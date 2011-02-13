Nokia: Windows Phone 7'li ilk telefonumuz 2011'de pazara sunulacak

Microsoft ile stratejik işbirliğine giden Nokia, devam etmekte olan etkinliğinde Windows Phone 7 ile ilgili olarak merak edilen önemli bir soruya açıklık getirdi. Nokia'dan Jo Harlow tarafından yapılan açıklamaya göre, Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan ilk Nokia telefon bu yıl içerisinde satışa sunulacak ancak asıl model dalgası 2012'de gelecek.

Nokia'nın yol haritası doğrultusunda, Finlandiyalı üreticinin Windows Phone 7'li ilk telefonu muhtemelen işletim sisteminin ilk güncellemesine de sahip olacak. Bilindiği üzere Microsoft, Windows Phone 7 işletim sistemi için 2012 öncesinde iki büyük güncelleme yapmayı ve şu an olmayan pek çok özelliği (kes/yapıştır gibi) platforma kazandırmayı hedefliyor.

Nokia'nın ilk cihazı da muhtemelen resmini gördüğümü prototip olacak ve Nokia, değişen tasarım anlayışını Windows Phone 7 ile sürdürecek gibi görünüyor.