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Nokia, Vertu'nun satış işlemlerini tamamladı

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Nokia, fiyatlandırmasıyla belli bir kesime hitap eden Vertu'nun satış işlemlerini tamamlayarak, markanın %90'lık bir payını özel sermaye şirketi EQT VI'ye devretti.

EQT VI ile birlikte yeni bir döneme hazırlanan Vertu için henüz nasıl bir yol haritasının izleneceği belirtilmese de TechCrunch tarafından yayınlanan habere göre, Vertu telefonlarda Android işletim sistemi kullanılacak. Firmanın eski sahibi Nokia, Android işletim sistemini değerlendirmeye uygun göremeyip yoluna Windows Phone ile devam etmiş olsa da Vertu'nun yeni sahiplerinin Android'i ciddi bir seçenek olarak değerlendirmeye almış gibi görünüyor. 

Vertu'nun el değiştirmesiyle birlikte gerçekleşen bir diğer değişim ise, Nokia'nın eski başkan yardımcısı Anssi Vanjoki'nin Vertu'nun başına geçmesi oluyor. Şirketin başına getirilen Annsi Vanjoki'nin geçmişine baktığımızda Android'i tercih etmeyi ''soğukta ısınmak için altına işemeye'' benzettiğini görüyoruz. Bununla birlikte, Vertu'nun yeni sahibi EQT VI'nın Android'i tercih etmesi oldukça ilginç bir karar olacak gibi görünüyor. Vertu'nun yeni sahibi EQT VI'nın ne gibi yeniliklere imza atacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://techcrunch.com/2012/10/12/source-former-nokia-vet-assni-vanjoki-will-be-ceo-of-eqt-owned-vertu-android-to-replace-symbian/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
huseyincarnege 6 yıl
androidli nokia alınır haralde :)
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gfb_87 6 yıl
Rekabet açısından Nokia'nın çıkışa geçmesi iyi olur. Ancak bunu yakın zamanda gerçekleştirebileceklerini sanmıyorum.
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trexin 6 yıl
batan geminin malları...
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mansurmarsak 6 yıl
Ayrıca o döküntü donanımları altınla kaplasan ne olucak sanki ...
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BERK BEY 6 yıl

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texasteam16 6 yıl
hayırlısı be gülüm...
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Mr. Jingles 6 yıl
Anssi Vanjoki CEO olması gereken kişiydi. Çünkü MeeGo'yu ve Symbian'ı yani Nokia'nın yatırım yaptığı bunca değeri değerlendirecek kişiydi. Şayet MeeGo ile gidilseydi şu an Android'e kök söktürüyor olurdu. Söylediği yanlış değildi çünkü üreticiler cihaz satabilmek için daha cihazın üzerinden senesi geçmeden yenisini çıkarıyordu. Yenisini satabilmek için de eski olanın yazılım desteğini kesiyorlardı. Hala da öyle. Habire yeni cihaz çıkartıp kısa vadede günü kurtarmak için yaptıkları için onları ısınmak için altına işeyen çocuklara benzetmesi gayet doğal. Fakat Nokia'nın üst üste yaptığı hatalar silsilesi yüzünden Android yükseldikçe yükselirken Nokia her gün daha da battı ve akıllı telefon pazarından silinip gitti. WP8 ile durumu düzeltecek ama biraz zaman alacak.
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mansurmarsak 6 yıl
Bu sene Nokia nın yaptığı en hayırlı iş olmuş ...
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danGerfuLL 6 yıl
Nokia, SmartPhone satamadı ki Vertu ile yüksek gelir düzeyindeki kişilere cihaz satacak.


İyi etmişler elden çıkarmakla.
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