Nokia, WP8 cihazlar için hazırladığı "Treasure Tag" uygulamasını kullanıma sundu

Haber Editörü
Windows Phone tarafını uygulama çeşidi açısından geliştirmeye devam eden Nokia, Windows Phone 8 cihazlarla uyumlu "Treasure Tag" uygulamasını kullanıma sundu.
Kısa zaman içerisinde satışa sunulması beklenen "Treasure Tag" isimli aksesuarlar ile çalışma gösteren Nokia Treasure Tag uygulaması, bu aksesuarların yerleştirildiği çanta, cüzdan ya da resmi açıklamada da yer aldığı gibi arabaların yerlerini arttırılmış gerçeklik ve harita temelli olarak gösterebiliyor. Temel olarak kişilerin önemli eşyalarını kaybetmesini önleyen uygulama, arkada bir şey kaldığında sesli uyarı da verebiliyor ve canlı döşeme desteğiyle hızlı erişim imkanı sağlayabiliyor.
Bluetooth Smart bağlantısı ve en son Lumia Black yazılım güncellemesini kullanan bir Nokia Lumia gerektiren Nokia Treasure Tags uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.wpcentral.com/nokia-releases-treasure-tag-windows-phone-app Yorum Yaz Paylaş Tweetle