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Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi, Ekim ayının sonunda merakla beklenen Xiaomi 15 ve 15 Pro modellerini tanıttı. Bu lansmanı ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Dolayısıyla uzun süredir Xiaomi 15 Ultra hakkında sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Son olarak amiral gemisi telefonun çıkış tarihi tarihi ortaya çıktı.

Xiaomi 15 Ultra çıkış tarihi sızdırıldı

Digital Chat Station'dan gelen sızıntılara göre Xiaomi, bir sonraki Ultra telefonunu Şubat ayının sonunda duyurmayı planlıyor. Bunun da MWC 2025 (Mobil Dünya Kongresi) etkinliğine işaret ettiğini belirtelim. Kaçıranlar için Xiaomi'nin bir önceki amiral gemisi telefonları Xiaomi 14 ve 14 Pro Ekim 2023'te, Xiaomi 14 Ultra ise Şubat 2024'te düzenlenen MWC kapsamında tanıtılmıştı.

Dolayısıyla sızıntının doğruluk payı taşıması muhtemel. Ayrıca bir süredir ortada dolaşan söylentiler de yine Şubat 2025 tarihine işaret ediyordu. Öte yandan söz konusu tarihin Çin pazarını kapsayacağını hatırlatalım. Global lansmanın olup olmayacağı ise şu an için belirsiz.

Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler

Xiaomi 15 Ultra, Snapdragon 8 Elite yonga setinden güç alacak. Telefonun ön yüzüne ise dört taraftan kavisli, 120 Hz yenileme hızı ve gömülü ultrasonik parmak izi tarayıcıya sahip 2K" çözünürlüklü bir OLED ekran eşlik edecek. Android 15 ve Xiaomi HyperOS 2.0 ile desteklenecek telefonda, 90W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 6.000 mAh batarya bulunması bekleniyor.

Son olarak amiral gemisi telefonun, 1 inçlik Sony Lytia LYT-900 sensör, Samsung'un ISOCELL JN5 sensörünü kullanan 50 MP ultra geniş açılı kamera, 50 MP telefoto kamera ve 100x hibrit "AI" zum yapabilen 200 MP periskop telefoto kameradan oluşan dörtlü kamera kurulumu yer alacak.

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Xiaomi 15 Ultra çıkış tarihi ortaya çıktı: Yakında geliyor