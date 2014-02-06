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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Nokia, WP8 cihazlar için hazırladığı "Treasure Tag" uygulamasını kullanıma sundu

5 yıl
7,3b
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Windows Phone tarafını uygulama çeşidi açısından geliştirmeye devam eden Nokia, Windows Phone 8 cihazlarla uyumlu "Treasure Tag" uygulamasını kullanıma sundu.
Kısa zaman içerisinde satışa sunulması beklenen "Treasure Tag" isimli aksesuarlar ile çalışma gösteren Nokia Treasure Tag uygulaması, bu aksesuarların yerleştirildiği çanta, cüzdan ya da resmi açıklamada da yer aldığı gibi arabaların yerlerini arttırılmış gerçeklik ve harita temelli olarak gösterebiliyor. Temel olarak kişilerin önemli eşyalarını kaybetmesini önleyen uygulama, arkada bir şey kaldığında sesli uyarı da verebiliyor ve canlı döşeme desteğiyle hızlı erişim imkanı sağlayabiliyor.
Bluetooth Smart bağlantısı ve en son Lumia Black yazılım güncellemesini kullanan bir Nokia Lumia gerektiren Nokia Treasure Tags uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.
 
Nokia, WP8 cihazlar için hazırladığı

http://www.wpcentral.com/nokia-releases-treasure-tag-windows-phone-app Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Kapkara Kartal 5 yıl
Aksesuarı nereden bulacağız
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İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
pckobat_78 5 yıl
Nokia bazen fazla gereksiz icatlar yapıyor. Daha kullanıcılarına yönelik bir şeyler yapmalı yok bulunduğu yeri fazla gerçekçi gösteren aksesuar kaç kişinin ihtiyacı olur...
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