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Nokia Ovi Store kendi rekorunu tazeledi; bir günde 9 milyon uygulama indirildi

7 yıl
15b
1
31
Mobil Uygulamalar
knight
Haber Editörü
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Nokia Ovi Store kendi rekorunu tazeledi; bir günde 9 milyon uygulama indirildi
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Nokia World 2011 etkinliği kapsamında, Microsoft işbirliğinin meyveleri olan Windows Phone Mango işletim sistemli ilk akıllı telefonlara (SeaRay vs) resmiyet kazandırılmasının merakla beklendiği şu günlerde Nokia'nın uygulama mağazası Ovi Store, kendi rekorunu tazelemeyi sürdürüyor.
Geride bıraktığımız temmuz ayında Ovi Store üzerinden bir günde 7.62 milyon uygulama indirilmişti ve böylece Ovi Store rekor kırmıştı. Hemen bir ay sonrasında günlük uygulama indirme barajının 9 milyona kadar yükseldiği duyuruldu. Bu başarı dünya çapındaki 225 milyona yakın Symbian kullanıcısına bağlanıyor.
Apple, Google ve BlackBerry'nin uygulama mağazalarını kıyasladığımızda, Apple App Store üzerinden günde 26 milyon, Android Market'ten günde 18 milyon, BlackBerry App World'den ise  günde 3.4 milyon uygulama indiriliyor.

Nokia Ovi Store kendi rekorunu tazeledi; bir günde 9 milyon uygulama indirildi
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Nokia Ovi Store kendi rekorunu tazeledi; bir günde 9 milyon uygulama indirildi
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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
millet iosun marketini komple işe yarar uygulama sanıyor.Uyanın o rüyadan.geçenlerde başka yerlerde de yazdım en az bin tane diyet uygulaması kalori uygulaması var.Açın bi itunesi yazın calorie diye görün sayfalarca aynı uygulamanın başkası tarafından yapılmışı :)Bu bütün platformlarda maalesef aynı.Hiç yeni symbianın uygulamalarını indirmedim ama 2005te ben nokia 3650 telefonuma onlarca işe yarar program kurmuştum winamp sınırsız video kaydı camerafx vs vs Rally Pro Contes diye araba yarışı vardı bluetooth üzerinden 2 kişi sınıfta oynuyorduk arkadaş üst sınıftaydı :D telefonda televizyonuda nokiada gördük biz.arşivim hala duruyor :) temiz bi 6600 alıp kenara koycam ilerde çocuklarıma göstermek için.yüzbinlerce işe yarar ne olabilir insan şapkasını başınun önüne koyup düşünücek.Bir markette kaç uygulama bir firmanın cirosu bir firmanın satış sayısı bizi bağlamaz biz işimizi gören cihazı almakla yükümlüyüz.Yoksa hisse alacak adam yok bu forumda biliyoruz :)
not:iphone kullanıcısı
millet iosun marketini komple işe yarar uygulama sanıyor.Uyanın o rüyadan.geçenlerde başka yerlerde de yazdım en az bin tane diyet uygulaması kalori uygulaması ...
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mcmertmc 7 yıl
ya çok merak ediyorum bu indirmişler ne var ovide indirilcek gibi yorumları yapanların telefonlarında kaç uygulama var ben nokia fanı falan değilim zaten iphone kullanıyorum ve bu alanda en güçlü şirket apple ama bende o kadar çok uygulama yok sonuçta işinze yarayacak olan kaç uygulama var ki facebook skype whatsapp gibi uygulamalar olduktan sonra gerisinin ne onemi var ki(şimdi baktım bu uygulamar ovide de var!) oyunmuş tamam anlarım ama benim oynadığım oyunlar da ovide var... acaba nokia mı alsam baya şey varmış :D
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çağrışş 7 yıl
Ben oyun hariç istediğim her şeyi buldum. Oyunlarda biraz sıkıntı var doğru, onuda internetten temin ediyoruz ne yapalım
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erolözel 7 yıl
mrb lar millet nokia c600 aldım fakat oyun yükleyecek yer bulamıyorum bide oviden bişey indirme ücretlimi bilen arkadaşlar varsa yazabilirlermi acaba
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northernlights 7 yıl
Ne indirmişler merak ediyorum doğru düzgün bir şey yok.
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Windows10 7 yıl northernlights
-ALA-

Ne indirmişler merak ediyorum doğru düzgün bir şey yok.


tema

mehmetgirgin

hiç adam gibi uygulama yok ne indiriyo millet anlamıyom


tema
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mehmetgirgin 7 yıl
hiç adam gibi uygulama yok ne indiriyo millet anlamıyom
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Miasmus 7 yıl
androidde daha çok gereksiz uygulama var. Yoksa bu kadar application sayısına nasıl ulaşabilirdi ki?
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semo_86 7 yıl
Grafikler tam gercekleri ortaya koymuyor.
İndirilen uygulamaların yüzde kaçı ücretli ? İndirilene uygulamalarda ortalama ne kadar zaman harcanıyor? Gibi kritik bilgileri de paylassalardi, hangisi daha başarılı anlardik. Mesela ne yazıyor, blackberry de günlük 3 milyon uygulama indiriliyormus. Bu 3 milyon indirilen uygulamanın 1 milyonu ucretli ise, nokia' da 9 milyon indiriliyor fakat 10 bini ucretli uygulama ise bb daha başarılı olmuş olur. Yoksa böyle kuru kuruya rakamları yazmak pek bir şey ifade etmiyor.
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Windows10 7 yıl semo_86
semo_86

Grafikler tam gercekleri ortaya koymuyor.
İndirilen uygulamaların yüzde kaçı ücretli ? İndirilene uygulamalarda ortalama ne kadar zaman harcanıyor? Gibi kritik bilgileri de paylassalardi, hangisi daha başarılı anlardik. Mesela ne yazıyor, blackberry de günlük 3 milyon uygulama indiriliyormus. Bu 3 milyon indirilen uygulamanın 1 milyonu ucretli ise, nokia' da 9 milyon indiriliyor fakat 10 bini ucretli uygulama ise bb daha başarılı olmuş olur. Yoksa böyle kuru kuruya rakamları yazmak pek bir şey ifade etmiyor.


esasında nokia tam olarak da bu rakamları göz boyamak için açıklıyor. ve hatta bütün bunlar yatırımcıların gözünü boyamak için yapılan hareketler. maalesef bildiğim kadarıyla indirilen uygulamalarda geçirilen zamanı hesaplayacak bir sistem yok. ayrıca aklıma geldi, google biz günde şu kadar cihaz aktif ediyoruz demişti hemen symbianda biz daha fazlasını ediyoruz demişti. ama nokia nın aktif ettiği cihazlar 300tlden başlayan symbian kullanan cihazlar iken googleın aktif ettiği cihazlar büyük çoğunlukla 700tl ve üzerinden oluşuyordu. kısacası symbian orta (kısmen) ve düşük segmentte egemen gözükebilr. ama android orta, üst segmentte üstün ve düşük segment için de tehlike oluşturuyor. satılan mobil cihaz başına karlılığa bakıldığında android silip süpürüyor. bundan sonra bunu değiştirirse wp7 mango ve daha sonraları wp8 değiştirecek.
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umutarslan.com 7 yıl en beğenilen
millet iosun marketini komple işe yarar uygulama sanıyor.Uyanın o rüyadan.geçenlerde başka yerlerde de yazdım en az bin tane diyet uygulaması kalori uygulaması var.Açın bi itunesi yazın calorie diye görün sayfalarca aynı uygulamanın başkası tarafından yapılmışı :)Bu bütün platformlarda maalesef aynı.Hiç yeni symbianın uygulamalarını indirmedim ama 2005te ben nokia 3650 telefonuma onlarca işe yarar program kurmuştum winamp sınırsız video kaydı camerafx vs vs Rally Pro Contes diye araba yarışı vardı bluetooth üzerinden 2 kişi sınıfta oynuyorduk arkadaş üst sınıftaydı :D telefonda televizyonuda nokiada gördük biz.arşivim hala duruyor :) temiz bi 6600 alıp kenara koycam ilerde çocuklarıma göstermek için.yüzbinlerce işe yarar ne olabilir insan şapkasını başınun önüne koyup düşünücek.Bir markette kaç uygulama bir firmanın cirosu bir firmanın satış sayısı bizi bağlamaz biz işimizi gören cihazı almakla yükümlüyüz.Yoksa hisse alacak adam yok bu forumda biliyoruz :)
not:iphone kullanıcısı
1 Yanıt Yanıtla +4
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Windows10 7 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

millet iosun marketini komple işe yarar uygulama sanıyor.Uyanın o rüyadan.geçenlerde başka yerlerde de yazdım en az bin tane diyet uygulaması kalori uygulaması var.Açın bi itunesi yazın calorie diye görün sayfalarca aynı uygulamanın başkası tarafından yapılmışı :)Bu bütün platformlarda maalesef aynı.Hiç yeni symbianın uygulamalarını indirmedim ama 2005te ben nokia 3650 telefonuma onlarca işe yarar program kurmuştum winamp sınırsız video kaydı camerafx vs vs Rally Pro Contes diye araba yarışı vardı bluetooth üzerinden 2 kişi sınıfta oynuyorduk arkadaş üst sınıftaydı :D telefonda televizyonuda nokiada gördük biz.arşivim hala duruyor :) temiz bi 6600 alıp kenara koycam ilerde çocuklarıma göstermek için.yüzbinlerce işe yarar ne olabilir insan şapkasını başınun önüne koyup düşünücek.Bir markette kaç uygulama bir firmanın cirosu bir firmanın satış sayısı bizi bağlamaz biz işimizi gören cihazı almakla yükümlüyüz.Yoksa hisse alacak adam yok bu forumda biliyoruz :)

not:iphone kullanıcısı


dediklerinize katılıyorum. ama app store ile oviyi ve hatta android marketi karşılaştırmak gereksiz. her ne kadar işe yaramayan uygulama iphoneda da olsa symbian ve androide kıyasla daha az ve işe yarar uygulama sayısı ise daha fazla.

not: android kullanıyorum. ama kediye kedi gerekiyorsa da kedi deriz.
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OvernightSensation 7 yıl
ColDasHeLL
OvernightSensation
Football Mania
java IOS tan sonra android kullanıyorum 1 haftadır indirelecek işe yarar uygulama yok... Sanki symbiandan çok iyide övüp duruyor millet... Hepsi aynı halt,...
aynı şeyi düşünüyorum. symbian android kullandım. sonuç olarak elbette uygulama olarak 1000 tane uygulama kullanmıyorum ama genel olarak hem ovi store hem de android marketten memnun değilim. appleın doğru yaptığı işlerden birisi uygulama mağazası uygulaması. microsoftta burada appleın izinden giderek doğru yapıyor. bu olayı şuna benzetiyorum, sınıftaki öğrenciler çok yaramaz bir türlü dersi dinlemiyor, ve eli maşalı bir tane öğretmen gerekiyor bu çocuklara. işte yazılımcılar haylaz öğrenciler, apple da eli maşalı öğretmen durumunda.
apple uygulama konusunda iyi ama androidde iyidir baya. applei söyle düşün öğretmen var cok katı çocukların beden dersinde bile kıyafet değiştirmesine az bişe dahi olsa saç uzatmasına izin vermiyor kişileştirme olarak düşünürsek.
androidde işe yaramayacak uygulama tabiki var ama işinize yarayacak birçok şey de var zaten android güzel bir platform daha gelişicek ios tabiki iyi olacak adamlar çalışıyor 2-2.5 milyara telefon satıp ilgilenmemek tabiyki olmaz.ama symbian 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 bir hiç .

+1
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ColDasHeLL 7 yıl
OvernightSensation
Football Mania
java IOS tan sonra android kullanıyorum 1 haftadır indirelecek işe yarar uygulama yok... Sanki symbiandan çok iyide övüp duruyor millet... Hepsi aynı halt,...
aynı şeyi düşünüyorum. symbian android kullandım. sonuç olarak elbette uygulama olarak 1000 tane uygulama kullanmıyorum ama genel olarak hem ovi store hem de android marketten memnun değilim. appleın doğru yaptığı işlerden birisi uygulama mağazası uygulaması. microsoftta burada appleın izinden giderek doğru yapıyor. bu olayı şuna benzetiyorum, sınıftaki öğrenciler çok yaramaz bir türlü dersi dinlemiyor, ve eli maşalı bir tane öğretmen gerekiyor bu çocuklara. işte yazılımcılar haylaz öğrenciler, apple da eli maşalı öğretmen durumunda.
apple uygulama konusunda iyi ama androidde iyidir baya. applei söyle düşün öğretmen var cok katı çocukların beden dersinde bile kıyafet değiştirmesine az bişe dahi olsa saç uzatmasına izin vermiyor kişileştirme olarak düşünürsek.

android'de işe yaramayacak uygulama tabiki var ama işinize yarayacak birçok şey de var zaten android güzel bir platform daha gelişicek ios tabiki iyi olacak adamlar çalışıyor 2-2.5 milyara telefon satıp ilgilenmemek tabiyki olmaz.ama symbian 0 0 0 0 0 00 0 0 00 0 0 bir hiç .
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OvernightSensation 7 yıl
Football Mania
java IOS tan sonra android kullanıyorum 1 haftadır indirelecek işe yarar uygulama yok... Sanki symbiandan çok iyide övüp duruyor millet... Hepsi aynı halt,...
aynı şeyi düşünüyorum. symbian android kullandım. sonuç olarak elbette uygulama olarak 1000 tane uygulama kullanmıyorum ama genel olarak hem ovi store hem de android marketten memnun değilim. appleın doğru yaptığı işlerden birisi uygulama mağazası uygulaması. microsoftta burada appleın izinden giderek doğru yapıyor. bu olayı şuna benzetiyorum, sınıftaki öğrenciler çok yaramaz bir türlü dersi dinlemiyor, ve eli maşalı bir tane öğretmen gerekiyor bu çocuklara. işte yazılımcılar haylaz öğrenciler, apple da eli maşalı öğretmen durumunda.

apple uygulama konusunda iyi ama androidde iyidir baya. applei söyle düşün öğretmen var cok katı çocukların beden dersinde bile kıyafet değiştirmesine az bişe dahi olsa saç uzatmasına izin vermiyor kişileştirme olarak düşünürsek.
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