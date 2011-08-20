Nokia Ovi Store kendi rekorunu tazeledi; bir günde 9 milyon uygulama indirildi

Nokia World 2011 etkinliği kapsamında, Microsoft işbirliğinin meyveleri olan Windows Phone Mango işletim sistemli ilk akıllı telefonlara (SeaRay vs) resmiyet kazandırılmasının merakla beklendiği şu günlerde Nokia'nın uygulama mağazası Ovi Store, kendi rekorunu tazelemeyi sürdürüyor.



Geride bıraktığımız temmuz ayında Ovi Store üzerinden bir günde 7.62 milyon uygulama indirilmişti ve böylece Ovi Store rekor kırmıştı. Hemen bir ay sonrasında günlük uygulama indirme barajının 9 milyona kadar yükseldiği duyuruldu. Bu başarı dünya çapındaki 225 milyona yakın Symbian kullanıcısına bağlanıyor.



Apple, Google ve BlackBerry'nin uygulama mağazalarını kıyasladığımızda, Apple App Store üzerinden günde 26 milyon, Android Market'ten günde 18 milyon, BlackBerry App World'den ise günde 3.4 milyon uygulama indiriliyor.



