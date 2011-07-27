Nokia Ovi Store'daki uygulama sayısı 50.000'e ulaştı

Windows Phone 7 işletim sistemli telefonları için hazırlıklarına devam eden Nokia, Ovi Store'daki uygulama sayısının 50 bine ulaştığını ve her gün 6.5 milyon uygulama indirildiğini açıkladı. Şu anki tablo itibariyle Windows MarketPlace'den iki kat daha fazla uygulama içeren Ovi Store, Android Market ve App Store'u ise bir hayli geriden takip ediyor.

Nokia'dan yapılan açıklamaya bakılırsa, talebin artmasındaki ana neden dünya genelindeki 225 milyon Symbian kullanıcısı. Yakın zamanda ürün gamına Symbian tabanlı ve 1GHz işlemcili bazı yeni modeller eklemesi aynı zamanda MeeGo işletim sistemli N9 modelini pazara sunması beklenen Nokia cephesinde, geçtiğimiz aydan bu yana 2 bin yeni uygulamanın eklendiği Ovi Store'un gelecekte ne noktaya geleceğini ise zamanla göreceğiz.