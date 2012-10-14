Nokia, Vertu'nun satış işlemlerini tamamladı

Nokia, fiyatlandırmasıyla belli bir kesime hitap eden Vertu'nun satış işlemlerini tamamlayarak, markanın %90'lık bir payını özel sermaye şirketi EQT VI'ye devretti.





EQT VI ile birlikte yeni bir döneme hazırlanan Vertu için henüz nasıl bir yol haritasının izleneceği belirtilmese de TechCrunch tarafından yayınlanan habere göre, Vertu telefonlarda Android işletim sistemi kullanılacak. Firmanın eski sahibi Nokia, Android işletim sistemini değerlendirmeye uygun göremeyip yoluna Windows Phone ile devam etmiş olsa da Vertu'nun yeni sahiplerinin Android'i ciddi bir seçenek olarak değerlendirmeye almış gibi görünüyor.





Vertu'nun el değiştirmesiyle birlikte gerçekleşen bir diğer değişim ise, Nokia'nın eski başkan yardımcısı Anssi Vanjoki'nin Vertu'nun başına geçmesi oluyor. Şirketin başına getirilen Annsi Vanjoki'nin geçmişine baktığımızda Android'i tercih etmeyi ''soğukta ısınmak için altına işemeye'' benzettiğini görüyoruz. Bununla birlikte, Vertu'nun yeni sahibi EQT VI'nın Android'i tercih etmesi oldukça ilginç bir karar olacak gibi görünüyor. Vertu'nun yeni sahibi EQT VI'nın ne gibi yeniliklere imza atacağını ilerleyen dönemlerde göreceğiz.

http://techcrunch.com/2012/10/12/source-former-nokia-vet-assni-vanjoki-will-be-ceo-of-eqt-owned-vertu-android-to-replace-symbian/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+Techcrunch+%28TechCrunch%29