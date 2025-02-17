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    Xiaomi 15 Ultra'nın basın görüntüleri sızdı: İşte tasarımı

    Xiaomi'nin merakla beklenen telefonu Xiaomi 15 Ultra için geri sayım başladı. Bugün Xiaomi 15 Ultra'nın tasarımını gösteren yeni görüntüler internete sızdı. İşte karşınızda Xiaomi 15 Pro...
    Xiaomi 15 Ultra'nın basın görüntüleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, geçtiğimiz yıl merakla beklenen Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerini tanıttı. Bu lansmanı ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Dolayısıyla uzun süredir Xiaomi 15 Ultra hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak amiral gemisi telefonun basın görüntüleri ortaya çıktı. İşte tüm detaylarıyla Xiaomi 15 Ultra...

    Xiaomi 14 Ultra'nın basın görüntüleri sızdı

    Sızdırılan görüntülere göre Xiaomi 15 Ultra, büyük oranda halefi olduğu Xiaomi 14 Ultra'nın tasarımına sadık kalacak.  Ancak özellikle lens düzenlemesi açısından önemli bir fark var. Kamera çıkıntısı Ultra serisinde olduğu gibi dairesel olsa da, kameraların ada içerisindeki yerleşimi değişiyor. 

    Xiaomi 15 Ultra'nın basın görüntüleri sızdı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 15 Ultra'yı iki renk seçeneğiyle görüyoruz: Beyaz ve Siyah. Buna ek olarak telefonun düz bir çerçeveye sahip olacağı doğrulandı. Burada ses açma kısma ve güç tuşu konumlandırılmış. Son olarak siyah versiyondaki kamera adasının kırmızı bir çerçeveye sahip olacağını görebiliyoruz. Bunun dışında tasarım Xiaomi 14 Ultra'dan çok da uzak değil. 

    Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler

    Şu ana kadar ortaya çıkan bilgilere göre Xiaomi 15 Ultra, dört taraftan mikro kavisli 6,73 inç büyüklüğünde bir AMOLED ekranla gelecek. Ekran, 2K çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı ve ultrasonik ekran altı parmak izi sensörü sunacak.Snapdragon 8 Elite işlemcisinden güç alacak olan telefon, 100 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj desteğine sahip 6.000 mAh pil ile gelecek.

    Xiaomi 15 Ultra'nın 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM ve 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanı ile gelmesi bekleniyor. Cihazın arka kamera kurulumunda OIS desteğine sahip 50 MP Sony LYT-900 ana kamera, 50 MP Samsung JN5 ultra geniş açılı kamera, 50 MP Sony IMX858 telefoto kamera ve 100x'e kadar yapay zeka destekli hibrit zum desteğine sahip 200 MP Samsung HP9 periskop telefoto kamera yer alacak. Ön tarafta ise 32 MP selfie kamerası bulunacak.

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    TheJudgé 1 gün önce

    Helikopter, helikopter Para kofer, para kofer

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    Rindaman 3 gün önce

    sağ köşede download tıkladım oynuyor şimdi.

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    selamivural 4 gün önce

    Bu dosya oynatılamıyor diyor, videoya tıklayınca!

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