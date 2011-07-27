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Nokia Ovi Store'daki uygulama sayısı 50.000'e ulaştı

7 yıl
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Mobil Uygulamalar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Windows Phone 7 işletim sistemli telefonları için hazırlıklarına devam eden Nokia,  Ovi Store'daki uygulama sayısının 50 bine ulaştığını ve her gün 6.5 milyon uygulama indirildiğini açıkladı. Şu anki tablo itibariyle Windows MarketPlace'den iki kat daha fazla uygulama içeren Ovi Store, Android Market ve App Store'u ise bir hayli geriden takip ediyor.
Nokia'dan yapılan açıklamaya bakılırsa, talebin artmasındaki ana neden dünya genelindeki 225 milyon Symbian kullanıcısı. Yakın zamanda ürün gamına Symbian tabanlı ve 1GHz işlemcili bazı yeni modeller eklemesi aynı zamanda MeeGo işletim sistemli N9 modelini pazara sunması beklenen Nokia cephesinde, geçtiğimiz aydan bu yana 2 bin yeni uygulamanın eklendiği Ovi Store'un gelecekte ne noktaya geleceğini ise zamanla göreceğiz.

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Mesudum 7 yıl
Ya hep benim aramadığım programlar yazılıyor, ya da benim aradığım programlar gereksiz pahalı veya hatalı
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Mr. Jingles 7 yıl
Program diye yazılan birçok link içerikli şeyler var. Onların haricinde bir sürü Java uygulamalar mevcut. Symbian için yazılan gerçek uygulamaların sayısı az.

Bu arada yine bazı bilgili arkadaşlar kopyala-yapıştır tarzından yorumlarına başlamışlar.
1 Yanıt Yanıtla
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cmert 7 yıl
kim ne derse desin tuşlu cihazlarda symbian kadar iyi bir işletimi yok. bu kadar önyargılı olmayın.
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Makarov06 7 yıl
isterse 1.000.000 uygulama olsun o işletim sistemli telefonu gene almam sizde bırak artık şu symbian haberlerini :D
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Bl00dyHell 7 yıl
Android Market ve Apple AppStore rakamlarına bakınca Nokia'nın rakamları çok düşük kalıyor.
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musti545 7 yıl
boş işler bunlar nokia geç ANDROİDE HAYATINI YAŞA
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