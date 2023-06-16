Huawei'den Nova serisi altında uygun fiyatlı katlanabilir telefon geliyor

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Huawei yeni bir katlanabilir telefon piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Çinli kaynak Sina Digital'e göre yakında çıkış yapması beklenen cihaz Nova serisi altında sunulacak. Bunun haricinde yeni modelin muhtemel fiyatı konusunda da bazı bilgiler paylaşıldı.

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Kaynağa göre, Huawei Nova serisi katlanabilir telefon 4.000 yuan (558 dolar) ila 5.000 yuan (697 dolar) arasında bir fiyat etiketiyle satışa çıkacak. Katlanabilir telefonları daha geniş bir tüketici kitlesi için erişilebilir kılmak amacıyla tasarlandığı bildiriliyor.

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Pocket S'ten daha uygun fiyatlı olacak

Cihazın, Huawei Pocket S ve P50 Pocket gibi dikey katlanabilir form faktörüne sahip olacağı yönünde bilgiler var. Ayrıca Snapdragon 778G yonga setini temel alan 4G destekli bir model olarak karşımıza çıkma ihtimalinin yüksek olduğu da ifade ediliyor.

Başlangıç fiyatı 696 dolar olan Pocket S, Huawei'nin en uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefonu konumunda. Çinli kaynaklar Nova serisi altında sunulacak modelin, Pocket S'ten daha uygun fiyatlı bir cihaz olarak geleceğini söylüyor.

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