhtemel fiyatı konusunda da bazı bilgiler paylaşıldı.

    Kaynağa göre, Huawei Nova serisi katlanabilir telefon 4.000 yuan (558 dolar) ila 5.000 yuan (697 dolar) arasında bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Katlanabilir telefonları daha geniş bir tüketici kitlesi için erişilebilir kılmak amacıyla tasarlandığı bildiriliyor.

    Huawei'den uygun fiyatlı katlanabilir telefon geliyor Tam Boyutta Gör

    Pocket S'ten daha uygun fiyatlı olacak

    Cihazın, Huawei Pocket S ve P50 Pocket gibi dikey katlanabilir form faktörüne sahip olacağı yönünde bilgiler var. Ayrıca Snapdragon 778G yonga setini temel alan 4G destekli bir model olarak karşımıza çıkma ihtimalinin yüksek olduğu da ifade ediliyor.

    Başlangıç fiyatı 696 dolar olan Pocket S, Huawei'nin en uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefonu konumunda. Çinli kaynaklar Nova serisi altında sunulacak modelin, Pocket S'ten daha uygun fiyatlı bir cihaz olarak geleceğini söylüyor.

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

    A
    aysegul.08 3 gün önce

    spss programında anova ve t testi nasıl yapılır tüm soruları eklyerek mi yapmam gerekiyor

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    Furkooo85 1 hafta önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 hafta önce

    🤩

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    Mantarın Başı 1 hafta önce

    Çok iyi

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