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Nokia: Windows Phone 7'li ilk telefonumuz 2011'de pazara sunulacak

8 yıl
27,2b
1
32
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft ile stratejik işbirliğine giden Nokia, devam etmekte olan etkinliğinde Windows Phone 7 ile ilgili olarak merak edilen önemli bir soruya açıklık getirdi. Nokia'dan Jo Harlow tarafından yapılan açıklamaya göre, Windows Phone 7 işletim sistemini kullanan ilk Nokia telefon bu yıl içerisinde satışa sunulacak ancak asıl model dalgası 2012'de gelecek.

Nokia'nın yol haritası doğrultusunda, Finlandiyalı üreticinin Windows Phone 7'li ilk telefonu muhtemelen işletim sisteminin ilk güncellemesine de sahip olacak. Bilindiği üzere Microsoft, Windows Phone 7 işletim sistemi için 2012 öncesinde iki büyük güncelleme yapmayı ve şu an olmayan pek çok özelliği (kes/yapıştır gibi) platforma kazandırmayı hedefliyor.

Nokia'nın ilk cihazı da muhtemelen resmini gördüğümü prototip olacak ve Nokia, değişen tasarım anlayışını Windows Phone 7 ile sürdürecek gibi görünüyor.


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DH Misafiri 8 yıl
5min.com/...
izleyin arkadasşlar modeller tasarımler gercek yanı
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scoopi 8 yıl
menüsü hiç hoşuma gitmedi, üstteki arkadaşın dediği gibi ne o öyle kutu kutu pense gibi. symbian bile daha güzel duruyor. hem nokia meego'ya yönelse daha iyi olurdu bence.
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N920C 8 yıl
Bu projede kesin olan sudur ki

nokia wm ile gücüne güç katacak

wm nokia ile gücüne güç katacak

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sdelta 8 yıl
Tasarımlar gerçekten çok güzel, WP7 de iOS yolunu değilde Android yolunu sunup özgür bırakmaları lazım kullanıcıları aynı masaüstü Windows' ta olduğu gibi, telefonda sağlam özelliklerle gelirse eğer çift çekirdektir, 8-12mp kameradır, 1gb ramdir vs.. vs.. iphone u bile zorlar.
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Centauri 8 yıl

sdelta

Tasarımlar gerçekten çok güzel, WP7 de iOS yolunu değilde Android yolunu sunup özgür bırakmaları lazım kullanıcıları aynı masaüstü Windows' ta olduğu gibi, telefonda sağlam özelliklerle gelirse eğer çift çekirdektir, 8-12mp kameradır, 1gb ramdir vs.. vs.. iphone u bile zorlar.


Kullanicilar zaten ozgur: Istedigini almakta ozgur, istedigi uygulamayi yuklemekte ozgur.
Acik kaynak koduyla oynamak icin kodu acik birakinca, Android gibi hersey birseyini degistiriyor, samar oglanina donuyor sistem ve kullanissiz, dandik oluyor.
Android sadece iOS e alternatif baska sistem olmadigi icin ayakta duruyordu, ancak umuyorum WebOS, WP7 nin de gelismesiyle insanlara iskence cektiremeyecek artik
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venom88 8 yıl
Piyasa androide kayarken nokia kendini bitirmeye çalışıyor ..
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last_legant 8 yıl
Resimlerdeki modeller gerçek mi acaba?
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eP_362 8 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Ingwe 8 yıl

eP_362

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Nokia baştan yenileniyor anlaşılan her iki tasarımda çok güzel
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Technotronic 8 yıl
tasarimin boyle olucagini sanmam fake resim bu
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Python 8 yıl
çok geç kalınmış bence yeni iphone da duyurulacak android dahada güçlenecek iyice kötü duruma düşecek nokia
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sdelta 8 yıl
Siyah olanı çok hoşuma gitti, windows phone 7 de değil de, windows phone 8 de Mirosoft Nokia ile beraber kasıp kavurabilir belki :)
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sahoron 8 yıl
Sanırım en farklı marka nokia olcak cünkü gercekten farklı bir tasarıma gitmiş iş yapabilir saten microsoft iki yeni güncelleme cıkarcak ve bircok eksigi kapanacak windows 7 nin
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Nymphadora 8 yıl
ekran büyüklüğü on numara olmuş, kocaman kasa yapıp ortasına küçük ekran oldumu hiç sevmiyorum, umarım umduğunu başarır nokia.
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Batuist 8 yıl
sırf işletim sistemi yüzünden almam o telefonu.. bir kere kullandım wp7yi.. hiçbirşeye benzemiyor.. hızlı ama içi boş!!!
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